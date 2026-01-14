समान्था प्रभूने केले घटस्फोटावर आधारित चित्रपटाचे कौतुक !

प्रसिद्ध अभिनेत्री समंथा रुथ प्रभूने अलीकडेच दुसरे लग्न करून आपल्या वैयक्तिक आयुष्याची नवी सुरुवात केली आहे. ‘द फॅमिली मॅन’ मालिकेच्या दिग्दर्शक राज निदिमोरूसोबत तिने लग्नगाठ बांधली. याआधी समंथाचं लग्न दाक्षिणात्य अभिनेता नाग चैतन्यशी झालं होतं, परंतु चार वर्षांच्या वैवाहिक जीवनानंतर दोघांचे नाते संपुष्टात आले. समंथा आणि नाग चैतन्य यांचा घटस्फोट सोशल मीडियावर नेहमी चर्चेत राहतो आणि चाहत्यांमध्ये सतत चर्चा निर्माण करतो.
या पार्श्वभूमीवर समंथाने नुकताच एका घटस्फोटावर आधारित चित्रपट पाहिला आणि तिच्या अनुभवाबद्दल इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर केली. या पोस्टने नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधले असून, सोशल मीडियावर तिचा फोटो आणि अभिप्राय मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला जात आहे.
चित्रपटाचे नाव आहे ‘हक’, ज्यात इम्रान हाश्मी आणि यामी गौतम मुख्य भूमिकेत आहेत. थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर आता हा चित्रपट ओटीटीवर स्ट्रीम होत आहे. नेटफ्लिक्सवर उपलब्ध असलेल्या या चित्रपटावर प्रेक्षकांकडूनच नव्हे तर अनेक सेलिब्रिटींकडूनही कौतुक होत आहे. याआधी आलिया भट्ट आणि निर्माता करण जोहर यांनीही ‘हक’बाबत आपल्या पोस्ट्समध्ये भरभरून कौतुक केले होते.
समंथाच्या पोस्टनुसार, ‘हक’ची कथा खोल, संवेदनशील आणि पूर्वग्रहांपासून मुक्त आहे. तिने विशेषतः यामी गौतमच्या अभिनयाचे कौतुक केले आणि म्हटले की, “यामीने आपली भूमिका इतक्या प्रामाणिकपणे साकारली की तिचा अभिनय शब्दांपलीकडे आहे.” समंथाने आपल्या पोस्टमध्ये चित्रपटातून जाणवलेल्या भावनांबद्दल लिहिले, 'प्रेम, राग, ताकद, असुरक्षितता, आशा… या सर्व भावना मला एकाच वेळी जाणवल्या.'
तिने दिग्दर्शक आणि संपूर्ण टीमचेही कौतुक केले. पोस्टमध्ये समंथाने म्हटले, 'तुमच्या लेखनाने एक विशेष छाप सोडली आहे. हा चित्रपट सिनेमाची खरी शक्ती दाखवतो. हेच कारण आहे की आपण जे करतो, ते करत राहतो. हेच कारण आहे की आम्ही प्रत्येक चढउतारांमध्ये हाच मार्ग निवडत राहतो.'
नुकतेच निर्माता आणि दिग्दर्शक करण जोहर यांनीही यामी गौतमच्या अभिनयाचे कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की, 'शाजिया बानोची कथा आणि तिचा विजय इतका भावूक होता की चित्रपट संपल्यानंतर मी रडलो आणि काही क्षण नि:शब्द झालो.' करण जोहर यांनी असेही म्हटले की, ‘हक’ चित्रपट थिएटरमध्ये पाहू न शकल्याची त्यांना खंत आहे.
चित्रपटाचे बारकाईने विश्लेषण केल्यास, ‘हक’ ही कथा सामाजिक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकणारी आणि मानवी भावनांना खोलवर स्पर्श करणारी आहे. यामी गौतमच्या दमदार अभिनयामुळे कथा अधिक जिवंत आणि प्रभावी ठरली आहे. समंथाने तिच्या पोस्टमध्ये लिहिले की, अशी कथा मिळणे दुर्मिळ आहे आणि हे चित्रपट पाहताना जाणवलेली भावना तिने हरवू दिली नाही.
‘हक’ला प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे, तसेच सेलिब्रिटी रिव्ह्यूजमुळे चित्रपटाची चर्चा सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. समंथासारख्या प्रसिद्ध अभिनेत्रीने केलेले कौतुक हा चित्रपट किती प्रभावी आहे याचा आणखी पुरावा ठरतो.