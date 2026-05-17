साठीच्या सलमान खानची एकटेपणावर क्रिप्टिक पोस्ट,'तुमच्याजवळ कुणाला राहायचं नसतं...'

Salman Khan Cryptic Post : सुपरस्टार सलमान खानने सोशल मीडियावर एक नवीन पोस्ट शेअर केली आहे, जी एकटेपणा आणि एकांताबद्दल आहे. सलमान खानने पहिल्यांदाच आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या आहेत.
Salman Khan on Loneliness : सलमान खानचा समावेश 90 च्या दशकातील दिग्गज अभिनेत्यांच्या यादीत होतो. सध्या, आपल्या अभिनय कारकिर्दीसोबतच, सलमान त्याच्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे चर्चेत असतो. रविवारी, सलमान खानने पुन्हा एकदा एक नवीन पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये हा ६० वर्षीय अभिनेता एकटेपणा आणि एकांताबद्दल बोलताना दिसत आहे. चला, भाईजानच्या या गूढ पोस्टवर एक नजर टाकूया, जी सध्या चर्चेत आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून सलमान खान सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खूप सक्रिय आहे. दररोज, सलमान त्याच्या इंस्टाग्राम आणि ट्विटर हँडलवर नवीन पोस्ट शेअर करत असतो. रविवारी संध्याकाळी, त्याने त्याच्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवर एक नवीन ट्विट पोस्ट केले, ज्यामध्ये शर्टलेस सलमान त्याचे सिक्स-पॅक ॲब्स दाखवताना दिसत आहे. सलमान खानचा हा नवीन फोटो, त्याच्या ट्विटच्या कॅप्शनसह, सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. यामध्ये सलमान अविवाहित जीवनाबद्दल बोलताना दिसत आहे. भाईजानने लिहिले आहे, "माझ्या मते, एकटे राहण्याचे दोन मार्ग आहेत - 'एकटे आणि एकाकी'. एकटे राहणे ही तुमची निवड आहे, तर जेव्हा तुमच्यासोबत कोणीही राहू इच्छित नाही तेव्हा तुम्हाला एकाकी वाटते. आता, पुढे काय करायचे आहे हे तुम्हाला स्वतःच ठरवायचे आहे."
सलमान खानची नवीन पोस्ट सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. अनेक चाहते भाईजानच्या पोस्टला लाईक आणि कमेंट करत आहेत. सलमानच्या आगामी चित्रपटाबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्याचे नाव 'मातृभूमी' आहे, जो यावर्षी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्याची शक्यता आहे.
सलमान खानच्या पोस्टवर अनेक युझर्सनी प्रतिक्रिया दिल्या. एका युझरने लिहिले, "भाऊ, तू एकटा नाहीस. आमचं तुझ्यावर प्रेम आहे. चंद्र एकटा असतो, पण त्याचा प्रकाश संपूर्ण विश्वाला उजळवतो." दुसऱ्या एका युझरने लिहिले, "भाऊ, तो लवकरच येत आहे. द्वेष करणारे कुठे आहेत? भारतीय सिनेमाचे जनक येत आहेत." आणखी एका युझरने लिहिले, "तो राणीशिवायचा राजा आहे."