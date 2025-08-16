3 मिनिट 49 सेकंदांच्या आयटम साँगसाठी या अभिनेत्रीने घेतलं 5 कोटींचं मानधन, चित्रपट झाला ब्लॉकबस्टर

Guess The Actress : ‘स्त्री 2’ चित्रपटातील तमन्ना भाटियाच्या आयटम साँगने सोशल मीडियावर एकच खळबळ उडवली होती. पण आता प्रेक्षकांमध्ये चर्चा सुरु आहे त्या पॅन इंडिया स्टार सामंथा रुथ प्रभुच्या फीबद्दल. सामंथा रुथ प्रभुने एका आयटम साँगसाठी घेतलेली फी ऐकून कुणाच्याही पायाखालची जमीन सरकेल. कारण तिने घेतलेलं मानधन हे चित्रपटाच्या मुख्य अभिनेत्रीपेक्षाही जास्त होतं.
सामंथा रुथ प्रभु सध्या साऊथ सिनेसृष्टीतील टॉप अभिनेत्रींपैकी एक आहे. तिच्या बहुतांश चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली आहे. 2024 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या वेब सीरिज ‘सिटाडेल: हनी बन्नी’ मध्ये ती अभिनेता वरूण धवनसोबत दिसली होती. ही सीरिज सुपरहिट ठरल्यावर सध्या सामंथा थोडा ब्रेक घेतला असल्याचं दिसत आहे.
अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभुला खरी लोकप्रियता मिळाली ती अल्लू अर्जुनच्या ‘पुष्पा’ या चित्रपटातील आयटम साँग ‘ऊ अंटावा’ मुळे. या गाण्याने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला होता. या गाण्यामधील सामंथाचा बोल्ड अंदाज पाहून चाहते देखील थक्क झाले होते. या गाण्यामुळेच ‘पुष्पा’ चित्रपटाला ब्लॉकबस्टरचा दर्जा मिळवण्यात मोठी मदत झाली होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सामंथा रुथ प्रभुने ‘ऊ अंटावा’ या एका गाण्यासाठी तब्बल 5 कोटी रुपये मानधन घेतले होते. हे मानधन एखाद्या पूर्ण चित्रपटाच्या फीइतके होते. विशेष म्हणजे, ही रक्कम चित्रपटातील मुख्य अभिनेत्रीच्या मानधनापेक्षाही अधिक होती.
दरम्यान, ‘पुष्पा 2’ मध्ये आयटम नंबर करणाऱ्या अभिनेत्री श्री लीला हिला या गाण्यासाठी केवळ 2 कोटी रुपये मानधन देण्यात आले होते. म्हणजेच सामंथाच्या तुलनेत तब्बल 60% कमी. मात्र, श्री लीला हिचं गाणं चाहत्यांना फारसं भावलं नाही. त्यामुळे मेकर्सलाही थोडी निराशा झेलावी लागली.
आजही चाहत्यांमध्ये सामंथा रुथ प्रभुच्या ‘ऊ अंटावा’ या आयकॉनिक गाण्याची क्रेझ कमी झालेली नाही. तिच्या या परफॉर्मन्सने तिच्या करिअरमध्ये एक वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे.
