NGOमधील मुलांसोबत दिवाळी साजरी करून समांथाने दिला आनंदाचा क्षण

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभू हिने यंदाची दिवाळी एका खास आणि प्रेरणादायी पद्धतीने साजरी केली. अभिनेत्रीने एका एनजीओला (NGO) भेट दिली आणि तिथल्या मुलांसोबत दिवाळीचा उत्सव साजरा केला. समांथाने मुलांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलवले आणि त्यांच्या आयुष्यात आनंदाचे क्षण निर्माण केले.
समांथाने या भेटीचे काही सुंदर फोटो आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर शेअर केले आहेत. फोटोमध्ये ती मुलांसोबत दिवे लावताना, खेळ खेळताना, आणि एकत्र सणाचा आनंद अनुभवताना दिसत आहे. मुलांनी समंथासाठी खास सरप्राइजही आयोजित केले. त्यांनी तिच्या चित्रपटातील गाण्यांवर सादरीकरण केले आणि फुलांचा वापर करून जमिनीवर ‘समांथा’ असे तिचे नाव लिहिले. समांथा या क्षणात खूप आनंदित झाली आणि तिच्या चेहऱ्यावर असलेली हसू पाहून सर्व उपस्थितांच्या चेहऱ्यावरही हास्य उमटलं.
समांथाने मुलांसोबत घालवलेला वेळ तिला खूप प्रिय ठरला. या भेटीबद्दल तिने लांबलचक पोस्ट शेअर केली, ज्यात तिने एनजीओचे आभार मानले आणि मुलांसोबत साजरी केलेल्या दिवाळीचा अनुभव व्यक्त केला. तिच्या या कृतीस चाहत्यांकडून आणि फॉलोअर्सकडून भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. लोकांनी तिच्या सामाजिक संवेदनशीलतेचं कौतुक केलं आहे आणि तिच्या या दिवाळीने अनेकांसाठी प्रेरणादायी संदेश दिला आहे.
दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीत मोठं नाव असलेली समांथा सध्या बॉलिवूडमधील प्रोजेक्ट्सवरही व्यस्त आहे. ती राज आणि डीके यांच्या आगामी चित्रपट “रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम” मध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटात तिच्यासोबत आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, वामिका गब्बी आणि जयदीप अहलावत यांसारखे कलाकारही आहेत. समांथा तिच्या अभिनयाची व्यस्तता असूनही समाजाभिमुख कार्यात सहभागी होत आहे, जे तिच्या चाहत्यांना आणि समाजातील इतर लोकांना प्रेरणा देत आहे. तिच्या या भेटीमुळे फक्त दिवाळीचा उत्साहच नव्हे, तर मानवी आणि सामाजिक संवेदनशीलतेचा संदेशही प्रसारित झाला आहे.
समांथाच्या या दिवाळी दौऱ्याने मुलांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवलं आणि त्यांना सणाचा खरा आनंद अनुभवायला मिळाला. तिच्या या कृतीने दाखवले की, समाजात छोटे पण अर्थपूर्ण पाऊल देखील मोठा फरक निर्माण करू शकते. चाहत्यांनी सोशल मीडियावर तिच्या या भेटीला भरभरून प्रेम आणि कौतुक दिलं आहे, ज्यामुळे समांथा फक्त एक स्टार नसून, प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व म्हणूनही ओळखली जात आहे.
FAQ
समांथा रुथ प्रभू दिवाळी कोणासोबत साजरी केली?
समांथा रुथ प्रभूने दिवाळी एनजीओमधील मुलांसोबत साजरी केली आणि त्यांच्यासोबत दिवे लावले, खेळ खेळले व आनंदाचा अनुभव घेतला.
मुलांनी समांथासाठी कोणता सरप्राइज दिला?
मुलांनी समंथाच्या चित्रपटातील गाण्यांवर सादरीकरण केले आणि फुलांचा वापर करून जमिनीवर ‘समांथा’ असे तिचे नाव लिहिले.
समांथा सध्या कोणत्या प्रोजेक्टवर काम करत आहे?
समांथा सध्या राज आणि डीके यांच्या बॉलिवूड चित्रपट “रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम” मध्ये दिसणार आहे, ज्यात आदित्य रॉय कपूर, अली फजल, वामिका गब्बी आणि जयदीप अहलावत यांसारखे कलाकारही आहेत.