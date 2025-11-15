सलमान खानची ‘मिल्की ब्यूटी’सोबत तुफान केमिस्ट्री; फॅन्स म्हणाले 'ही जोडी भारी!'

बॉलिवूडचा सुपरस्टार आणि ‘भाईजान’ म्हणून ओळखला जाणारा सलमान खान आज 59 वर्षांचा असला तरी त्याची लोकप्रियता कायम तितकीच टिकून आहे. तीन दशकांहून अधिक काळ प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या सलमानचा करिष्मा आजही तितकाच प्रभावी आहे. त्याच्या चित्रपटांइतकंच त्याचं वैयक्तिक आयुष्य आणि प्रेमसंबंध हेही चाहत्यांसाठी नेहमीच चर्चेचा विषय ठरले आहेत. ऐश्वर्या राय आणि कतरिना कैफसोबतचे त्याचे नातेसंबंध तर आजही बॉलिवूडमध्ये चर्चेत राहताना दिसतात.
दरम्यान, सलमान खानचा एक नवा व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. या व्हिडिओमध्ये सलमान बॉलिवूडच्या ‘मिल्की ब्यूटी’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या तमन्ना भाटियासोबत रोमँटिक अंदाजात डान्स करताना दिसत आहे. दोघांची स्क्रीन केमिस्ट्री पाहून चाहते अक्षरशः मंत्रमुग्ध झाले आहेत.
सलमान खान सध्या कतारमधील दोहा येथे आयोजित बहुचर्चित ‘द-बंग टूर’मध्ये सहभागी झाला आहे. यावेळी कतरिना कैफ आणि सोनाक्षी सिन्हा यांची अनुपस्थिती जाणवली असली तरी तमन्ना भाटिया आणि जॅकलिन फर्नांडिसने सलमानसोबत मिळून स्टेजवर धम्माल उडवली. 14 नोव्हेंबर रोजी दोहा येथे झालेल्या परफॉर्मन्सदरम्यान सलमान आणि तमन्नाने ‘दिल दिया गल्लां’ या लोकप्रिय गाण्यावर रोमँटिक डान्स सादर केला. सलमानचा ब्लॅक सूटमधील लूक आणि तमन्नाचा रेड आउटफिट, दोघांची स्टेजवरील अदा आणि ताल, यामुळे हा परफॉर्मन्स सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे.
सलमान आणि तमन्नाच्या रोमँटिक केमिस्ट्रीने चाहत्यांना भुरळ घातली आहे. सोशल मीडियावर 'ही बेस्ट जोडी आहे!', 'सलमानला तरुण हिरो सारखी एनर्जी आहे' अशा प्रतिक्रियांचा वर्षाव होत आहे. अनेकांनी तर सलमान आणि तमन्नाला एकत्र एखाद्या चित्रपटात पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
द-बंग टूरसाठी सलमान खानने ‘बिग बॉस 19’ च्या शूटिंगमधून काही दिवसांची सुट्टी घेतली आहे. त्याच्या गैरहजेरीत यंदाचा ‘वीकेंड का वार’ दिग्दर्शक रोहित शेट्टी होस्ट करताना दिसणार आहे. टूर संपल्यानंतर सलमान पुन्हा शोमध्ये परतणार आहे.
‘द-बंग टूर’नंतर सलमान लवकरच आपल्या आगामी ‘बॅटल ऑफ गलवान’ या चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात करणार आहे. अपूर्व लाखिया दिग्दर्शित या चित्रपटात तो शहीद कर्नल बी. संतोष बाबू यांची भूमिका साकारणार असून हा चित्रपट बॉलिवूडमधील महत्त्वाच्या युद्धपटांपैकी एक ठरण्याची अपेक्षा आहे.
FAQ
सलमान खानचा तमन्ना भाटियासोबतचा व्हिडिओ का व्हायरल झाला?
सलमान आणि तमन्ना यांनी ‘द-बंग टूर’मध्ये ‘दिल दिया गल्लां’ या गाण्यावर रोमँटिक डान्स सादर केला. त्यांच्या केमिस्ट्रीने चाहत्यांना भुरळ घातली आणि हा परफॉर्मन्स काही तासांतच व्हायरल झाला.
या वर्षीच्या ‘द-बंग टूर’मध्ये कोणत्या अभिनेत्री सहभागी झाल्या?
कतरिना कैफ आणि सोनाक्षी सिन्हा या टूरमध्ये सहभागी झाल्या नाहीत. त्यांच्या जागी तमन्ना भाटिया आणि जॅकलिन फर्नांडिसने सलमानसोबत स्टेजवर परफॉर्मन्स केले.
सलमान खान सध्या ‘बिग बॉस 19’ का होस्ट करत नाही?
‘द-बंग टूर’साठी वेळ देण्यासाठी सलमान खानने ‘बिग बॉस १९’ मधून काही दिवसांचा ब्रेक घेतला आहे. त्याच्या गैरहजेरीत रोहित शेट्टी ‘वीकेंड का वार’ होस्ट करत आहेत.