समंथा रुथ प्रभूने शेअर केले प्रेग्नन्सी वर्कआउटचे व्हिडिओ; 'Tiny Human' पोस्टने वेधले लक्ष; व्यायामाला फॉलो नका करू

अभिनेत्री समंथा रुथ प्रभू सध्या तिची प्रेग्नेंसी एन्जॉय करत आहे. ती सोशल मीडियावर चाहत्यांसोबत या प्रवासातील काही क्षण शेअर करत आहे. नुकतेच समंथाने इंस्टाग्रामवर वर्कआउटचे व्हिडिओ पोस्ट केले, ज्यामध्ये ती गरोदरपणात व्यायाम करताना दिसत आहे.
आपल्या पोस्टद्वारे तिने स्पष्ट केले की, सध्या तिचे लक्ष स्वतःवर अति ताण देण्यापेक्षा शरीराच्या गरजा समजून घेण्यावर आणि त्यानुसार व्यायाम करण्यावर आहे. आपली फिटनेस दिनचर्या दाखवताना समंथाने नमूद केले की, गरोदरपणात वर्कआउटचा अर्थ बदलतो; तिच्यासाठी फिटनेस म्हणजे आता स्वतःच्या मर्यादांना आव्हान देणे नव्हे, तर शरीराचे संकेत ऐकणे आणि त्यानुसार पुढे जाणे होय.
तिच्या या पोस्टने सोशल मीडियावर बऱ्याच लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे आणि चाहते तिच्या आयुष्यातील या नवीन टप्प्याबद्दल खूप उत्सुक आहेत. अभिनेत्रीने लिहिले, "मी हे व्यायाम करत आहे याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येकजण ते करू शकतो. माझा असा विश्वास आहे की प्रत्येक गरोदरपणा वेगळा असतो, त्यामुळे जर कोणाला व्यायाम सुरू ठेवायचा असेल, तर त्यांनी नक्कीच आधी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा."
तिने पुढे सांगितले, "मी अनेक वर्षांपासून 'स्ट्रेंथ ट्रेनिंग' करत आहे आणि डॉक्टरांच्या परवानगीने गरोदरपणातही ते सुरू ठेवले आहे. माझे ट्रेनर देखील गरोदरपणात क्लायंट्सना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रमाणित (certified) आहेत आणि येथे दिसणाऱ्या सर्व गोष्टी माझ्या शरीराच्या गरजा, माझा अनुभव आणि माझ्या गरोदरपणाच्या स्थितीनुसार तयार केल्या गेल्या आहेत. प्रत्येक गरोदरपणा अद्वितीय असतो, त्यामुळे कृपया माझ्या वर्कआउट्सचा वापर तुमच्या स्वतःच्या गरोदरपणासाठी मार्गदर्शक म्हणून करू नका." गरोदरपणात व्यायाम करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि केवळ पात्र ट्रेनरच्या मार्गदर्शनाखालीच व्यायाम करा.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की समंथा रुथ प्रभूने जून २०२६ मध्ये तिच्या गरोदरपणाची अधिकृत घोषणा केली होती. अभिनेत्री आणि तिचे पती, चित्रपट निर्माते राज निदिमोरू, त्यांच्या पहिल्या बाळाच्या आगमनाची वाट पाहत आहेत. समंथाने 'मा इंटि बंगारम' (Maa Inti Bangaram) या चित्रपटाच्या यशाच्या निमित्ताने आयोजित एका कार्यक्रमात ही बातमी शेअर केली होती. तसेच, मॅटर्निटी लीव्हवर (प्रसूती रजेवर) जाण्यासाठी ती काही काळ अभिनयातून ब्रेक घेणार असल्याचेही तिने जाहीर केले होते.
मीडियाशी बोलताना समंथाने सांगितले की, 'मा इंटि बंगारम' नंतर, तिच्या सध्याच्या स्थितीमुळे तिला थोडा ब्रेक घ्यावा लागेल आणि त्यानंतर ती दुसऱ्या चित्रपटासह पुन्हा चाहत्यांच्या भेटीला येईल.