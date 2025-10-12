सलमान खानने 'या' अभिनेत्रीसोबत किसिंग सीन करण्यास दिला होता नकार, अभिनेत्रीची प्रतिक्रिया चर्चेत

Salman Khan : बॉलिवूडचा भाईजान म्हणून ओळखला जाणारा सलमान खान हा आपल्या अॅक्शन आणि हिट चित्रपटांइतकाच आपल्या संस्कारशील आणि नम्र स्वभावासाठी देखील प्रसिद्ध आहे. त्याच्या करिअरच्या सुरुवातीच्या काळातील एक प्रसंग आजही चाहत्यांच्या मनात त्याच्याबद्दलचा आदर आणखीन वाढवतो. हा किस्सा आहे 1989 साली प्रदर्शित झालेला सुपरहिट चित्रपट ‘मैंने प्यार किया’ या चित्रपटामध्ये सलमान खानसोबत अभिनेत्री भाग्यश्री दिसली होती.
त्या काळात दोघेही इंडस्ट्रीत नवे होते. पण सलमानचा सभ्य आणि सज्जन स्वभाव तेव्हाच सगळ्यांच्या लक्षात आला होता. भाग्यश्रीने काही वर्षांपूर्वी दिलेल्या एका मुलाखतीत या चित्रपटाच्या प्रमोशनल फोटोशूटदरम्यानचा एक अनुभव सांगितला होता. जो ऐकून अनेकांच्या मनात सलमानबद्दल आदर वाढला.
यावेळी भाग्यश्रीने सांगितले की, ' हे फोटोशूट मुंबईतील एका हॉटेलमध्ये होणार होतं. एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर सलमानला म्हणाला की शूट अधिक 'हॉट आणि अॅट्रॅक्टिव्ह' दिसावं म्हणून मला किस करावं लागेल. ही चर्चा माझ्या समोर झाली नव्हती पण मी थोडी अंतरावर असल्याने सगळी बोलणी मी ऐकली.'
तेव्हा सलमानला मात्र हे माहित नव्हतं की भाग्यश्री त्यांच्या बोलण्याची साक्षीदार आहे. फोटोग्राफरच्या या मागणीवर सलमानने जे उत्तर दिलं, त्याने उपस्थित सगळ्यांची मने जिंकली. सलमानने शांतपणे विचारलं, 'तू तिची परवानगी घेतली आहेस का?' फोटोग्राफर म्हणाले, त्याची गरज नाही. तेव्हा सलमानने ठामपणे उत्तर दिलं, मी तिची परवानगीशिवाय असं काही करणार नाही.
त्या काळात सहमती या संकल्पनेबद्दल इंडस्ट्रीत फारसं बोललं जात नव्हतं. पण सलमान खानने तेव्हाच एका अभिनेत्रीच्या सन्मानाचा आणि तिच्या मर्यादांचा आदर केला. भाग्यश्रीने सांगितलं की, 'त्या एका वाक्याने सलमानने दाखवलं की तो फक्त ऑनस्क्रीन हिरो नाही तर रिअल लाइफमध्ये सुद्धा खरा जेंटलमॅन आहे.'
भाग्यश्रीने पुढे सांगितले की, 'माझ्या लग्नाच्या वेळी माझे आई-वडील नाराज असल्याने समारंभाला आले नव्हते. त्या वेळी सलमान खान आणि 'मैंने प्यार किया'चे दिग्दर्शक सूरज बडजात्या आणि त्यांचे कुटुंब उपस्थित होते. तेव्हाही सलमानने माझ्या आयुष्यातील तो खास क्षण आणखीन अर्थपूर्ण केला.'
आजही सलमान आणि भाग्यश्री चांगले मित्र आहेत. या कथेमुळे हे सिद्ध होतं की सलमान खान फक्त चित्रपटातील हिरो नाही तर वास्तव जीवनातही स्त्रियांबद्दल आदर बाळगणारा, संवेदनशील आणि सन्मान राखणारा खरा हिरो आहे.
