/समय रैना बॉलिवूड अभिनेत्रीच्या प्रेमात? व्हॅकेशनच्या फोटोंवरुन चाहत्यांनी शोधला पुरावा

समय रैना पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. पण यावेळी त्याच्या शोमुळं किंवा एखाद्या वादामुळं नव्हे तर त्याच्या खासगी आयुष्यामुळं चर्चेत आला आहे. काही दिवसांपूर्वी कॉमेडियन शॅरोन वर्मा याच्यासोबत नाव जोडलं गेलं होतं. मात्र नंतर समयनेच या चर्चांवर मौन सोडलं होतं. व या चर्चा फेटाळून लावल्या होता. मात्र आता समयचं नाव एका बॉलिवूड अभिनेत्रीसोबत जोडलं गेलं आहे. समयच्याच एका चाहत्याने सोशल मीडियावर दोघही त्यांचे नाते लपवत असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच, दोघंही हॉलिडेसाठी बाहेरगावी गेल्याचंही त्याच्या चाहत्याने म्हटलं होतं.
सोशल मीडिया युजर्सने समय आणि मेधा यांच्या अलीकडेचे इन्स्टाग्राम स्टोरीज अशा काही गोष्टी लक्षात आणून दिल्यात की ते दोघेही एकाच ठिकाणी असल्याचं अफवा पसरू लागल्या आहेत. सोशल मीडियावर तसे स्क्रीनशॉट शेअर केले जात आहेत. यावेळी सर्वाधिक चर्चेत आहे ती मेधा शंकरची एक पोस्ट. पण सध्या ती पोस्ट डिलीट केल्याचं बोललं जात आहे. या फोटोत मेधाने हिरव्या रंगाचे टीशर्ट परिधान केले आहे. पण चाहत्यांची नजर तिच्या फोटोमागच्या बॅकग्राउंडवर केली. तिथे ग्रे रंगाची भिंत जिसते. त्यानंतर काही लोकांनी समयच्या एका रॅपच्या व्हिडिओसोबत त्याची तुलना केली.
सोशल मीडिया युजर्सचा दावा आहे की, दोघेही एकाच लोकेशनवर फिरायला गेले होते. फक्त एका बॅकग्राउंडच्या आधारावरुन दोघंही एकत्र असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. मसय आणि मेधा यांच्याबाबत सोशल मीडियावर अनेक प्रकारचे दावे करण्यात येत आहेत. काही युजर्सने कमेंट्समध्ये दावा केला आहे की त्यांच्या एका ओळखीच्या व्यक्तीने दोघांना स्वित्झरलँडमध्ये पाहिलं होतं. पण या सगळ्या सोशल मीडियावरील चर्चा आहेत. समय रैना किंवा मेधा शंकर दोघांपैकी कोणीही याबाबत अधिकृतरित्या भाष्य केले नाहीये.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच मेधा शंकर समय रैनाच्या द लेटन्ट शोमध्ये दिसली होती. ती वरुण धवन आणि शॅरन शर्मा यांच्यासोबत पॅनलमध्ये सहभागी झाली होती. त्यामुळं पुन्हा एकदा त्यांच्या डेटिंगच्या चर्चा रंगू लागल्या होत्या. तसंच, याआधी समयचे नाव शॅरन शर्मासोबतही जोडले गेले होते. मात्र इन्स्टाग्रामवर Q&A च्या दरम्यान एका चाहत्याला उत्तर देताना त्याने असं काही नसून फक्त इंटरनेटवर सुरू झालेल्या चर्चा असं म्हटलं होतं.