लहान वयात मोठं यश! १५ वर्षीय गायकाच्या आवाजाने भारावला सलमान खान

Salman Khan: सलमान खानने आपल्या सोशल मीडियावर एका १५ वर्षीय गायकाचा व्हिडिओ शेअर करत त्याच्या टॅलेंटचं कौतुक केलं. या लहानग्या कलाकाराच्या सादरीकरण सलमानला इतकं भावलं की त्यांनी खास पोस्ट करून त्याचं कौतुक केलं.

Intern | Updated: Sep 14, 2025, 05:34 PM IST
बॉलिवूडचा दबंग सलमान खान केवळ आपल्या सिनेमांसाठीच नव्हे तर नव्या टॅलेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठीही ओळखला जातो. आतापर्यंत अनेक नवोदित कलाकारांना त्याने इंडस्ट्रीत संधी देत त्यांचं करिअर घडवलं आहे. त्याच सलमानला आता एका १५ वर्षीय गायकाच्या गाण्याने इतकं भारावून टाकलं की त्याने स्वतः सोशल मीडियावर त्याचं भरभरून कौतुक केलं. सलमान खानने नुकताच ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर केली. यात त्याने एका १५ वर्षीय गायकाचा फोटो शेअर करत त्याचं नाव जाहीर केलं. हा लहानगा गायक म्हणजे जोनस कोनर (Jonas Konner). वयाच्या अवघ्या १५ व्या वर्षी त्याने गीतलेखन आणि गायकीच्या जोरावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्याच्या खास आवाजातला रॉ टच, हटके गाणी आणि जबरदस्त सादरीकरण यामुळे तो लोकप्रिय होत आहे.

सलमानचं खास कौतुक

सलमान खानने पोस्ट करताना लिहिलं 'आतापर्यंत मी कोणत्याही १५ वर्षीय मुलाला इतकं छान सादरीकरण करताना पाहिलेलं नाही. देव तुझं भलं करो. ‘फादर इन अ बायबल’, ‘पीस विद पेन’, ‘ओह अपैलाचिया’ ही तुझी गाणी मी पुन्हा पुन्हा रिपीट मोडवर ऐकत आहे.' त्याचबरोबर सलमानने एक महत्त्वाचा संदेशही दिला. तो म्हणाला, 'अशा मुलांना पाठिंबा दिला नाही, तर मग काय केलं? लहान मुलांचं शोषण न करता त्यांना प्रोत्साहन द्या.' सलमानची ही पोस्ट काही तासांतच व्हायरल झाली असून चाहत्यांकडून सलमानसह या लहानग्या गायकावरही शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. सलमानच्या शब्दांनी जोनस कोनरचं मनोबल वाढलं असून त्याचं टॅलेंट जगभरात अधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

 

कोण आहे जोनस कोनर?

मीडिया रिपोर्टनुसार, जोनस कोनर हा अमेरिकन टीनएजर गायक आणि गीतकार आहे. ‘फादर इन अ बायबल’, ‘पीस विद पेन’, ‘ओह अपैलाचिया’ ही त्याची गाणी विशेष चर्चेत आहेत. साधेपणाने, कमीत-कमी वाद्यमेळाच्या साथीने तो गाणी सादर करतो, ज्यामुळे त्याचा आवाज अधिक खुलून दिसतो. त्याच्या गाण्यांमध्ये वैयक्तिक संघर्ष, भावना आणि जीवनातील अडचणी यांचा सुरेख आविष्कार दिसतो.

सलमानचे प्रोजेक्ट्स

सध्या सलमान खान ‘बिग बॉस 19’ या लोकप्रिय रिअॅलिटी शोचं सूत्रसंचालन करत आहे. त्याचा आगामी चित्रपट ‘बॅटल ऑफ गलवान’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून या चित्रपटाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. याआधी आलेल्या ‘सिकंदर’ या सिनेमाला मात्र प्रेक्षकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता. सलमान खानच्या या कृतीमुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे की, तो केवळ मोठा स्टारच नाही, तर खऱ्या अर्थाने टॅलेंटला प्रोत्साहन देणारा कलाकार आहे.

FAQ

सलमान खानने कोणत्या १५ वर्षीय गायकाचं कौतुक केलं?

 सलमान खानने अमेरिकन टीनएजर गायक आणि गीतकार जोनस कोनर (Jonas Konner) याचं भरभरून कौतुक केलं आहे.

सलमान खानला जोनस कोनरची कोणती गाणी आवडली?

 सलमान खानने ‘फादर इन अ बायबल’, ‘पीस विद पेन’, ‘ओह अपैलाचिया’ ही जोनस कोनरची गाणी आवर्जून रिपीट मोडवर ऐकत असल्याचं सांगितलं आहे.

जोनस कोनर कोण आहे आणि तो कशासाठी ओळखला जातो?

 जोनस कोनर हा अमेरिकन १५ वर्षीय गायक आणि गीतकार आहे. हटके गीतलेखन, साधेपणाने केलेलं सादरीकरण आणि रॉ म्युझिक स्टाईलसाठी तो ओळखला जातो.

