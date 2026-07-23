'माननीय पंतप्रधानांनी...', CJP च्या आंदोलकांवर कारवाया होत असताना सलमान खानची पोस्ट चर्चेत; 'सोनम, आता ताणून...'

दिल्लीमधील जंतर मंतरवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरु असलेलं आंदोलन दिवसेंदिवस वाढत चाललं आहे. राजधानीमधील आंदोलन आता आर्थिक राजधानीपर्यंत पोहोचलं आहे. कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वात सुरु असलेल्या या आंदोलनावर आता अनेक सेलिब्रिटी जाहीरपणे भाष्य करत आपली भूमिका मांडू लागले आहेत. बॉलिवूड अभिनेता सलमान खाननेही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोस्ट करत आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला होता. यानंतर आता त्याने आणखी एक पोस्ट केली असून विद्यार्थ्यांना घरी जाण्याचं आणि सोनम वांगचुक यांना उपोषण थांबवण्याचं आवाहन केलं आहे.
"शैक्षणिक आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांचे हित हेच सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यामुळे विद्यार्थी किंवा त्यांच्या पालकांनी काळजी करण्याचं काहीच कारण नाही. माननीय पंतप्रधानांनी यासंदर्भात ट्विट केलं आहे आणि मला खात्री आहे की, या पेपर लीकसाठी जबाबदार असलेल्या सर्वांवर ते कठोर कारवाई करतील. म्हणून, विद्यार्थ्यांनी कृपया आपल्या पालकांकडे आणि घरी परत जावे," असं आवाहन सलमान खानने केलं आहे.
The students are at top priority, educationally n security-wise, so they need not worry and have their parents worried for them. The Honorable Prime Minister has tweeted, and I am sure that he will take strict action against all those people who are responsible for this leak. So… pic.twitter.com/89Ykfs5r4k— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 23, 2026
यावेळी त्याने सोनम वांगचुक यांनाही उपोषण आता पुढे वाढवू नये असं आवाहन करताना हवं तर माझ्या घरुन जेवण पाठवतो असं म्हटलं आहे. "सोन, आता झालंय भावा. हे वाढवू नकोस. हा उत्साह गरज लागल्यास इतर दिवसांसाठी ठेव, ज्याची गरज लागेल असं वाटत नाही. काहीतरी खाऊन घे. हवं तर मी घरुन जेवण पाठवतो," असं सलमान म्हणाला आहे.
सलमानने याआधी केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं होतं की, "हे एक अत्यंत शांततापूर्ण आंदोलन होतं. त्याला हिंसक वळण लागलं याचं खूप दुःख वाटतं. ज्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दुखापत झाली, त्यांच्याबद्दल मला मनापासून सहानुभूती वाटते. प्रश्नपत्रिका फुटणे (पेपर लीक) ही एक अतिशय गंभीर समस्या आहे. आपल्या देशातील मुले एका चांगल्या शैक्षणिक व्यवस्थेसाठी एकत्र आली आहेत आणि त्यांच्या पालकांनी त्यांना पाठिंबा दिला आहे, हे पाहून मला खूप आनंद होत आहे".
"त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेचं मी मनापासून कौतुक करतो. त्यांनी दाखवलेली निष्ठा, प्रामाणिकपणा आणि कठोर परिश्रम करून स्वतःचं भविष्य घडवण्याची तसंच एक महान व सुशिक्षित भारत निर्माण करण्याची त्यांची जिद्द वाखाणण्याजोगी आहे. हे आंदोलन किंवा हा विरोध हीच योग्य पद्धत आहे आणि विद्यार्थ्यांनी ते अत्यंत शांततेने केलं आहे. ते खरोखरच धैर्यवान आणि शूर आहेत. शिक्षणाप्रती समर्पित आणि प्रेरित असलेली ही पिढी भारताचा नक्कीच गौरव वाढवेल," असंही कौतुक त्याने केलं होतं.
It was such a peaceful movement, feel so sad that it had to take a violent turn. My heart goes out to the students and their families who were hurt. Paper leak is a very serious issue, and I am glad to know n see that the kids of our country have come together for a better…— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 22, 2026
हा मुद्दा विद्यार्थी आणि शैक्षणिक व्यवस्था यांच्यातील आहे; याचे राजकारण केले जाऊ नये. याचे संपूर्ण श्रेय आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांनाच दिले पाहिजे. मला खात्री आहे की सरकारही त्यांना पूर्ण पाठिंबा देईल आणि शैक्षणिक व्यवस्था अधिक बळकट करेल. ही सर्वांसाठीच फायदेशीर अशी स्थिती आहे. सकारात्मक निर्णयाची आशा आणि प्रार्थना करतो असंही त्याने म्हटलं.
शिक्षण हीच पुढची 'ट्रेंड' आणि 'फॅशन' बनली पाहिजे आणि ती दरवर्षी अधिक लोकप्रिय व आकर्षक झाली पाहिजे; इतकी की परदेशातून लोक शिक्षणासाठी भारतात येतील आणि भारत एक 'एज्युकेशनल हब' (शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र) बनेल अशी इच्छा त्याने बोलून दाखवली.