NEET आंदोलनाला पाठिंबा दिल्यानंतर सलमान खानचा जुना व्हिडीओ व्हायरल; शालेय परीक्षांतील 'लीक पेपर'चा किस्सा पुन्हा चर्चेत

नीट पेपर लीक प्रकरणावर सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अभिनेता सलमान खान याने सोशल मीडियावरून पाठिंबा दिल्यानंतर एक जुना व्हिडीओ पुन्हा व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये सलमान खान आणि याने वडील, ज्येष्ठ पटकथालेखक सलीम खान, शालेय जीवनातील एका प्रसंगाचा उल्लेख करताना दिसतात. त्यानंतर सोशल मीडियावर या व्हिडीओची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
सलमान खान याने नुकत्याच केलेल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये कथित नीट पेपर लीक प्रकरण गंभीर असल्याचे म्हटले होते. विद्यार्थ्यांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केल्याचे कौतुक करत याने शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती.
सलमानची ही पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर 'द कपिल शर्मा शो' मधील एक जुना व्हिडीओ पुन्हा सोशल मीडियावर शेअर केला जाऊ लागला. या कार्यक्रमात सलमान खान, सलीम खान, अरबाज खान आणि सोहेल खान एकत्र सहभागी झाले होते. संवादादरम्यान सलीम खान यांनी मुलांच्या शालेय दिवसांतील एक किस्सा सांगितला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 'गणेश' नावाची एक व्यक्ती त्यांच्या घरी येत असे आणि त्याला घरात विशेष मान दिला जात होता. नंतर त्यांना समजले की हीच व्यक्ती मुलांना परीक्षेचे लीक झालेले प्रश्नपत्रिका मिळवून देत होती.
Salman Khan today: "Paper leak is a very serious issue"— Raj (@idfcwau) July 22, 2026
Salim Khan on Kapil's show: "Ganesh naam ke ladke ki sabse zyada izzat thi hamare ghar mein, kyoki PAPER LEAK hote the to woh Salman ko laake deta tha" https://t.co/yeXlInPJce pic.twitter.com/GubGJQid5j
या चर्चेदरम्यान सलमान खान ही हसत-खेळत अशा प्रश्नपत्रिकांच्या मदतीने काही शालेय परीक्षा दिल्याची कबुली दिली होती.
हा जुना व्हिडीओ पुन्हा समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी हा फक्त शालेय जीवनातील जुना आणि विनोदी किस्सा असल्याचे सांगत सलमान खानची बाजू घेतली. तर काहींनी परीक्षा कोणतीही असो, लीक प्रश्नपत्रिका वापरणे चुकीचेच असल्याचे मत व्यक्त करत त्यांच्यावर टीका केली.
दरम्यान, हा व्हिडीओ आणि सध्या सुरू असलेले NEET आंदोलन यांची सांगड घालत अनेक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, या विषयावर चर्चा रंगली आहे.