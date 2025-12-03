English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
फक्त एक दिवसाचा हनीमून! समांथाने निवडलं हे ठिकाण? जाणून घ्या खास कारण

साऊथमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभू आणि राज निदिमोरू हे लग्नानंतर एक दिवसाच्या हनीमूनसाठी गेले आहेत.  एक दिवसाच्या हनीमूनसाठी त्यांनी कोणते ठिकाण निवडले? वाचा सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 3, 2025, 05:50 PM IST
Samantha-Raj Honeymoon: साऊथमधील लोकप्रिय अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभू आणि प्रसिद्ध फिल्ममेकर राज निदिमोरू यांनी 1 डिसेंबर 2025 रोजी कोयंबटूरमधील ईशा योग केंद्रातील लिंग भैरवी मंदिरात अतिशय खाजगी पद्धतीने विवाह केला. त्यांच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर होताच चाहते आश्चर्यचकित झाले, कारण दोघांनीही त्यांचे नाते बऱ्याच काळापासून गुप्त ठेवले होते.

लग्नानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 2 डिसेंबरला समांथा आणि राज हे नवविवाहित जोडपं एक दिवसाच्या हनीमूनसाठी गोव्याला रवाना झाले आहे. विमानतळावर समांथा खूप आनंदी दिसत होती. 

हनीमून फक्त एक दिवसच का?

यावेळी तिने माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, 'माझ्या आयुष्यात कधीही इतका आनंद आला नव्हता. राज निदिमोरू माझ्या आयुष्यात आल्यानंतर तो पूर्ण झाला आहे.  हा आनंद आता शब्दात सांगणे अशक्य आहे.'

जेव्हा पत्रकारांनी विचारलं की 'हनीमून फक्त एक दिवसच का?' तेव्हा समांथा हसत म्हणाली की, 'सध्या एवढाच वेळ मिळाला. 4 डिसेंबरपासून माझ्या नवीन प्रोजेक्टचे शूट सुरू होणार आहे. नंतर आम्ही परत हनीमूनला जाणार आहोत असं ती म्हणाली. 

राजने समांथाला दिल्या दोन खास गोष्टी

सूत्रांच्या माहितीनुसार, लग्नाच्या दिवशी राज निदिमोरू यांनी समांथाला दोन विशेष भेटवस्तू दिल्या. ज्यामध्ये हैदराबादमधील जुबली हिल्समधील आलिशान घर. या घराच्या चाव्या त्यांनी समांथाच्या हातात दिल्या. त्यानंतर दुसरी 1.5 कोटी रुपयांची डायमंड रिंग. समांथासाठी खास डिझाइन केलेली हिऱ्यांची अंगठी.

समांथा आणि राज यांची पहिली भेट ‘द फॅमिली मॅन 2’च्या सेटवर झाली होती. त्यानंतर दोघांनी ‘सिटाडेल: हनी बनी’मध्येही एकत्र काम केले. समांथाला मायोसिटिसचा आजार झाला होता, तेव्हा राज सतत तिच्या सोबत होते. त्याच काळात दोघांच्या नात्यातील जवळीक अधिक वाढली. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दोघांचेही दुसरे लग्न

समांथाचे पहिले लग्न अभिनेता नागा चैतन्यसोबत झाले होते. 2021 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. तर राज निदिमोरू यांनी 2022 मध्ये पत्नी श्यामाली डेपासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. सध्या हे नवीन जोडपं त्यांच्या आयुष्यातील नव्या अध्यायाची सुरुवात करत असून सोशल मीडियावरून चाहते आणि अनेक सेलेब्रिटी त्यांना भरभरून शुभेच्छा देत आहेत.

FAQ

1) समंथा आणि राज निदिमोरू यांचा विवाह कधी आणि कुठे झाला?

समंथा रुथ प्रभू आणि राज निदिमोरू यांनी 1 डिसेंबर 2025 रोजी कोयंबटूर येथील ईशा योग केंद्रातील लिंग भैरवी मंदिरात अत्यंत खाजगी पद्धतीने विवाह केला.

2) दोघांनी आपलं नातं गुप्त का ठेवलं होतं?

दोघांनीही आपल्या नात्याबद्दल कोणतीही सार्वजनिक घोषणा केली नव्हती. त्यांच्या लग्नाचे फोटो समोर येईपर्यंत त्यांच्या रिलेशनबद्दल कुणालाही माहिती नव्हती. ते दोघे नातं स्थिर होईपर्यंत ते खाजगी ठेवू इच्छित होते.

3) लग्नानंतर लगेच गोव्याला का गेले?

विवाहानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी, 2 डिसेंबरला, समंथा आणि राज हे एक दिवसाच्या हनीमूनसाठी गोव्याला रवाना झाले.

