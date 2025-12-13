सलमान खानची संपत्ती 2,100 कोटींहून अधिक, पण 25 वर्षांपासून हॉटेलमध्ये नाही जेवला?

बॉलीवूडचे दिग्गज अभिनेता सलमान खान अनेकदा कार्यक्रमांत हजेरी लावतात आणि तिथे स्वतःबद्दल असे काही सांगतात की प्रेक्षक थक्क होतात. अलीकडेच सलमान खान सौदी अरेबियातील जेद्दाह येथे आयोजित रेड सी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सहभागी झाला. तिथे त्याने 'इन कॉन्व्हर्सेशन विथ' सेशनमध्ये स्वतःच्या आयुष्याबद्दल खुलासा केला, ज्यात फॅन्स ऐकून थक्क झाले. सलमानने सांगितले की मागच्या 25 वर्षांत तो बाहेर कुठेही जेवला नाही. त्याने म्हटले, 'मी बाहेर जेवायला गेल्याला 25-26 वर्षे झाली आहेत. शूटिंगपासून ते घर, घरापासून ते शूटिंग, घरापासून एअरपोर्ट, एअरपोर्टपासून हॉटेल आणि हॉटेलपासून कार्यक्रम हेच माझे आयुष्य आहे.'
सलमानने पुढे सांगितले, 'मला यात कोणतीही अडचण नाही. मला फिरायचे नाही आणि स्टारडमची आवश्यकता नाही. लोक मला खूप प्रेम आणि आदर देतात, आणि त्यासाठी मी कठोर परिश्रम करतो. कधीकधी थोडासा आत्मसंतुष्ट होतो, पण मला हे आवडते.' जवळच्या मित्रांचा गमाव सलमानसाठी मोठा धक्का ठरला आहे. त्यावर बोलताना त्यांनी सांगितले, "माझे आयुष्य बहुतेक कुटुंब आणि मित्रांभोवती गेले आहे. त्यापैकी बरेच जण आता माझ्यासोबत नाहीत. फक्त 4-5 जण उरले आहेत जे बराच काळ माझ्यासोबत राहिले आहेत.' सलमानचा करिअर पाहता, तो 90 च्या दशकापासून चित्रपटसृष्टीत सक्रिय आहे आणि 35 वर्षांहून अधिक काळ इंडस्ट्रीचा हिस्सा आहे. त्याने 100 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे, अनेक गाणी गायली आहेत आणि फिटनेसबाबत नेहमी सजग राहतो.
सलमानचा शेवटचा चित्रपट ‘सिकंदर’ बॉक्स ऑफिसवर अपेक्षित यश मिळवू शकला नाही. त्याने आर्यन खानच्या वेब शो ‘द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड’ मध्येही एक छोटी भूमिका साकारली होती. नुकताच त्याचा बिग बॉस 19 शो संपला आहे. सलमानचा आगामी चित्रपट ‘बॅटल ऑफ गलवान’ आहे, ज्यात तो चित्रांगदा सिंगसोबत दिसणार आहे. अपूर्व लाखिया दिग्दर्शित या चित्रपटात २०२० मध्ये गलवान व्हॅलीमध्ये भारतीय आणि चिनी सैन्यादरम्यान झालेल्या ऐतिहासिक संघर्षाचे दर्शन घडवण्यात येणार आहे. 27 डिसेंबर रोजी सलमान खान 60 वर्षांचा होणार आहेत, आणि त्यांच्या फॅन्ससाठी हा वर्ष खूप खास ठरणार आहे.
FAQ
सलमान खानने मागच्या 25 वर्षांत हॉटेलमध्ये का जेवले नाही?
सलमान खान म्हणाले की त्याचे आयुष्य शूटिंग, घर आणि कार्यक्रमांच्या दरम्यान फिरण्यामध्ये गेले आहे. त्यामुळे बाहेर जेवायला वेळ नाही आणि त्याला बाहेर फिरायची गरज नाही. त्याचे हे आयुष्य त्याला समाधान देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सलमान खानचे आगामी चित्रपट कोणते आहेत?
सलमान खानचा आगामी चित्रपट ‘बॅटल ऑफ गलवान’ आहे, ज्यात तो चित्रांगदा सिंगसोबत दिसणार आहे. हा चित्रपट २०२० मध्ये गलवान व्हॅलीमध्ये भारतीय आणि चिनी सैन्यादरम्यान झालेल्या ऐतिहासिक संघर्षावर आधारित आहे.
सलमान खानच्या करिअरची थोडक्यात माहिती काय आहे?
सलमान खान 90 च्या दशकापासून चित्रपटसृष्टीत सक्रिय आहे आणि 35 वर्षांहून अधिक काळ इंडस्ट्रीत आहे. त्याने १०० हून अधिक चित्रपट केले आहेत, अनेक गाणी गायली आहेत, आणि फिटनेसबाबत नेहमी सजग राहतो.