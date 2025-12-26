वाढदिवसाच्या एक दिवस आधी सलमान खानने शेअर केला खास Video, चाहते झाले थक्क

Salman Khan birthday: सलमान खान 27 डिसेंबर रोजी आपला 60 वा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. या खास निमित्ताने भाईजानने चाहत्यांसोबत एक खास व्हिडीओ शेअर केला असून यात तो पेंटरच्या भूमिकेत दिसत आहे.
सलमानने हा व्हिडीओ शेअर करताना लिहिले, 'एक पेंटिंग… एक सेलिब्रेशन, जे खरंच घडणार आहे. माझं एक्सक्लुसिव्ह आर्टवर्क ‘बीइंग ह्युमन’च्या क्लोदिंग पॉप-अप स्टोअरमध्ये अनुभवायला या.' सलमानचा हा अनोखा अंदाज पाहून चाहते त्याला ‘आर्टिस्ट सलमान खान’ म्हणत कौतुक करत आहेत तर अनेक जण हार्ट इमोजी शेअर करत आपला आनंद व्यक्त करत आहेत.
इन्स्टाग्रामवर शेअर करण्यात आलेल्या या व्हिडीओमध्ये सलमान खान काळ्या रंगाच्या टी-शर्टमध्ये दिसतो आहे. कॅनव्हासवर रंग भरताना तो खूपच मग्न झालेला दिसतो आणि आपल्या आर्टवर्ककडे पाहण्यासाठी ‘बीइंग ह्युमन’च्या पॉप-अप स्टोअरला भेट देण्याचं आवाहन करतो. सलमानचा हा वेगळा आणि शांत अंदाज चाहत्यांना विशेष भावला आहे.
वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर सलमान खान शेवटचा ‘सिकंदर’ या चित्रपटात दिसला होता. जो बॉक्स ऑफिसवर अपेक्षित यश मिळवू शकला नाही. मात्र, आर्यन खानच्या दिग्दर्शनातील डेब्यू वेबसीरिज ‘द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड’मध्ये सलमानचा खास कॅमिओ पाहायला मिळाला. याशिवाय त्याने ‘बिग बॉस 19’चं होस्टिंग केलं होतं. ज्याचा ग्रँड फिनाले 7 डिसेंबर रोजी पार पडला असून, गौरव खन्ना या सीझनचा विजेता ठरला.
आगामी प्रोजेक्ट्सबाबत सांगायचं झालं तर सलमान खान लवकरच ‘बॅटल ऑफ गलवान’ या चित्रपटात झळकणार आहे. या चित्रपटात त्याच्यासोबत चित्रांगदा सिंह प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहे. 2020 मध्ये गलवान व्हॅलीमध्ये भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षावर आधारित ही कथा आहे.
सीमा वादातून उभ्या राहिलेल्या या घटनेत दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये शस्त्रांशिवाय लाठ्या आणि दगडांनी झटापट झाली होती. या देशभक्तीपर चित्रपटाचं दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया करत असून, या भूमिकेत सलमान खानला पाहण्यासाठी चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
