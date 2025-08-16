English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

3 मिनिट 49 सेकंदांच्या आयटम साँगसाठी या अभिनेत्रीने घेतलं 5 कोटींचं मानधन, चित्रपट झाला ब्लॉकबस्टर

सध्या चित्रपटांपेक्षा त्यामधील आयटम साँग खूप चर्चेत असतात. असाच एक चित्रपट आहे, ज्यामध्ये एक अभिनेत्रीने फक्त 3 मिनिट 49 सेकंदाच्या गाण्यासाठी संपूर्ण चित्रपटाइतकेच मानधन घेतलं होतं. 

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 16, 2025, 03:57 PM IST
3 मिनिट 49 सेकंदांच्या आयटम साँगसाठी या अभिनेत्रीने घेतलं 5 कोटींचं मानधन, चित्रपट झाला ब्लॉकबस्टर

Guess The Actress : ‘स्त्री 2’ चित्रपटातील तमन्ना भाटियाच्या आयटम साँगने सोशल मीडियावर एकच खळबळ उडवली होती. पण आता प्रेक्षकांमध्ये चर्चा सुरु आहे त्या पॅन इंडिया स्टार सामंथा रुथ प्रभुच्या फीबद्दल. सामंथा रुथ प्रभुने एका आयटम साँगसाठी घेतलेली फी ऐकून कुणाच्याही पायाखालची जमीन सरकेल. कारण तिने घेतलेलं मानधन हे चित्रपटाच्या मुख्य अभिनेत्रीपेक्षाही जास्त होतं.

सामंथा रुथ प्रभु सध्या साऊथ सिनेसृष्टीतील टॉप अभिनेत्रींपैकी एक आहे. तिच्या बहुतांश चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली आहे. 2024 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या वेब सीरिज ‘सिटाडेल: हनी बन्नी’ मध्ये ती अभिनेता वरूण धवनसोबत दिसली होती. ही सीरिज सुपरहिट ठरल्यावर सध्या सामंथा थोडा ब्रेक घेतला असल्याचं दिसत आहे. 

3 मिनिटे 49 सेकंदासाठी घेतलं इतकं मानधन

अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभुला खरी लोकप्रियता मिळाली ती अल्लू अर्जुनच्या ‘पुष्पा’ या चित्रपटातील आयटम साँग ‘ऊ अंटावा’ मुळे. या गाण्याने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला होता. या गाण्यामधील सामंथाचा बोल्ड अंदाज पाहून चाहते देखील थक्क झाले होते. या गाण्यामुळेच ‘पुष्पा’ चित्रपटाला ब्लॉकबस्टरचा दर्जा मिळवण्यात मोठी मदत झाली होती.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सामंथा रुथ प्रभुने ‘ऊ अंटावा’ या एका गाण्यासाठी तब्बल 5 कोटी रुपये मानधन घेतले होते. हे मानधन एखाद्या पूर्ण चित्रपटाच्या फीइतके होते. विशेष म्हणजे, ही रक्कम चित्रपटातील मुख्य अभिनेत्रीच्या मानधनापेक्षाही अधिक होती.

सामंथाच्या गाण्याची आजही प्रेक्षकांमध्ये क्रेझ

दरम्यान, ‘पुष्पा 2’ मध्ये आयटम नंबर करणाऱ्या अभिनेत्री श्री लीला हिला या गाण्यासाठी केवळ 2 कोटी रुपये मानधन देण्यात आले होते. म्हणजेच सामंथाच्या तुलनेत तब्बल 60% कमी. मात्र, श्री लीला हिचं गाणं चाहत्यांना फारसं भावलं नाही. त्यामुळे मेकर्सलाही थोडी निराशा झेलावी लागली.

आजही चाहत्यांमध्ये सामंथा रुथ प्रभुच्या ‘ऊ अंटावा’ या आयकॉनिक गाण्याची क्रेझ कमी झालेली नाही. तिच्या या परफॉर्मन्सने तिच्या करिअरमध्ये एक वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे.

FAQ

‘स्त्री 2’ चित्रपटातील तमन्ना भाटियाच्या आयटम साँगने काय चर्चा मिळवली?

‘स्त्री 2’ चित्रपटातील तमन्ना भाटियाच्या आयटम साँगने सोशल मीडियावर खळबळ उडवली, पण आता सामंथा रुथ प्रभुच्या फीवर चर्चा सुरू आहे.

सामंथा रुथ प्रभु सध्या कोणत्या क्षेत्रात सक्रिय आहे?

सामंथा रुथ प्रभु सध्या साऊथ सिनेसृष्टीतील टॉप अभिनेत्रींपैकी एक असून, ती रिअल इस्टेट आणि अभिनयात सक्रिय आहे.

सामंथाने ‘ऊ अंटावा’ साँगसाठी किती मानधन घेतले?

सामंथाने ‘ऊ अंटावा’ साँगसाठी 5 कोटी रुपये मानधन घेतले, जे एखाद्या पूर्ण चित्रपटाच्या फीइतके आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
samantha Ruth Prabhusamantha ruth prabhu moviessamantha ruth prabhu took 5 crore for item songAllu Arjunshreelela

इतर बातम्या

वयामध्ये 10 वर्षांचं अंतर, घाबरत-घाबरत केलं होतं प्रपोज, फि...

मनोरंजन