सलमान खान 'या' चित्रपटात साकारणार होता ऐश्वर्या रायच्या भावाची भूमिका, पण एका चित्रपटाने सगळं बदललं!

Salman Khan: बॉलिवूडच्या इतिहासात अनेक चित्रपट आणि त्यामागच्या कास्टिंगच्या गोष्टींनी प्रेक्षकांची नेहमीच उत्सुकता वाढवली आहे. अशातच नुकताच ‘जोश’ या सुपरहिट चित्रपटाचे निर्माते रतन जैन यांनी एक मोठा खुलासा केला आहे. त्यांनी सांगितलं की या चित्रपटात सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय एकत्र काम करणार होते. पण यात एक ट्विस्ट होता. सलमान ऐश्वर्याचा भाऊ साकारणार होता.
1990 च्या दशकात प्रदर्शित झालेल्या ‘जोश’ या चित्रपटात शाहरुख खान आणि ऐश्वर्या राय यांनी भाऊ–बहिणीची भूमिका साकारली होती. पण सुरुवातीच्या नियोजनानुसार ही भूमिका सलमान खानला ऑफर करण्यात आली होती. त्या काळात सलमान आणि ऐश्वर्या एकमेकांना डेट करत होते. दोघांचं नातं ‘हम दिल दे चुके सनम’च्या शूटिंगदरम्यान फुललं होतं. तरीदेखील सलमानने ‘जोश’मध्ये तिचा भाऊ बनण्याची तयारी दाखवली होती.
रतन जैन यांनी ‘टीव्ही9 भारतवर्ष’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं, 'सुरुवातीला आमिर खान आणि शाहरुख खानला अनुक्रमे चंद्रचूड आणि मॅक्सची भूमिका ऑफर केली होती. पण आमिरला मॅक्सचा रोल हवा होता. मी मात्र म्हणालो की हा रोल फक्त शाहरुखच करू शकतो नाहीतर मी चित्रपट करणार नाही.'
आमिर आणि दिग्दर्शक मंसूर खान यांच्या चर्चेदरम्यान हा मतभेद झाला. जेव्हा शाहरुखला हे समजलं की आमिरही त्याच रोलमध्ये रस घेतो आहे. तेव्हा त्याने थेट नरेशन सोडून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि म्हटलं, 'जर आमिर मॅक्स करणार असेल तर मी हा चित्रपट करणार नाही.'
शाहरुख बाहेर पडल्यावर चित्रपट काही काळासाठी थांबला. नंतर सलमान खानला तोच रोल ऑफर करण्यात आला. सलमानने रस दाखवला पण त्याच काळात त्याला संजय लीला भन्साळींचा ‘हम दिल दे चुके सनम’ हा प्रोजेक्ट मिळाला. त्या चित्रपटातच त्याचा आणि ऐश्वर्याचा रोमँटिक ऑनस्क्रीन प्रवास सुरू झाला. त्यामुळे शेवटी सलमानची जास्त ओढ ‘हम दिल दे चुके सनम’कडेच राहिली आणि त्याने ‘जोश’ चित्रपट सोडून दिला.
'मी पुन्हा शाहरुखकडे गेलो आणि सांगितलं की सलमानकडून विशेष उत्सुकता दिसत नाही. तेव्हा शाहरुख म्हणाला की थोडा वेळ दे. पण मी आग्रह धरला ‘आता तूच हा चित्रपट करायला हवा, माझ्या इज्जतीचा प्रश्न आहे.’ दुसऱ्या दिवशी शाहरुखने फोन करून होकार दिला.' अशा पद्धतीने शाहरुख खान पुन्हा ‘जोश’चा भाग बनला आणि ऐश्वर्यासोबत भाऊ–बहिणीची जोडी प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवू लागली.
