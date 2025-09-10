English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सलमान खानचा खुलासा: ‘माझं लग्न झालंय’, स्वतः सांगितली लग्नाची तारीख'

Salman Khan on Marriage : बॉलिवूडचा भाईजान सलमान खानच्या एका वक्तव्याने सध्या सर्वांचेच लक्ष वेधले असून चाहते थक्क झाले आहेत.  

Intern | Updated: Sep 10, 2025, 01:44 PM IST
बॉलिवूडचा भाईजान सलमान खान हा आजही इंडस्ट्रीमधील मोस्ट एलिजिबल बॅचलर म्हणून ओळखला जातो. 30 हून अधिक वर्षांच्या कारकिर्दीत सलमानने असंख्य हिट चित्रपट दिले, करोडो चाहत्यांची मने जिंकली, पण लग्नाच्या बाबतीत मात्र तो आजपर्यंत सिंगलच राहिला आहे. त्यामुळेच चाहते, मीडिया आणि चाहत्यांच्या नजरेत नेहमीच एकच प्रश्न असतो 'सलमान खान कधी लग्न करणार?'

शाहरुखने विचारला थेट प्रश्न

अलीकडेच एका कार्यक्रमादरम्यान सलमान खान आणि किंग खान शाहरुख खान एकत्र आले. नेहमीच मजेशीर आणि टोमणे मारत गप्पा मारणारे हे दोघे या वेळीही चर्चेत आले. शाहरुखने थेट सलमानला विचारलं 'लग्न कधी करणार?' यावर भाईजानने नेहमीच्या गंभीर पण मजेदार अंदाजात उत्तर दिलं 
'माझं लग्न झालंय… पण हे सिक्रेट आहे.' सलमानच्या या वक्तव्याने केवळ शाहरुखच नव्हे तर उपस्थित असलेल्या इतर सेलिब्रिटींनाही धक्का बसला. क्षणभर सगळेच अवाक झाले आणि लगेचच हशा पिकला.

17 नोव्हेंबर"चा किस्सा

शाहरुखने आश्चर्याने विचारलं काय? खरंच तुझं लग्न झालंय?' त्यावर सलमानने स्पष्ट केलं  'त्रास देणाऱ्या लोकांना आणि लग्नाबद्दल सतत विचारणाऱ्यांना मी नेहमी सांगतो की माझं लग्न १८ नोव्हेंबरला झालंय. पण हे सगळं मी खोटं बोलतो, फक्त प्रश्न टाळण्यासाठी.' या उत्तरावर संपूर्ण कार्यक्रमात पुन्हा एकदा हशा पिकला.

स्वप्नातलं लग्न

चर्चा इथेच थांबली नाही. शाहरुखने मजेत पुढे विचारलं  'तुझं लग्न कुठे झालं? सलमानने स्मितहास्य करत उत्तर दिलं 'स्वप्नात.' यावर शाहरुखने पुन्हा विचारलं  'मग कोणाशी केलंयस लग्न?'सलमान म्हणाला 'मुलगी माझ्या स्वप्नात आली की मला घाबरायला होतं. झोप उडते… त्यामुळे तिचा चेहराही मला आठवत नाही.' या उत्तरावर सर्व सेलिब्रिटी आणि प्रेक्षक ठहाके मारून हसू लागले.

सलमानच्या आयुष्यातील नाती

सलमान खानच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल नेहमीच चाहत्यांना आणि मीडियाला कुतूहल राहिलं आहे. त्याचं नाव आतापर्यंत सोमी अली, संगीता बिजलानी, ऐश्वर्या राय, कतरिना कैफ यांसारख्या नामांकित अभिनेत्रींसोबत जोडण्यात आलं. मात्र या कोणत्याही नात्याचा शेवट लग्नात झाला नाही. त्यामुळे आजही भाईजान मोस्ट एलिजिबल बॅचलर म्हणूनच ओळखला जातो.

चाहत्यांची प्रतिक्रिया

सलमानच्या या वक्तव्याचा व्हिडिओ आणि किस्सा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. चाहत्यांनी त्यावर मजेदार कमेंट्स करत प्रतिक्रिया दिल्या आहेत 'भाईजानचं लग्न स्वप्नातच होणार असं दिसतंय,' तर काहींनी लिहिलं 'सलमानचा हा मजेशीर अंदाजच त्याला खास बनवतो.'

पुढील चित्रपट

कामाच्या आघाडीवर सलमान खान लवकरच आपल्या चाहत्यांच्या भेटीला येणार आहे. त्याचा आगामी चित्रपट **‘बॅटल ऑफ गलवान’**ची आतुरता चाहत्यांमध्ये आहे. या चित्रपटाच्या माध्यमातून तो पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर दमदार भूमिका साकारणार आहे.

FAQ
सलमान खानचं खरंच लग्न झालं आहे का?
नाही. सलमान खानने कार्यक्रमात मजेशीर अंदाजात “माझं लग्न झालंय” असं म्हटलं, पण तो फक्त विनोद होता.

सलमान खान लग्नाबद्दल १८ नोव्हेंबरची तारीख का सांगतो?
सलमान नेहमीच लोकांना चुकवण्यासाठी आणि मजेत उत्तर देण्यासाठी १८ नोव्हेंबर ही तारीख सांगतो.

सलमान खानच्या आयुष्यात कोणत्या अभिनेत्रींसोबत नाव जोडण्यात आलं आहे?
सोमी अली, संगीता बिजलानी, ऐश्वर्या राय, कतरिना कैफ यांसारख्या अभिनेत्रींसोबत त्याचं नाव चर्चेत आलं होतं, पण लग्नापर्यंत नातं पोहोचलं नाही.

