'मुंढेंच्या भितीने आता...', इंडियाज गॅाट लेटेंटमध्ये समय रैनाने तुकाराम मुंढेंचा उल्लेख करत उडवली खिल्ली!

प्रसिद्ध कॅामेडियन समय रैना मागील काही काळापासून सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळतो. त्याने आता 'इंडियाज गॅाट लेटेंट' शोचा दुसरा सिझन सुरु केला आहे, त्याला देखील त्याच्या चाहत्यांचा आणि प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद पाहायला मिळत आहे. 18 सप्टेंबर रोजी 'इंडियाज गॅाट लेटेंट सिझन 2' चा नवा भाग आला आहे यामध्ये कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश चाब्रा, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, भूवन बाम असे मोठे कलाकार या शोचे नव्या भागामध्ये सामील झाले होते. या शोमध्ये आता एक जोक कॅामेडियन समय रैनाने भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्यावर केला आहे नक्की काय म्हणाला समय यासंदर्भात वाचा.
नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या भागामध्ये एक स्पर्धक जो जादूगर होता त्याने त्याची कला दाखवली आणि त्यानंतर त्याला गुण देण्यात आले. यावेळी शोचा पॅटर्न आहे की शोमध्ये आलेल्या जज जे गुण देतील ते आपल्या गुणांशी समान असतील तर मग स्पर्धकाला विजयी घोषित केले जाते. स्पर्धक विजयी झाल्यावर त्याला एक लाख रुपयांचे बक्षीस देखील दिले जाते. पण शोमध्ये स्पर्धक म्हणून आलेला जादूगरचे गुण आणि जज असलेले त्याचे गुण वेगळे राहिले आणि त्यानंतर सर्वजण दु:खी झाले. यावेळी समय रैना म्हणाला की, मी तुला रिकाम्या हाताने नाही पाठवू शकत.
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समय रैना जादूगर स्पर्धकाला म्हणाला की, हे घे गलोटी कबाब खा! पुढे तो म्हणाला की, हॅबिटेडमधले आहेत. पहिले एवढे चांगले लागत नव्हते पण आता तुकाराम मुंढेंच्या भितीने हे चांगले लागत आहेत. त्यानंतर शो पाहण्यासाठी आलेले सर्वजण हे जोरजोरात हसायला लागले. या शोमध्ये नवाझुद्दीन सिद्दीकी देखील आलो होते, त्याच्या खुर्चीवर बसताच, समय त्याला म्हणतो की त्याचा विश्वासच बसत नाही की तो इथे आहे.
यावर नवाझुद्दीन सिद्दीकी म्हणतो, "पण तो इथे आहे." यानंतर समय त्याला विचारतो की त्याने 'द लेटेंट' पाहिला आहे का? या प्रश्नाच्या उत्तरात नवाझ म्हणतो की त्याने हा शो पाहिला नाही, पण त्याची मुलगी हा शो खूप पाहते. यानंतर समय त्या अभिनेत्याला विचारतो, "त्याची मुलगी कुठे आहे?" नवाझ म्हणतो की ती इथे आलेली नाही, ती शूटिंगसाठी बाहेर गेली आहे. यावर समय गंमतीने उत्तर देतो की ती जामिनाच्या वेळी येईल. हे ऐकून नवाझुद्दीन सिद्दीकी सुद्धा हसायला लागतो.