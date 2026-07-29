‘सलमान खानने मला सर्वाधिक वेळ...’, 'न आवडणाऱ्या' गोष्टीबद्दल थेट नाव घेत अभिनेत्रीचा खुलासा

दक्षिणेतून हिंदीत येऊन आपल्या कामाची छाप पाडणाऱ्या मोजक्या अभिनेत्रींमध्ये काजल अग्रवालचं नाव आवर्जून घेतलं जातं. सिंघमध्ये अभिनेता अजय देवगनसोबत झळकल्यानंतर खऱ्या अर्थाने हिंदी प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहोचलेल्या काजलने बॉलीवूडमधील काही बड्या कलाकारांसोबत काम केल्यानंतर, काजल अग्रवालची हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कारकीर्द यशस्वी होईल असे वाटत होते. पण तसं काही झालं नाही. रणदीप हुड्डासोबतचा तिचा 2016 मधील 'दो लफ्जों की कहानी' हा चित्रपटही चांगलाच गाजला. तरीही, दाक्षिणात्य चित्रपटांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी तिने बॉलीवूडपासून काहीसे अंतर राखले. पण बॉलिवडूमध्ये काही गोष्टी आपल्याला फार खटकतात असं काजलने नुकत्याच एका पॉडकास्टमध्ये सांगितलं. विशेष म्हणजे तिने सलमान खानसोबतचा एक अनुभवही या मुलाखतीमध्ये सांगितला.
शुभंकर मिश्राच्या पॉडकास्टवर बोलताना काजलने हिंदी चित्रपटांच्या निवडीबाबत ती अधिक चोखंदळ का आहे, हे एका प्रश्नाचं उत्तर देताना सांगितले. "दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत मला ज्या दर्जाचं काम मिळत होतं, तसं ते बॉलीवूडमध्ये मिळत नव्हतं. दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत संख्येपेक्षा गुणवत्तेला प्राधान्य देणाऱ्या अशा आणि मला हव्या असलेल्या भूमिका भरपूर प्रमाणात मिळत होत्या. मग असं असताना मी बॉलीवूडमध्ये सामान्य दर्जाच्या भूमिका का कराव्यात?" असा सवाल काजलने केला.
"गुणवत्तेवर आधारित चित्रपट हेच माझे प्राधान्य होते. भाषा माझ्यासाठी कधीच अडथळा ठरली नाही. मला चित्रपट निर्मितीची कला आवडते. मला या कलेवर प्रेम जडण्यासाठी सात चित्रपट करावे लागले. पण एकदा ते प्रेम निर्माण झाले आणि मी त्या कामाशी पूर्णपणे एकनिष्ठ राहिले," असंही काजल म्हणाली.
हिंदी चित्रपटसृष्टीत कलाकारांनी सेटवर उशिरा येणे आणि त्यामुळे चित्रीकरण रखडणे ही बाब सामान्य झाल्याची खंतही काजलने बोलून दाखवली. या विषयावर आपले मत मांडताना काजलने, वेळेचे पालन करण्याबाबत बॉलीवूडने दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीकडून शिकले पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ही आपल्याला हिंदी चित्रपटसृष्टीसंदर्भात सर्वाधिक खटकणारी गोष्ट असल्याचंही तिने सूचित केलं. "बॉलीवूडने दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीकडून वेळेचे महत्त्व शिकले पाहिजे. हिंदी चित्रपटांमध्ये कोणतीही गोष्ट वेळेवर होत नाही. दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत घड्याळाच्या काट्यानुसार काम चालते. मला वेळेवर पोहोचण्याची सवय आहे आणि मला तेच आवडते. हिंदी चित्रपटसृष्टीत मात्र वेळांचे नियोजन खूपच विस्कळीत असते," असं काजलने सांगितलं.
कोणत्या कलाकाराने तिला सर्वाधिक वेळ वाट पाहायला लावली, असे शुभंकर मिश्राने पॉडकास्टदरम्यान विचारले असता काजलने एक आठवण सांगितली. "सलमान खानने मला सर्वाधिक वेळ वाट पाहायला लावली होती आणि मला त्याची सवय नव्हती. नक्की काय चालले आहे, असा प्रश्न मला पडायचा. तो दुपारच्या किंवा संध्याकाळच्या सुमारास यायचा, त्यामुळे मी सेटवर असलेल्या जिममध्ये व्यायामाला जायचे. मला दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील शिस्त आणि वेळ पाळण्याची सवय आहे," असंही काजलने सांगितलं. काजल अग्रवाल लवकरच 'द इंडिया स्टोरी' (The India Story) या चित्रपटात दिसणार आहे.