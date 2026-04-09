'पोलिओच्या एवढ्या जाहिराती केल्या, तरीही मुलाला पायावर...' Samay Raina ने अमिताभ बच्चन यांना केलं रोस्ट

Samay Raina : स्टँडअप कॉमेडिन समय रैनाने 14 महिन्यांनंतर पुन्हा वापसी केली आहे. यामध्ये त्याने बॉलिवूडचे शहनशाह बिग बी अमिताभ बच्चन यांनाच रोस्ट केलं आहे. समय काय म्हणाला?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 9, 2026, 04:59 PM IST
स्टँडअप कॉमेडियन समय रैनाचा एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला आहे. समय रैनाने तब्बल 14 महिन्यानंतर स्टँडअपमध्ये कमबॅक केलं. आहे. 14 महिन्यांपूर्वीचा तो काळ आणि त्याने ती परिस्थिती कशी हाताळली यावर त्याने भाष्य केलं आहे. यादरम्यान त्याने आपला KBC मधून अनुभवही सांगितला आहे. तसेच बिग बी अमिताभ बच्चन यांना रोस्ट देखील केलं आहे. आपल्या परफॉर्मन्सदरम्यान, समय रैनाने केबीसीमधील किस्से सांगितले. त्याने अमिताभ बच्चन आणि अभिषेक बच्चन यांनाही चांगलेच धारेवर धरले. त्याने स्पष्ट केले की, केबीसीनंतर त्याची प्रतिमा सुधारली होती, कारण याठिकाणी मी मुळात काय आहे हे बाजूला ठेवलं. 

अमिताभ बच्चन यांच्याबद्दल काय म्हणाला?

समय रैना म्हणाला की, त्याला अमिताभ बच्चन यांना विचारावेसे वाटले, "सर, तुम्ही पोलिओच्या इतक्या जाहिराती केल्या आहेत, तरीही तुम्ही तुमच्या मुलाला स्वतःच्या पायावर उभे का करु शकला नाहीत? असं म्हटल्यावर शोमध्ये एकच हसा पसरला. 

केबीसीमध्ये काय म्हणाला?

यावेळी समय रैनाने केबीसीला गेलेल्याचा एक किस्सा सांगितला. तो म्हणाला की, त्याने अमिताभ बच्चन यांना सांगितलं की, माझी आजी तुमची खूप मोठी चाहती आहे. पण माझी आजी 7 वर्षांपूर्वीच वारली आहे. 

केबीसी टीम हेडला केला मेसेज 

समय रैनाने खुलासा केला की, त्या वाद प्रकरणानंतर तन्मयने त्याला फोन करून सांगितलं की, तुझ्या फोनमध्ये प्रभावशाली व्यक्ती कोण आहे त्याची मदत घे. या स्टँड-अप कॉमेडियनने सांगितले की, त्याला त्याच्या कॉन्टॅक्ट्समध्ये फक्त एकच प्रभावशाली व्यक्ती सापडली: केबीसी प्रमुख. तो म्हणाला, "माझा सर्वात मोठा कॉन्टॅक्ट कोण आहे हे पाहण्यासाठी मी माझा संपूर्ण फोन तपासला. माझ्या फोनमधील सर्वात प्रभावशाली कॉन्टॅक्ट केबीसी टीमचे प्रमुख होते. जेव्हा मी केबीसीमध्ये गेलो होतो, तेव्हा मी त्यांना खूप आवडलो होतो. त्यामुळे त्यांनी मला त्यांचा नंबर दिला आणि भविष्यात काही घडल्यास त्यांना कळवण्यास सांगितले."

समय पुढे म्हणाला, "मी इतका हताश झालो होतो की, मी त्याला पाठवलेला पहिला मेसेज होता, 'तुम्ही मला मदत करू शकता का? मी समय रैना आहे. तुम्हाला आठवतंय का, मी केबीसीमध्ये आलो होतो, सर? मी अमिताभ बच्चन यांना खूप हसवले होते. सर, कृपया काहीतरी करा.' ते म्हणत होते, 'काय झालं?' मी म्हणालो, 'काय झालंय हे तुला माहीत नाही का?' ते म्हणाले, 'मी सिंगापूरमध्ये आहे, काय झालं?' मी म्हणालो, 'बीअरबायसेप माझ्या शोमध्ये आला होता आणि त्याने एक विनोद केला, सर, आणि लोक खूप संतापले आहेत. आम्हाला जीवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत, सर.'"

'सूर्यवंशम'सिनेमाचा का केला उल्लेख 

तो म्हणत होता, "काय विनोद आहे! मलाही पाठव." माझ्या मनात विचार आला, "जर मी हा विनोद त्याला पाठवला, तर मला स्वतः अमिताभ बच्चन यांचा फोन येईल. आम्ही त्यांना पोलिओचे थेंब दिले होते. त्यांच्याकडून पोलिओचे थेंब परत घे. त्यांना खीर खाऊ घाल." त्याला तो व्हिडिओ पाठवण्याची हिंमतही माझ्यात नव्हती. मी तो त्याला कसा पाठवू शकले असते? मी म्हणाले, "काही हरकत नाही. अमिताभ सरांनी तो पाहिला असेलच. ते ट्विटरवर खूप सक्रिय असतात."

मी त्याला इतका आवडलो होतो, मी त्याच्यावर इतका चांगला प्रभाव टाकला होता, की जेव्हा त्याने मला टीव्ही न्यूजवर पाहिलं, तेव्हा त्याला वाटलं असेल की मी खूप मोठं यश मिळवलं आहे. मला परमवीर चक्र मिळालं होतं, त्याने सगळ्यांना बोलावून घेतलं असेल. मला न्यूजवर पाहून त्याला रक्ताची उलटी झाली असेल. ते सूर्यवंशमसारखंच असेल. माफ करा, अमिताभ. ती रात्र माझ्या आयुष्यातील सर्वात वाईट रात्र होती.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

