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समय रैना बॉलिवूड अभिनेत्रीच्या प्रेमात? व्हॅकेशनच्या फोटोंवरुन चाहत्यांनी शोधला पुरावा

कॉमेडियन समय रैना पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मात्र यावेळी कारण फारच रंजक आहे. समयचे नाव एका बॉलिवूड अभिनेत्रीसोबत जोडलं गेलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 11, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:00 PM IST
समय रैना बॉलिवूड अभिनेत्रीच्या प्रेमात? व्हॅकेशनच्या फोटोंवरुन चाहत्यांनी शोधला पुरावा
Image Credit: Samay Raina Girlfriend

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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