'मातृभूमी चित्रपट गेला खड्ड्यात, उद्या जर...'. सलमान खान संतापला, 'असे 100 जाळून टाकेन'; VIDEO तुफान व्हायरल

Salman Khan Got Angry on Paparazzi: बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान पापाराझींवर संतापल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. पापाराझींनी रुग्णालयापर्यंत त्याचा पाठलाग केल्यानंतर सलमान खानचा संताप झाला. त्याने सोशल मीडियावर एकामागोमाग एक अनेक पोस्ट शेअर केल्या असून, आपल्या गोपनीयतेचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी फोटोग्राफर्सना सुनावलं आहे. व्हायरल व्हिडीओत, सलमान खान रुग्णालयातून बाहेर पडताना दिसत आहे. सलमान खान दिसताच फोटोग्राफर्सनी फोटो काढण्यास सुरुवात केली. फ्लॅश पडू लागताच सलमान खान वैतागला आणि त्याने तुम्हाला काही अक्कल आहे का? असे हातवारे करत त्यांच्या वागण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
सलमान खानने यानंतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आल्या भावना व्यक्त केल्या. पहिल्या पोस्टमध्ये सलमान खानने, आपण नेहमीच प्रसारमाध्यमांना पैसे मिळतील आणि दोन वेळच्या जेवणाची व्यवस्था होईल याची काळजी घेतली आहे. "जर मी कोणत्याही मीडियाला रुग्णालयात माझ्या दु:खाची घेताना पाहिलं, ज्या प्रेससाठी मी उभा राहिलो, गप्पा मारल्या, काळजी घेतली आणि त्यांच्या उपजीविकेवर कुऱ्हाड येणार नाही याची खात्री घेतली," असं त्याने इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
पुढच्या पोस्टमध्ये त्याने म्हटलं आहे की, "जर माझं जे नुकसान झालं आहे, त्यातून त्यांना पैसा कमवायचा असेल, तर शांत राहा. आनंद घेऊ नका. भाई भाई भाई...मातृभूमी चित्रपट गेला खड्ड्यात, फोटो महत्त्वाचा आहे की आयुष्य?".
आपल्या खासगी आयुष्यात कोणत्याही प्रकारे ढवळाढवळ केलेली चालणार नाही असं सलमानने स्पष्ट केलं आहे. "असे मी 100 जाळून टाकेन. पुढच्या वेळी माझ्यासह प्रयत्न करुन पाहा. जेव्हा तुमचं कोणी रुग्णालयात असेल तेव्हा मी असाच व्यक्त होईन का?".
रुग्णालयात आपला पाठलाग केल्याबद्दल पापाराझींवर सडकून टीका करण्यात सलमानने कोणतीही कसर सोडली नाही. आणि शेवटी, त्याने इशाराही दिला आहे. "60 वर्षांचा झालो असलो तरी अजून लढणं विसरलेलो नाही, हे लक्षात ठेवा. जेलमध्ये टाकणार....हाहाहा", असं तो म्हणाला आहे.
एकाकीपणाविषयीच्या आपल्या पोस्टनंतर, सलमान खानने एकापाठोपाठ अनेक पोस्ट्स शेअर केल्या आहेत. रविवारी रात्री, सलमानने एका मंद प्रकाश असलेल्या खोलीत सोफ्यावर निवांत पडलेला स्वतःचा एक फोटो शेअर केला. फोटोतील त्याच्या फिजिकची जास्त चर्चा रंगली होती. "मी, स्वतः आणि केवळ मीच, स्वतःच्या सहवासात राहण्याचे दोन मार्ग आहेत: 'अलोन' (Alone) आणि 'लोन्ली' (Lonely). 'अलोन' असणे ही तुमची स्वतःची निवड असते, तर 'लोन्ली' तुम्ही तेव्हा असता जेव्हा कोणालाही तुमच्यासोबत राहायचे नसते. आता यापुढे तुम्हाला नक्की काय करायचे आहे, हे तुम्हीच ठरवा", असं त्याने म्हटलं होतं. नंतर सलमानने आपण स्वत:बद्दल बोलत नव्हतो असं स्पष्ट केलं.