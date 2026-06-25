समांथा रुथ प्रभु लवकरच आई होणार? म्हणाली, "आता मला प्रसूती रजा..."; नेमकं सत्य जाणून घ्या

Samantha Ruth Prabhu Confirms Pregnancy: दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु हिने आपल्या चाहत्यांसोबत एक आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. लग्नानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच ती आई होणार असल्याची चर्चा सुरू होती. आता स्वतः सामंथाने या चर्चांना दुजोरा दिल्याने चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या ‘मा इंटी बंगारम’ या चित्रपटाच्या यशानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सामंथाने आपल्या आयुष्यातील या नव्या टप्प्याबद्दल खुलासा केला. यावेळी तिने येत्या काही काळासाठी चित्रपटांपासून थोडा ब्रेक घेणार असल्याचेही सांगितले.
माध्यमांशी संवाद साधताना सामंथा म्हणाली की, चित्रपटाच्या यशानंतर आता ती स्वतःच्या आरोग्याला आणि कुटुंबाला अधिक वेळ देणार आहे. त्यामुळे काही काळासाठी अभिनयातून विश्रांती घेण्याचा तिचा विचार आहे. मात्र, हा ब्रेक फार मोठा नसणार असून लवकरच नव्या प्रोजेक्टसह पुनरागमन करण्याचाही तिने विश्वास व्यक्त केला. तिच्या या घोषणेनंतर कार्यक्रमस्थळी उपस्थित असलेल्या चाहत्यांनी आणि सहकाऱ्यांनी टाळ्यांच्या गजरात तिचे अभिनंदन केले. सामंथानेही सर्वांच्या शुभेच्छांसाठी आभार मानले आणि चाहत्यांकडून मिळणारे प्रेम व पाठबळ कायम प्रेरणादायी असल्याचे सांगितले.
या कार्यक्रमाला सामंथाचे पती राज निदिमोरू देखील उपस्थित होते. सामंथाने ही आनंदाची बातमी जाहीर करताच त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद स्पष्टपणे दिसून आला. काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमुळे तिच्या प्रेग्नन्सीबाबत चर्चा रंगली होती. आता अभिनेत्रीने स्वतःच याबाबत खुलासा केल्याने सर्व तर्कवितर्कांना पूर्णविराम मिळाला आहे. माध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, सामंथा सध्या गर्भधारणेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात असून यंदाच्या डिसेंबरमध्ये ती बाळाला जन्म देऊ शकते.
‘मा इंटी बंगारम’ चित्रपटाच्या दिग्दर्शिका नंदिनी रेड्डी यांनीही सामंथासाठी आनंद व्यक्त केला. त्यांच्या मते, अभिनेत्रीच्या वैयक्तिक आयुष्यातील हा अत्यंत सुंदर काळ असून त्याचवेळी तिच्या चित्रपटालाही प्रेक्षकांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.
सामंथाच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, तिने २०१७ मध्ये अभिनेता नागा चैतन्यसोबत विवाह केला होता. मात्र २०२१ मध्ये दोघांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सामंथा आणि राज निदिमोरू यांच्या नात्याबाबत अनेक चर्चा रंगल्या. अखेर डिसेंबर २०२५ मध्ये दोघांनी विवाहबंधनात अडकत आपल्या नात्याला अधिकृत स्वरूप दिले.
I have to take maternity leave from now,Thankyou for your wishes about my personal happiness...— Karthikuuu (@Anchor_Karthik_) June 24, 2026
Actress @Samanthaprabhu2 revealed about her pregnancy news and its completely true...#Samantha #MaaIntiBangaaram pic.twitter.com/eYyd0ECJwU
दरम्यान, व्यावसायिक आयुष्याकडे पाहिल्यास ‘मा इंटी बंगारम’ हा चित्रपट सामंथाच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाच्या यशस्वी चित्रपटांपैकी एक ठरला आहे. जगभरात चित्रपटाने उल्लेखनीय कमाई करत प्रेक्षकांची पसंती मिळवली असून, सामंथाच्या सोलो स्टारडमला आणखी बळ मिळाले आहे.