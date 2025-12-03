समांथाच्या लग्नानंतर तिच्या नणंदेची पोस्ट व्हायरल, वाचून चाहते आश्चर्यचकित, नेमकं पोस्टमध्ये काय?

Samntha And Raj Nidimoru: समांथा रूथ प्रभूने राज निदिमोरूशी लग्न केले आहे. लग्नानंतर, राजची बहीण शीतलने तिच्या नव्या वहिनीचे मनापासून स्वागत केले. ती त्यांच्या नात्याबद्दल खूप आनंदी असून राज आणि समांथा दोघांचेही हे दुसरे लग्न आहे.
समांथा रूथ प्रभूने तिच्या आयुष्याची नव्याने सुरुवात केली आहे. नागा चैतन्यशी घटस्फोट घेतल्यानंतर चार वर्षांनंतर तिने राज निदिमोरूशी लग्न केले. तामिळनाडूतील कोइम्बतूर येथील सद्गुरू ईशा योग केंद्रात त्यांचे लग्न साधेपणाने झाले. आता राजच्या बहिणीने समांथाचे त्याच्या कुटुंबात स्वागत केले आहे. अभिनेत्रीच्या नंदेने सोशल मीडियावर तिच्या वहिनीसाठी एक पोस्ट देखील शेअर केली आहे. त्यावरील समांथाचा रिप्लाय आणखीन रंजक आहे.
समांथा रूथ प्रभूची नणंद शीतल निदिमोरू हिने इंस्टाग्रामवर संपूर्ण कुटुंबासह एक फोटो शेअर केला आहे. त्यामध्ये समांथा आणि राज वधू-वराच्या वेशात आहेत. दोघांच्या गळ्यात हार आहेत. ते एकमेकांचे हात धरून उभे असून कुटुंबातील इतर सदस्यही उपस्थित आहेत.
या फोटोसोबत शीतलने एक लांबलचक संदेश लिहिला. ती लिहिते की चंद्रकुंडावर शिवाची पूजा करताना ती पूर्णपणे भावनिक झाली होती. तिच्या डोळ्यात अश्रू तरळले, वेदनेचे नव्हे तर कृतज्ञतेचे. ती म्हणते, "या क्षणी मला जाणवणाऱ्या शांतीबद्दल, आमच्या कुटुंबात आलेल्या स्पष्टतेबद्दल आणि राज आणि सामंथाच्या नात्यातील सौम्यतेची खोल भावना दिल्याबद्दल धन्यवाद." एकुण एक समांथाच्या येण्याने निदिमोरु कुटुंब परिपूर्ण झाल्याचं शितलच्या पोस्टमधून दिसून येतं.
संपूर्ण कुटुंब समंथा आणि राजसोबत...
शीतल निदिमोरू म्हणते की "एक कुटुंब म्हणून, समंथा आणि राज ज्या प्रकारे पुढे जात आहेत त्याचा कुटुंबीयांना आनंद आहे. पुढे ती लिहिते, "आणि एक कुटुंब म्हणून, आम्ही त्यांच्यासोबत आनंदाने आणि कोणताही गैरसमज न करता उभे आहोत, त्यांना आशीर्वाद देतो आणि त्यांना प्रत्येक प्रकारे पाठिंबा देतो."
"काही नाती अशी..."
ती लिहिते, "एवढ्या पवित्र दिवशी कुटुंब म्हणून एकत्र येऊन हे ईशा विधी करताना आयुष्य सर्वात सुंदर पद्धतीने एकत्र आल्यासारखे वाटले. याने मला आठवण करून दिली की काही नाती आपोआप निर्माण होत नाहीत... ती शांती घेऊन येतात."
समंथानेही प्रेमाचा वर्षाव केला
तिने पुढे लिहिले, "मी तिळाच्या तेलाचे दिवे लावत असताना, माझे हृदय फक्त एकाच गोष्टीसाठी प्रार्थना करत होते की समांथासारखी व्यक्ती घरी आल्याने शांत, स्थिर आणि खूप परिपूर्ण वाटते." समंथानेही या पोस्टला उत्तर दिले आणि लिहिले, "लव्ह यु" असे म्हणटले आहे
समांथा आणि राज यांचे दुसरे लग्न
'द फॅमिली मॅन ' च्या दुसऱ्या सीझनपासून समांथा आणि राज यांच्या डेटिंगच्या अफवा चर्चेत आहेत. दोघांनीही अधिकृतपणे त्यांच्या नात्याची घोषणा केलेली नाही. अचानकच चाहत्यांना आनंदाचा धक्का दिला. हे त्यांचे दुसरे लग्न आहे. समांथाने 2021 मध्ये नागा चैतन्यशी घटस्फोट घेतला, तर राजने 2022 मध्ये श्यामली डेशी घटस्फोट घेतला होता.