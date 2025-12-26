English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वाढदिवसाच्या एक दिवस आधी सलमान खानने शेअर केला खास Video, चाहते झाले थक्क

सलमान खानने त्याच्या वाढदिवसाच्या एक दिवस आधीच सोशल मीडियावर चाहत्यांसाठी एक व्हिडीओ शेअर केला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 26, 2025, 01:58 PM IST
Salman Khan birthday: सलमान खान 27 डिसेंबर रोजी आपला 60 वा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. या खास निमित्ताने भाईजानने चाहत्यांसोबत एक खास व्हिडीओ शेअर केला असून यात तो पेंटरच्या भूमिकेत दिसत आहे. 

सलमानने हा व्हिडीओ शेअर करताना लिहिले, 'एक पेंटिंग… एक सेलिब्रेशन, जे खरंच घडणार आहे. माझं एक्सक्लुसिव्ह आर्टवर्क ‘बीइंग ह्युमन’च्या क्लोदिंग पॉप-अप स्टोअरमध्ये अनुभवायला या.' सलमानचा हा अनोखा अंदाज पाहून चाहते त्याला ‘आर्टिस्ट सलमान खान’ म्हणत कौतुक करत आहेत तर अनेक जण हार्ट इमोजी शेअर करत आपला आनंद व्यक्त करत आहेत.

इन्स्टाग्रामवर शेअर करण्यात आलेल्या या व्हिडीओमध्ये सलमान खान काळ्या रंगाच्या टी-शर्टमध्ये दिसतो आहे. कॅनव्हासवर रंग भरताना तो खूपच मग्न झालेला दिसतो आणि आपल्या आर्टवर्ककडे पाहण्यासाठी ‘बीइंग ह्युमन’च्या पॉप-अप स्टोअरला भेट देण्याचं आवाहन करतो. सलमानचा हा वेगळा आणि शांत अंदाज चाहत्यांना विशेष भावला आहे.

सलमान खान वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर सलमान खान शेवटचा ‘सिकंदर’ या चित्रपटात दिसला होता. जो बॉक्स ऑफिसवर अपेक्षित यश मिळवू शकला नाही. मात्र, आर्यन खानच्या दिग्दर्शनातील डेब्यू वेबसीरिज ‘द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’मध्ये सलमानचा खास कॅमिओ पाहायला मिळाला. याशिवाय त्याने ‘बिग बॉस 19’चं होस्टिंग केलं होतं. ज्याचा ग्रँड फिनाले 7 डिसेंबर रोजी पार पडला असून, गौरव खन्ना या सीझनचा विजेता ठरला.

आगामी प्रोजेक्ट्सबाबत सांगायचं झालं तर सलमान खान लवकरच ‘बॅटल ऑफ गलवान’ या चित्रपटात झळकणार आहे. या चित्रपटात त्याच्यासोबत चित्रांगदा सिंह प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहे. 2020 मध्ये गलवान व्हॅलीमध्ये भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षावर आधारित ही कथा आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सीमा वादातून उभ्या राहिलेल्या या घटनेत दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये शस्त्रांशिवाय लाठ्या आणि दगडांनी झटापट झाली होती. या देशभक्तीपर चित्रपटाचं दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया करत असून, या भूमिकेत सलमान खानला पाहण्यासाठी चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

FAQ

सलमान खानचा 60 वा वाढदिवस कधी आहे?

सलमान खान 27 डिसेंबर रोजी आपला 60 वा वाढदिवस साजरा करणार आहे.

सलमान खानने शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये काय खास आहे?

या व्हिडीओमध्ये सलमान खान पेंटरच्या भूमिकेत दिसतो असून, तो स्वतःचं आर्टवर्क साकारताना पाहायला मिळतो.

सलमान खानचं आर्टवर्क कुठे पाहता येईल?

सलमानचं एक्सक्लुसिव्ह आर्टवर्क ‘बीइंग ह्युमन’च्या क्लोदिंग पॉप- अप स्टोअरमध्ये पाहायला मिळणार आहे.

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

