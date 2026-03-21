आनंद गगनात मावेना! यंदाची ईद सलमान खानसाठी का ठरली खास ?

सलमान खानने शनिवारी ईद साजरी करत एक खास सोशल मीडिया पोस्ट शेअर केली. चाहते या पोस्टची आतुरतेने वाट पाहत होते. दबंग खानने आपल्या चाहत्यांना ईदच्या शुभेच्छा दिल्या. त्याने त्याचे वडील, प्रसिद्ध पटकथा लेखक सलीम खान यांच्या प्रकृतीबद्दलही माहिती दिली. त्याने सर्वांचे आभार मानले आणि त्याचे वडील घरी परतल्याचा आनंद व्यक्त केला आहे.
गेले काही दिवस खान कुटुंबासाठी कठीण होते. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सलीम खान यांना मुंबईच्या लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. जवळपास महिनाभरानंतर, १७ मार्च रोजी त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आणि ते सुखरूप घरी परतले आहेत. शनिवारी, सलमान खानने ईदच्या शुभेच्छा देणारा एक व्हिडिओ शेअर केला. यामध्ये सलीम खान व्हीलचेअरवर बसलेले दिसत आहेत. त्यांना निरोगी पाहून कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले आहे.
सलमान खानने हा व्हिडिओ 'ईद मुबारक' या कॅप्शनसह शेअर केला. 'तुमच्या सर्वांच्या प्रार्थनांसाठी आभार मानले आहे. सलमान आपल्या पोस्टमध्ये म्हणतो की,बाबा घरी परतले आहेत. आम्ही तुमचे आभारी आहोत.' या व्हिडिओमध्ये तो क्षण कैद झाला आहे, जेव्हा सलमान खान त्याच्या गॅलेक्सी अपार्टमेंटच्या बाल्कनीतून बाहेर जमलेल्या चाहत्यांच्या गर्दीला अभिवादन करण्यासाठी बाहेर आला. संपूर्ण खान कुटुंब एकत्र दिसले आणि प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत होता. ही ईद संपूर्ण कुटुंबासाठी खरोखरच खास आहे.
सेलिब्रिटी आणि चाहत्यांनी शुभेच्छा दिल्या. चाहत्यांनी सलमान खानच्या पोस्टवर कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. त्याच्या चेहऱ्यावरील हास्याने चाहत्यांचा दिवस आनंदमय केला आहे. अनेक सेलिब्रिटींनीही प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. माही विज आणि नेहा मलिक यांनी कमेंट करून त्याला ईदच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.