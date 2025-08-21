सामंथा रुथ प्रभु का देतेय अनेक प्रोजेक्ट्सना नकार; समोर आलं मोठं कारण

Samantha Ruth Prabhu : साऊथ इंडस्ट्रीतील आघाडीची अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु आता केवळ अभिनेत्री म्हणूनच नव्हे तर निर्माती म्हणूनही प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. आपल्या या नव्या भूमिकेचा ती मनापासून आनंद घेत असून कामाचा ताण कमी करण्यासाठी आता ती फक्त मनापासून आवडणाऱ्या प्रोजेक्ट्सवरच काम करणार असल्याचे सामंथाने स्पष्ट केले आहे.
ग्राझिया इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत सामंथाने सांगितले की, आता ती क्वालिटी वर्कवर लक्ष केंद्रीत करणार आहे. 'मी त्या टप्प्यावर पोहोचले आहे जिथे मी फक्त तेच काम करते ज्याबद्दल मी खूप पैशनेट आहे. यामध्ये फिटनेस आणि चित्रपट दोन्ही गोष्टींचा समावेश होतो.
याआधी मी अनेक प्रोजेक्ट्सचा भाग झाले पण त्यामध्ये काही असे होते ज्यामध्ये माझं मन लागत नव्हतं. आता मात्र जे काही काम करते त्यात माझं मन आणि पूर्ण ऊर्जा गुंतवते असं सामंथा म्हणाली.
तिने पुढे सांगितले की, आता ती एकाचवेळी अनेक प्रोजेक्ट्समध्ये काम करणार नाही. आपल्या आरोग्याकडे लक्ष देत मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्याला ती सर्वात आधी प्राधान्य देणार आहे. पूर्वी मी एकाचवेळी पाच चित्रपटांचं शूट करायचे. पण आता शरीराचं ऐकायला शिकले आहे.
त्यामुळे मी कामाचं प्रमाण कमी केलं. मात्र, आता जे काही करते त्याला खूप महत्व आहे. कामाची संख्या कमी झाली तरी त्याची क्वालिटी मात्र वाढली आहे असे सामंथाने मुलाखतीत सांगितले आहे.
वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर सामंथाने नुकतेच निर्माती म्हणून पदार्पण केले असून तिच्या पहिल्या तेलुगू चित्रपट ‘शुभम’ मध्ये तिने एक छोटीशी भूमिका साकारली होती. याशिवाय ती राज आणि डीके निर्मित ‘सिटाडेल: हनी बनी’ या वेबसीरिजमध्ये झळकली होती.
आता सामंथा पुन्हा एकदा राज-डीके यांच्या आगामी सीरिज ‘रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम’ मध्ये झळकणार आहे. या शोमध्ये आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, वामिका गब्बी आणि जयदीप अहलावत प्रमुख भूमिकेत दिसणार असून हा शो 2026 मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
