Marathi News
सलमान-शाहरुख सेटवर दारू पिऊन येत; ‘करण-अर्जुन’ कोरिओग्राफरचा भयंकर खुलासा

Drunk Salman-Shahrukh on sets of 'Karan-Arjun' : ‘करण-अर्जुन’ चित्रपटाच्या सेटवर घडलेल्या घटना कोरिओग्राफर चिन्नी प्रकाशने उघड केल्या; प्रेक्षकांना धक्का.  

Intern | Updated: Nov 7, 2025, 08:46 PM IST
सलमान-शाहरुख सेटवर दारू पिऊन येत; ‘करण-अर्जुन’ कोरिओग्राफरचा भयंकर खुलासा

1995 मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘करण-अर्जुन’ हा चित्रपट आजही बॉलिवूडच्या सर्वात मोठ्या हिट्सपैकी एक मानला जातो. या चित्रपटाने सलमान खान आणि शाहरुख खान या दोन सुपरस्टार्सना एकत्र आणले आणि त्यांच्या कामगिरीने प्रेक्षकांच्या मनावर खास ठसा उमटवला. आता या चित्रपटाच्या सेटवर घडलेल्या काही धक्कादायक आणि मनोरंजक किस्से कोरिओग्राफर चिन्नी प्रकाश यांनी एका मुलाखतीत उघड केले आहेत, ज्यामुळे बॉलिवूड चाहत्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. चिन्नी प्रकाश यांनी ‘फ्रायडे टॉकीज’ या यूट्युब चॅनेलवर बोलताना ‘करण-अर्जुन’च्या शूटिंगच्या आठवणींना उजाळा दिला. त्यांनी सांगितले की, 'आम्ही सर्वजण एका गेस्ट हाऊसमध्ये राहायचो आणि त्याचा टेरेस रिहर्सलसाठी वापरला जायचा. दिग्दर्शक राकेश रोशन यांची नजर सर्वांवर असायची की, सर्वांनी रिहर्सलला हजर राहावे.'

कोरिओग्राफरने धक्कादायक खुलासा करत सांगितले की, 'सलमान आणि शाहरुख दोघेही रिहर्सलला येण्यापूर्वी दारू प्यायचे आणि रिहर्सल सकाळपर्यंत चालायची! कारण त्या काळात दोन्ही गोष्टी एकत्र होत. हे सर्व पाहून आमच्या टीमसाठी ते एक अनोखे अनुभव होते.' चित्रपटातील ‘भांगडा पाले’ या गाण्याचे चित्रीकरण राजस्थानच्या एका ग्रामीण भागात सुरू असताना एका धक्कादायक घटनेमुळे सेटवर ताण निर्माण झाला. चिन्नी प्रकाश म्हणाले, "शूटिंग दरम्यान परिसरातील काही मुलांनी सेटवरील मुलींची छेडछाड करण्यास सुरुवात केली. हे पाहून सलमान खानला खूप राग आला.'

ते पुढे सांगतात, 'शाहरुखने लगेच लाठ्या उचलल्या आणि त्या गावगुंडांना मारायला सुरुवात केली. तिथे मोठा वाद आणि हाणामारी झाली. अखेरीस, सलमान, मी आणि शाहरुख यांनी मिळून त्या मुलींना एका व्हॅनमध्ये बसवून हॉटेलपर्यंत सुरक्षित पोहोचवले. ही घटना आम्हा सर्वांसाठी धक्कादायक पण अत्यंत महत्वाची होती.' चिन्नी प्रकाश यांनी या घटनेच्या माध्यमातून सेटवरील वास्तविक परिस्थिती, सुपरस्टार्सचे संवेदनशील आणि जबाबदार वर्तन, तसेच त्या काळातील शूटिंगची आव्हाने प्रेक्षकांसमोर मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, अशा परिस्थितीत काम करणे आणि कलाकार तसेच टीम सुरक्षित राहणे ही सर्वोच्च प्राथमिकता होती.

ही घटना सलमान खान आणि शाहरुख खान यांच्या कामातील गंभीरपणा आणि प्रोफेशनॅलिझमसह मानवी मूल्यांचीही झलक दर्शवते. या किस्स्यांमुळे प्रेक्षकांना फक्त चित्रपटातील दृश्यांचा आनंद नाही, तर त्या काळच्या बॉलिवूडमधील रीयल लाइफ घटनांबद्दलही माहिती मिळते.

‘करण-अर्जुन’ सेटवरील किस्सा काय आहे ज्यामुळे चर्चा सुरु झाली?
कोरिओग्राफर चिन्नी प्रकाश यांनी सांगितले की, सलमान खान आणि शाहरुख खान रिहर्सलला येण्यापूर्वी दारू प्यायचे आणि सेटवरील काही मुलांनी महिला कलाकारांची छेडछाड केली होती. सलमान-शाहरुख यांनी त्या मुलींना सुरक्षित हॉटेलपर्यंत पोहोचवले.

सलमान आणि शाहरुख यांनी घटनेवर काय प्रतिक्रिया दिली?
सलमान खानला राग आला आणि शाहरुख खानने लाठ्या उचलून गावगुंडांना दूर केले. अखेरीस दोघांनी कोरिओग्राफर चिन्नी प्रकाशच्या मदतीने महिला कलाकारांना सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवले.

ही घटना का महत्त्वाची आहे?
ही घटना सेटवरील गंभीर परिस्थिती आणि कलाकारांच्या जबाबदारीबाबत प्रेक्षकांना माहिती देते. तसेच, सलमान आणि शाहरुख यांचे प्रोफेशनॅल व संवेदनशील वर्तन अधोरेखित करते.

