Marathi News
सामंथा रुथ प्रभु का देतेय अनेक प्रोजेक्ट्सना नकार; समोर आलं मोठं कारण

अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ही गेल्या काही दिवसांपासून खूप मर्यादित काम करत आहे. नुकताच अभिनेत्रीने याबाबत खुलासा केलाय. काय म्हणाली सामंथा? पाहूयात सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 21, 2025, 11:39 AM IST
Samantha Ruth Prabhu : साऊथ इंडस्ट्रीतील आघाडीची अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु आता केवळ अभिनेत्री म्हणूनच नव्हे तर निर्माती म्हणूनही प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. आपल्या या नव्या भूमिकेचा ती मनापासून आनंद घेत असून कामाचा ताण कमी करण्यासाठी आता ती फक्त मनापासून आवडणाऱ्या प्रोजेक्ट्सवरच काम करणार असल्याचे सामंथाने स्पष्ट केले आहे.

ग्राझिया इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत सामंथाने सांगितले की, आता ती क्वालिटी वर्कवर लक्ष केंद्रीत करणार आहे. 'मी त्या टप्प्यावर पोहोचले आहे जिथे मी फक्त तेच काम करते ज्याबद्दल मी खूप पैशनेट आहे. यामध्ये फिटनेस आणि चित्रपट दोन्ही गोष्टींचा समावेश होतो. 

याआधी मी अनेक प्रोजेक्ट्सचा भाग झाले पण त्यामध्ये काही असे होते ज्यामध्ये माझं मन लागत नव्हतं. आता मात्र जे काही काम करते त्यात माझं मन आणि पूर्ण ऊर्जा गुंतवते असं सामंथा म्हणाली.

एकाच वेळी करायची पाच चित्रपटांचं शूट

तिने पुढे सांगितले की, आता ती एकाचवेळी अनेक प्रोजेक्ट्समध्ये काम करणार नाही. आपल्या आरोग्याकडे लक्ष देत मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्याला ती सर्वात आधी प्राधान्य देणार आहे. पूर्वी मी एकाचवेळी पाच चित्रपटांचं शूट करायचे. पण आता शरीराचं ऐकायला शिकले आहे. 

त्यामुळे मी कामाचं प्रमाण कमी केलं. मात्र, आता जे काही करते त्याला खूप महत्व आहे. कामाची संख्या कमी झाली तरी त्याची क्वालिटी मात्र वाढली आहे असे सामंथाने मुलाखतीत सांगितले आहे.

लवकरच या चित्रपटात दिसणार

वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर सामंथाने नुकतेच निर्माती म्हणून पदार्पण केले असून तिच्या पहिल्या तेलुगू चित्रपट ‘शुभम’ मध्ये तिने एक छोटीशी भूमिका साकारली होती. याशिवाय ती राज आणि डीके निर्मित ‘सिटाडेल: हनी बनी’ या वेबसीरिजमध्ये झळकली होती. 

आता सामंथा पुन्हा एकदा राज-डीके यांच्या आगामी सीरिज ‘रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम’ मध्ये झळकणार आहे. या शोमध्ये आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, वामिका गब्बी आणि जयदीप अहलावत प्रमुख भूमिकेत दिसणार असून हा शो 2026 मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

FAQ

सामंथा रुथ प्रभुने तिच्या करिअरबाबत कोणता महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे?

सामंथा रुथ प्रभुने ठरवले आहे की, त्या आता फक्त तिच्याप्रती उत्कट (पॅशनेट) असलेल्या प्रोजेक्ट्सवरच काम करतील आणि क्वालिटी वर्कवर लक्ष केंद्रित करतील.

सामंथाने कामाच्या ताणाबाबत काय सांगितले आहे?

सामंथाने सांगितले की, त्या आता एकाच वेळी अनेक प्रोजेक्ट्स हाती घेणार नाहीत. त्या त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्याला प्राधान्य देतील आणि शरीराचे संकेत ऐकून कामाचे प्रमाण कमी करतील.

याआधी सामंथाचा कामाचा अनुभव कसा होता?

सामंथाने सांगितले की, याआधी त्या एकाच वेळी पाच चित्रपटांचे शूटिंग करायच्या, आणि काही प्रोजेक्ट्समध्ये त्यांचे मन लागत नव्हते. आता त्या फक्त अशा कामावर लक्ष देतात ज्यात त्यांची पूर्ण ऊर्जा आणि उत्साह गुंतवता येईल.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
samantha Ruth Prabhusamantha upcoming projectsSamantha MoviesSamantha careersamantha character

