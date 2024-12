'कोणीही असं प्रेम...', नागा चैतन्य आणि शोभिता याचं लग्न लागताच समांथाची Instagram पोस्ट; रंगली एकच चर्चा

दाक्षिणात्य आणि बॉलिवूड अभिनेत्री समांथा प्रभूने (Samantha Ruth Prabhu) सोशल आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टनंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. याचं कारण तिचा पूर्वाश्रमीचा पती नागा चैतन्य याच्या लग्नानंतर तिने ही पोस्ट शेअर केली आहे. दाक्षिणात्य अभिनेता चैतन्य (Naga Chaitanya) अभिनेत्री शोभितासह (Sobhita Dhulipala) दुसऱ्यांदा विवाहबंधनात अडकला आहे. नागा चैतन्यने सोशल मीडियावर लग्नाचे फोटो शेअर केले आहेत. त्याने हे फोटो शेअर केल्यानंतर काही मिनिटातच समांथाने ही पोस्ट शेअर केली असल्याने वेगवेगळे अर्थ लावले जात आहेत.

समांथाने आपला श्वान साशासह फोटो शेअर केला आहे. या फोटो साशा समांथाच्या मांडीवर बसलेली दिसत आहे. हा फोटो इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये शेअर करत तिने कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे की, "साशाप्रमाणे कोणीही प्रेम करत नाही".

शुक्रवारी, अभिनेत्रीने एक गूढ पोस्ट टाकली ज्यामध्ये असं लिहिलं होतं की, "जसं वर्ष संपत आहे, आम्ही आमच्या प्रवासाला आकार देणाऱ्या चढ-उतारांवर विचार करतो. आव्हाने ते विजय, वाढ आणि आनंदाचे क्षण, तुम्ही एका चमकत्या ताऱ्याप्रमाणे ते साध्य केले आहे. या वर्षाने आपली परीक्षा घेतली आहे, परंतु त्याने आम्हाला सामर्थ्य, लवचिकता आणि चिकाटीचे सौंदर्य देखील शिकवले आहे".

4 नोव्हेंबरला नागार्जुन यांनी नागा चैतन्य आणि शोभिता धुलिपाला यांच्या लग्नातील अनेक फोटो शेअर केले. शोभिताने लग्नात सोनेरी कांजीवरम साडी परिधान केली होती. दुसरीकडे, नागा चैतन्यने धोतर आणि पांढरा कुर्ता घातला होता. नागार्जून यांनी फोटो शेअर करताना लिहिलं होतं की, "शोभिता आणि चे यांना एकत्र या सुंदर अध्यायाची सुरुवात करताना पाहणे हा माझ्यासाठी खास आणि भावनिक क्षण होता. माझ्या प्रिय चेचे अभिनंदन आणि प्रिय शोभिता--तुझे कुटुंबात स्वागत आहे. तू आधीच आमच्या आयुष्यात खूप आनंद आणला आहे."

Watching Sobhita and Chay begin this beautiful chapter together has been a special and emotional moment for me. Congratulations to my beloved Chay, and welcome to the family dear Sobhita—you’ve already brought so much happiness into our lives.

This celebration holds… pic.twitter.com/oBy83Q9qNm

— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) December 4, 2024