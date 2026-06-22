'सबसे बडा रुपया', मुकेश खन्ना-समय रैनाच्या 'तो' व्हिडीओ होतोय व्हायरल, नेमकं आहे तरी काय?

Samay Raina-Mukesh Khanna Shaktimaan Collaboration: स्टँड-अप कॉमेडियन समय रैना आणि अभिनेते मुकेश खन्ना यांच्यात वाद निर्माण झाला होता. समय रैनाने त्याच्या स्टँडअप शोमध्ये शक्तीमान यांच्याबद्दल टिपण्णी केली होती. त्यानंतर अभिनेता मुकेश खन्ना यांनी समय रैनाला 'अश्लील' म्हटलं होतं. त्यांच्यातील हा वाद चर्चेत आला होता. यानंतर आता या दोघांनी एकत्र स्क्रीन शेअर केली आहे. सध्या इंटरनेटवर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओवरून असे सूचित होत आहे. ही एक सशुल्क जाहिरात आहे, ज्यामध्ये हे दोघे एका फोनची जाहिरात करताना दिसत आहेत. समय रैना आणि मुकेश खन्ना यांचा हा व्हिडिओ खरोखरच धक्कादायक आहे, कारण मुकेश खन्ना यांनी एकेकाळी समय रैनाबद्दल कठोर टीका केली होती आणि त्याच्या अटकेची मागणीही केली होती.
एक जाहिरात सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या जाहिरातीत, कॉमेडियन समय रैना टेरेसवर बसलेला दिसतो, तेव्हा शक्तीमान उडत त्याच्याकडे येतो. समय फोनवर कोणाशीतरी बोलत म्हणतो, "हो, शो परत येत आहे. म्हणतात ना अंधार टिकत नाही." त्यावर शक्तीमान म्हणतो, "मी तुझी वाकडी शेपटी सरळ करायला आलो आहे." समय मग म्हणतो, "सर, आपण खाली जाऊन बोलूया, कारण तुम्ही गच्चीवर असताना मला खूप भीती वाटते."
त्यावर मुकेश खन्ना उत्तर देतात, "तीन एफआयआर दाखल होऊनही तुझ्यात काही सुधारणा झाली नाही, समय रैना. मला तुझा चेहरा काळा करावा लागेल." समय म्हणतो, "मग तुझा चेहरा काळा केल्याबद्दल आणखी एक एफआयआर दाखल होईल." ही जाहिरात सोशल मीडियावर व्हायरल होताच लोकांनी मुकेश खन्ना यांच्यावर टीका केली. त्यांनी त्यांना टोमणा मारत म्हटले, "माणसासाठी पैसा ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. एकेकाळी समय रैनाला शिवीगाळ करणारे मुकेश खन्ना आता त्याच्यासोबत दिसतात."
या व्हायरल जाहिरातीवर प्रतिक्रिया देताना एका युझरने X वर पोस्ट करत लिहिले, "बाप किंवा भाऊ कोणीही मोठा नाही, पैसाच सर्वात मोठा आहे." त्यांनी असेही लिहिले की, पोलिसांनी समय रैनाविरुद्ध एफआयआर दाखल केला तेव्हा "शक्तीमान" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तीने त्याच्याविरुद्ध 10 हून अधिक व्हिडिओ बनवले होते.
दोघांनाही मोठी रक्कम मिळाली. मुकेश खन्ना यांनी समय रैनाला 'कुत्रा' म्हटले होते आणि त्याच्यावर अश्लील सामग्री तयार केल्याचा आरोपही केला होता. इतकेच नाही तर, समय रैनाला जन्मठेपेची शिक्षा व्हावी अशी त्यांची इच्छा होती. पण आज, तोच मुकेश खन्ना एका मोबाईल ब्रँडच्या जाहिरातीसाठी समय रैनासोबत हातमिळवणी करताना दिसला. या जाहिरातीसाठी दोघांनाही भरघोस मोबदला मिळाला.