कर्जामुळे सर्वांसमोर राजपाल यादवच्या इज्जतीचे वाभाडे, सलमान खान आला धावून; लिहीली खास पोस्ट!

Salman Khan On Rajpal Yadav: बॉलिवूडमधून एक खास बातमी समोर आली आहे. सुपरस्टार सलमान खानने आपला मित्र आणि कॉमेडी अभिनेता राजपाल यादवला जाहीर पाठिंबा दिलाय. सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून सलमानने राजपालला प्रोत्साहन दिले. “काम तो आपको बहुत मिलेगा” असे साधे पण खूप अर्थपूर्ण शब्द लिहिले. ही घटना राजपाल यांच्या करिअरच्या कठीण काळात घडलीय, त्यामुळे याची जास्त चर्चा होतेय.
सलमान खान नेहमीच आपल्या सहकाऱ्यांना मदत करताना दिसतो. यावेळी राजपाल यादवने सोशल मीडियावर आपली काही अडचण किंवा करिअरशी संबंधित पोस्ट केली. तसेच एका पुरस्कार सोहळ्यात राजपालची खिल्ली उडवण्यात आल्याचे व्हिडीओ व्हायरल होत होते. या पार्श्वभूमीवर सलमानने ती पोस्ट आपल्या खात्यावर शेअर केली. त्यात त्यांने “काम तो आपको बहुत मिलेगा” अशी कमेंट लिहिली. याचा अर्थ राजपालला पुढे खूप चांगली संधी आणि कामे मिळतील, असा होता. सलमान यांचा हा छोटासा पण प्रभावी संदेश राजपाल यांना खूप बळ दिले. फॅन्सनीही या कृतीचे खूप कौतुक केले. सलमान यांचा हा वागणूक दाखवतो की ते फक्त स्टार नाहीत तर खरे मित्रही आहेत.
राजपाल यादव हा बॉलीवूडचा जाणता कॉमेडियन आहे. ‘मुझसे शादी करोगी’, ‘भूल भुलैया’ सारख्या अनेक हिट चित्रपटांमध्ये त्याने हास्याची रंगत वाढवलीय. पण गेल्या काही काळात त्याला सतत कामे मिळत नव्हती. आर्थिक अडचणी आणि करिअरमधील मंदी यामुळे त्याला कठीण परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले. त्याने सोशल मीडियावर आपल्या भावना व्यक्त केल्या. अशावेळी सलमान खान यांच्यासारख्या मोठ्या व्यक्तीने पुढे येऊन पोस्ट शेअर करणे ही राजपाल यांच्यासाठी मोठी दिलासा देणारी गोष्ट होती. राजपाल यांनी यापूर्वीही सलमान यांच्यासोबत काम केले आहे, त्यामुळे हा पाठिंबा आणखी अर्थपूर्ण ठरला.
Rajpal bhai aap 30 yrs se kaam kar rahe ho aur hum sabne aapko repeat kiya hai baar baar kyunki aap apna kaam jante ho aur ek value laate ho , kaam toh aapko bohot milega aur issi dollar rate pe milega aur milte rahega . Hakikat yeh hai .
Aur yeh yaad rakhna ke kabhi kabhi flow…
— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 7, 2026
सलमान खान आणि राजपाल यादव यांचे संबंध फक्त सहकाऱ्यांचे नाहीत तर जुने मित्रांचे आहेत. दोघेही अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले आहेत. सलमान यांच्या ‘मुझसे शादी करोगी’ सारख्या फिल्ममध्ये राजपाल यांची भूमिका प्रेक्षकांना खूप आवडली होती. सलमान नेहमीच नवोदित आणि संघर्ष करणाऱ्या कलाकारांना साथ देतात. या घटनेतही त्यांनी राजपाल यांना “तुम्हाला कामाची कमतरता भासणार नाही” असा विश्वास दिला. हा संदेश फक्त राजपाल यांच्यासाठी नव्हता तर इतर संघर्ष करणाऱ्या कलाकारांसाठीही प्रेरणादायी ठरला. बॉलीवूडमध्ये अशी एकमेकांना मदत करण्याची परंपरा कायम राहिली पाहिजे, असे अनेकांचे मत आहे.
राजपाल भाई, तुम्ही 30 वर्षांपासून काम करत आहात आणि आम्ही सगळ्यांनी तुम्हाला वारंवार रिपीट केलं आहे, कारण तुम्हाला तुमचं काम चांगलं माहिती आहे आणि तुम्ही एक मूल्य आणता. काम तर तुम्हाला खूप मिळेल आणि त्याच डॉलर रेटवर मिळेल, मिळत राहील. सत्यस्थिती ही आहे.आणि हे लक्षात ठेवा की, कधी कधी फ्लोमध्ये काही निघून येतं, द्यायचं असेल तर मनात ठेवा, हृदयापासून काम करा. डॉलर वर आहे की खाली, काय फरक पडतो? देणं तर भारतातच आहे.”
Context pic.twitter.com/awfPwjkdQE
— R. (@RxSuryv) April 7, 2026
पुरस्कार सोहळ्यात राजपाल यादव गंभीरपणे जगातील डॉलर आणि रुपयाची परीस्थिती सांगत होते. यावेळी अॅंकरने डॉलर कितीही वर गेला तरी तुम्हाला तितकंच कर्ज फेडावं लागणार आहे, असे म्हणत राजपालची खिल्ली उडवली होती. कर्जामुळे राजपाल सध्या वाईट काळातून जातोय. अशावेळी खिल्ली उडवल्याने सलमान आता मदतीला धावून आल्याचे म्हटले जात आहे.
सलमानने पोस्ट शेअर केल्यावर फॅन्सनी खूप प्रतिक्रिया दिल्या. अनेकांनी “सलमान सर खरेच राजा आहे”, “राजपालला आता खूप कामे मिळतील” अशा कमेंट्स केल्या. काहींनी राजपालच्या जुन्या कॉमेडी क्लिप्स शेअर केल्या. या घटनेमुळे राजपालच्या इन्स्टाग्राम आणि एक्स खात्यावर फॉलोअर्स वाढले. काही निर्माते आणि दिग्दर्शकांनीही राजपालला कामाची ऑफर देण्यास सुरुवात केली. सलमान यांचा एक छोटासा कमेंट इतका प्रभावी ठरला की तो ट्रेंडिंग टॉपिक बनला. यावरून समजते की सोशल मीडिया किती शक्तिशाली माध्यम आहे आणि मोठ्या कलाकारांचा पाठिंबा छोट्या कलाकारांसाठी किती महत्त्वाचा ठरतो.
कठीण वेळेत मित्राला हात दिला पाहिजे, हे सलमानने दाखवून दिले. राजपाल यादवला आता नवीन चित्रपट, वेब सिरीज आणि इतर प्रकल्पांची संधी मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. सलमान यांचा हा सकारात्मक दृष्टिकोन पाहून सर्वांना वाटते की बॉलीवूड खरंच एक मोठे कुटुंब आहे.त्यामुळे सलमानचं देखील खूप कौतुक होतंय.