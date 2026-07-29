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‘सलमान खानने मला सर्वाधिक वेळ...’, 'न आवडणाऱ्या' गोष्टीबद्दल थेट नाव घेत अभिनेत्रीचा खुलासा

एका पॉडकास्टमध्ये हिंदी चित्रपटसृष्टीमधील कोणती गोष्ट आवडत नाही याबद्दल बोलताना या अभिनेत्रीने सलमान खानचा उल्लेख करत एक अनुभव सांगितला. ती नेमकं काय म्हणाली पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 29, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:20 PM IST
‘सलमान खानने मला सर्वाधिक वेळ...’, 'न आवडणाऱ्या' गोष्टीबद्दल थेट नाव घेत अभिनेत्रीचा खुलासा
Image Credit: अभिनेत्रीनं पॉडकास्टमध्ये सांगितला अनुभव (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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