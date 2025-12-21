English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

निधी अग्रवालनंतर समांथासोबतही धक्कादायक प्रकार; गर्दीत ओढली गेली साडी, Video व्हायरल

अभिनेत्री निधी अग्रवालनंतर आणखी एका अभिनेत्रीचा भर गर्दीत चाहत्यांनी ओढला साडीचा पदर. सोशल मीडियावर व्हिडीओ तुफान व्हायरल.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 21, 2025, 08:38 PM IST
निधी अग्रवालनंतर समांथासोबतही धक्कादायक प्रकार; गर्दीत ओढली गेली साडी, Video व्हायरल

Samantha Prabhu : साऊथ फिल्म इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभु हिच्यासोबत हैदराबादमध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडल्याचं समोर आलं आहे. नुकतीच ती एका स्टोअर लॉन्च कार्यक्रमासाठी हैदराबादमध्ये उपस्थित होती. मात्र, कार्यक्रम संपल्यानंतर बाहेर पडताना अचानक झालेल्या गर्दीमुळे समांथाला मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागला. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत असून चाहत्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

हैदराबादमधील स्टोअर लॉन्च इव्हेंटमध्ये समांथा अतिशय देखण्या अंदाजात पोहोचली होती. काळ्या रंगाची सिल्क साडी, स्लीव्हलेस ब्लाउज, मोठे सोनसळी कानातले आणि कपाळावर काळी बिंदी असा तिचा लूक चाहत्यांच्या पसंतीस उतरला. कार्यक्रमादरम्यान तिचे अनेक फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.

समांथासोबत नेमकं काय घडलं? 

मात्र कार्यक्रम संपल्यानंतर बाहेर पडताना परिस्थिती हाताबाहेर गेली. समांथा जशी गाडीकडे जाण्यासाठी पुढे सरकू लागली तसतशी चाहत्यांची गर्दी अनियंत्रित झाली. व्हायरल व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की, समांथाला चारही बाजूंनी गर्दीने घेरलं होतं. लोक एकमेकांना ढकलत पुढे येत होते, ज्यामुळे मोठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली.

या गडबडीत समांथाच्या साडीचा पदरही ओढला गेला तर काही लोक खाली पडल्याचंही व्हिडिओत दिसत आहे. मात्र, अशा गोंधळातही समांथाने संयम आणि शांतता राखत स्वतःला सावरलं. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने ती कशीतरी आपल्या गाडीपर्यंत पोहोचली आणि त्यानंतर गाडीत बसून तिथून निघून गेली.

हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच अनेक चाहत्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका युजरने लिहिलं, चाहते इतके विचित्र का वागत आहेत? तर दुसऱ्याने म्हटलं, लोक प्राण्यांसारखं वागायला लागले आहेत का? काहींनी तर थेट अशा गर्दीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सेलिब्रिटींच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर

विशेष म्हणजे, याआधीही असाच प्रकार साऊथ अभिनेत्री निधी अग्रवालसोबत घडला होता. प्रभासच्या आगामी चित्रपट ‘द राजा साब’मधील ‘सहाना सहाना’ या गाण्याच्या लॉन्च इव्हेंटदरम्यान निधी अग्रवालही गर्दीत अडकली होती. त्या प्रकरणात परिस्थिती इतकी गंभीर झाली होती की, नंतर कायदेशीर कारवाईदेखील करण्यात आली होती.

सलग अशा घटना घडत असल्यामुळे सेलिब्रिटींच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. चाहत्यांनी प्रेम व्यक्त करताना मर्यादा पाळाव्यात आणि आयोजकांनीही योग्य सुरक्षा व्यवस्था करावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
nidhhi agerwalraj nidimorusamantha prabhuViral VideoSamantha Prabhu Mobbed By Fans

इतर बातम्या

Filmmakerच्या त्या अश्लील डिमांडने रडली मराठमोळी अभिनेत्री,...

मनोरंजन