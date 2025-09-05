लोकं म्हणतायत, क्रेझी कोलॅब! ‘द हॅबिटॅट’ तोडफोडीनंतर समय रैना, बलराज सिंह घई आणि राहुल कनाल एकत्र

Samay Raina With Rahul Kanal: गणपती बाप्पाचे दर्शन घेण्यासाठी लालबागच्या राजा मंदिरात विनोदी कलाकार समय रैना, ‘द हॅबिटॅट मुंबई’चे मालक बलराज सिंह घई आणि एकनाथ शिंदे गटाचे शिवसेना नेते राहुल कनाल एकत्र दिसले. त्यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, यामुळे नेटकऱ्यांमध्ये आश्चर्य आणि संताप व्यक्त होत आहे, कारण राहुल कनाल यांचा ‘द हॅबिटॅट’ तोडफोडीच्या प्रकरणात सहभाग होता. समय रैना, बलराज सिंह घई आणि राहुल कनाल यांनी लालबागच्या राजा मंदिरात एकत्र गणपती दर्शन घेतले. त्यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, ज्यामुळे अनेकांना आश्चर्य वाटले. नेटकऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले की, ‘हॅबिटॅट’ तोडफोडीत सहभागी असलेल्या राहुल कनाल यांच्यासोबत बलराज का दिसले? असा प्रश्न सोशल मीडियावर लोक विचारत आहेत.
यावर्षीच्या सुरुवातीला, विनोदी कलाकार कुणाल कामराने एका व्हायरल व्हिडीओत एका राजकारण्याला ‘देशद्रोही’ म्हणत टीका केली होती. याचा राग आल्याने एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेना कार्यकर्त्यांनी मुंबईतील ‘द हॅबिटॅट’ या ठिकाणाची तोडफोड केली, जिथे कुणालने कार्यक्रम सादर केला होता. या प्रकरणात राहुल कनाल यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे.
व्हायरल व्हिडीओवर नेटकऱ्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. इंडियन फिल्म अँड टेलिव्हिजन डायरेक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक पंडित यांनी याला ‘विनोद’ संबोधले. एका वापरकर्त्याने विचारले, “ज्याने हॅबिटॅट नष्ट केले, त्याच्यासोबत बलराज का आहे?” तर दुसऱ्याने याला ‘वेडेपणा’ म्हटले.2025 मध्ये समय रैनाविरुद्ध ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ या यूट्यूब शोमधील आक्षेपार्ह टिप्पण्यांमुळे एफआयआर दाखल झाला होता, आणि शोचे सर्व भाग यूट्यूबवरून हटवले गेले. तरीही, समयने नुकतेच मुंबईबद्दल प्रेम व्यक्त करत सांगितले की, या शहराने त्याला सर्व काही दिले असून, त्याने दोन रात्री 25 हजार लोकांसमोर सादरीकरण केले.
प्रश्न: समय रैना, बलराज सिंह घई आणि राहुल कनाल यांचा लालबागच्या राजा दर्शनातील व्हिडीओ का व्हायरल झाला?
उत्तर: गणपती दर्शनासाठी लालबागच्या राजा मंदिरात विनोदी कलाकार समय रैना, ‘द हॅबिटॅट मुंबई’चे मालक बलराज सिंह घई आणि शिवसेना नेते राहुल कनाल एकत्र दिसले. त्यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, कारण राहुल कनाल यांचा ‘द हॅबिटॅट’ तोडफोडीच्या प्रकरणात सहभाग होता, ज्यामुळे नेटकऱ्यांमध्ये आश्चर्य आणि संताप व्यक्त झाला.
उत्तर: यावर्षीच्या सुरुवातीला, विनोदी कलाकार कुणाल कामराने एका व्हिडीओत एका राजकारण्याला ‘देशद्रोही’ म्हणत टीका केली होती. याचा राग आल्याने एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेना कार्यकर्त्यांनी ‘द हॅबिटॅट’ मुंबईची तोडफोड केली, जिथे कुणालने कार्यक्रम सादर केला होता. या प्रकरणात राहुल कनाल यांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे.
उत्तर: व्हायरल व्हिडीओवर नेटकऱ्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. अशोक पंडित यांनी याला ‘विनोद’ संबोधले. एका वापरकर्त्याने विचारले, “ज्याने हॅबिटॅट नष्ट केले, त्याच्यासोबत बलराज का आहे?” तर दुसऱ्याने याला ‘वेडेपणा’ म्हटले. लोकांना बलराज आणि राहुल यांचे एकत्र दर्शन घेणे आश्चर्यकारक आणि संतापजनक वाटले.