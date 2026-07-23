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NEET आंदोलनाला पाठिंबा दिल्यानंतर सलमान खानचा जुना व्हिडीओ व्हायरल; शालेय परीक्षांतील 'लीक पेपर'चा किस्सा पुन्हा चर्चेत

नीट परीक्षेसंदर्भातील विद्यार्थीं आंदोलनांना दिलेल्या पाठिंब्यानंतर, सलमान खानचा एक जुना व्हिडीओ व्हायरल होत आहे; या व्हिडीओमध्ये त्याच्या त्याच्याचबद्दल  वडिलांनी खुलासा केला आहे 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 23, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:06 PM IST
NEET आंदोलनाला पाठिंबा दिल्यानंतर सलमान खानचा जुना व्हिडीओ व्हायरल; शालेय परीक्षांतील 'लीक पेपर'चा किस्सा पुन्हा चर्चेत
Image Credit: File image/PTI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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NEET आंदोलनाला पाठिंबा दिल्यानंतर सलमान खानचा जुना व्हिडीओ व्हायरल; शालेय परीक्षांतील 'लीक पेपर'चा किस्सा पुन्हा चर्चेत
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