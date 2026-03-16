शेवटच्या क्षणी बदललं सलमानच्या बहुचर्चित चित्रपटाचं नाव, कमेंट बॉक्सदेखील बंद; भाईजानला कसली भीती?

Salman Khan Upcoming Movie: बॉलीवूडचा लोकप्रिय अभिनेता सलमान खान पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याच्या आगामी चित्रपटाबद्दल अचानक घेतलेल्या एका निर्णयामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. ‘सलमान खान’ने काही वेळापूर्वीच त्याच्या आगामी ‘बैटल ऑफ गलवान’ या चित्रपटाबद्दल नवीन अपडेट दिले. या चित्रपटाचे नाव बदलण्यात आले असल्याची माहिती त्याने स्वतः पोस्टर शेअर करत दिली. या पोस्टरमध्ये ‘सलमान खान’ गंभीर आणि जखमी अवस्थेत दिसत असल्याने चाहत्यांचे लक्ष वेधले गेले आहे. मात्र या पोस्टसोबतच आणखी एका गोष्टीने चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला.
‘सलमान खान’ने सोशल मीडियावर पोस्टर शेअर करताना सांगितले की त्याचा आगामी चित्रपट ‘बैटल ऑफ गलवान’ आता ‘मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस’ या नावाने थिएटरमध्ये येणार आहे. पोस्टरमध्ये तो युद्धभूमीवरील सैनिकासारखा दिसत आहे आणि त्याच्या चेहऱ्यावर जखमा व रक्ताचे डाग दिसतात. त्यामुळे चित्रपटाची कथा देशभक्ती आणि युद्धाशी संबंधित असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नव्या पोस्टरमुळे चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता वाढली असली तरी चाहत्यांना आणखी एका गोष्टीने आश्चर्य वाटले. पोस्टर शेअर करताना ‘सलमान खान’ने कमेंट सेक्शन बंद केले होते. त्यामुळे चाहत्यांना थेट प्रतिक्रिया देण्याची संधी मिळाली नाही.
सामान्यतः एखादा स्टार नवीन पोस्टर किंवा व्हिडिओ शेअर करताना चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी कमेंट सेक्शन खुला ठेवतो. मात्र ‘मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस’चा पोस्टर टाकताना ‘सलमान खान’ने कमेंट बॉक्स ऑफ केल्यामुळे सोशल मीडियावर अनेक तर्क लावले जात आहेत.
काही चाहत्यांचे म्हणणे आहे की चित्रपटाबद्दल नकारात्मक प्रतिक्रिया येऊ नयेत म्हणून हा निर्णय घेतला असावा. तर काहीजण यामागे वेगळे कारण असू शकते असेही म्हणत आहेत.
‘सलमान खान’च्या चित्रपटांना गेल्या काही काळात बॉक्स ऑफिसवर अपेक्षित यश मिळालेले नाही. त्यामुळे ‘बैटल ऑफ गलवान’चा पहिला पोस्टर आणि गाणे समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंग झाले होते.
काही युजर्सनी असा आरोप केला होता की ‘सलमान खान’ आता आपल्या चित्रपटांमध्ये पूर्वीसारखी मेहनत घेत नाही. त्यामुळे त्याच्या अनेक चित्रपटांना प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत नाही. ‘बैटल ऑफ गलवान’च्या गाण्यालाही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता.
याच पार्श्वभूमीवर ‘मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस’चा पोस्टर शेअर करताना कमेंट सेक्शन बंद करण्यात आला असावा, अशी चर्चा सध्या सोशल मीडियावर रंगत आहे. मात्र या निर्णयामागील खरे कारण ‘सलमान खान’कडून अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.