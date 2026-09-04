/समय रैनाने‘नल्ले’ आणि ‘बेरोजगार’ म्हटल्यानंतर अर्चना पूरन सिंहच्या मुलांनी पहिल्यांदाच दिलं उत्तर

समय रैनाचा लोकप्रिय कॉमेडी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यावेळी वादाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे अभिनेत्री आणि टीव्ही व्यक्तिमत्त्व अर्चना पूरन सिंह यांचं कुटुंब. शोमध्ये समयने अर्चना यांच्या पती आणि दोन मुलांवर विनोद करत त्यांना ‘नल्ले’ आणि ‘बेरोजगार’ असल्याचं म्हटलं. या विनोदाची क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर काही प्रेक्षकांनी समयवर टीका केली. मात्र, अर्चना आणि त्यांचा मुलगा आर्यमान सेठी यांनी या प्रकरणाकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहिलं आहे.
'इंडियाज गॉट लेटेंट 2’च्या एका भागात अर्चना पूरन सिंह पॅनेलवर होत्या. त्यावेळी समय रैनाने अर्चना यांच्या कुटुंबावर विनोद केला. त्यांच्या पती परमीत सेठी आणि मुलांबाबत बोलताना त्याने घरातील सगळे जण काहीच काम करत नसल्याचा मजेशीर संदर्भ दिला. यामध्ये अर्चनाच्या दोन मुलांना ‘नल्ले’ आणि पतीला ‘बेरोजगार’ म्हटल्याने हा भाग चर्चेत आला. शोमधील प्रेक्षकांनी या विनोदावर हशा केला आणि अर्चनाही त्या वेळी सहभागी झाल्याचे दिसले.
शोचा भाग समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर या विनोदावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींना समयचा रोस्ट मजेशीर वाटला, तर काहींनी सेलिब्रिटींच्या कुटुंबाला अशा प्रकारे लक्ष्य करण्यावर आक्षेप घेतला. विशेषतः अर्चनाच्या मुलांबाबत केलेल्या टिप्पणीवर चर्चा झाली. प्रकरण वाढल्यानंतर अखेर अर्चनाच्या कुटुंबानेच याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
अर्चनाचा मुलगा आर्यमान सेठी याने आपल्या व्हिडिओ ब्लॉगमध्ये या वादावर प्रतिक्रिया दिली. त्याच्या मते, समय रैनाने केलेला विनोद मन दुखावण्यासाठी केलेला नव्हता. सोशल मीडियावर काही लोकांनी कुटुंबाच्या समर्थनार्थ प्रतिक्रिया दिल्या, तर काहींनी समयच्या विनोदाला दुजोरा दिला. मात्र, आर्यमानने या दोन्ही प्रतिक्रियांपेक्षा विनोदाचा संदर्भ महत्त्वाचा असल्याचं सांगितलं.
आर्यमानने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, दुसऱ्या व्यक्तीने एखादं लेबल लावलं म्हणून त्याची ओळख बदलत नाही. समयने केलेल्या वक्तव्यामुळे आपण ‘नल्ला’ होणार नाही, अशी त्याची भूमिका आहे. त्याने समयचा विनोद वैयक्तिक अपमान म्हणून न घेता कॉमेडीचा भाग म्हणून स्वीकारला. त्याचं म्हणणं होतं की, त्यांच्या कौटुंबिक व्लॉगमध्ये घरातील सदस्य अनेकदा घरीच दिसतात, त्यामुळे समयला असा विनोद करण्यासाठी संदर्भ मिळाला.
आर्यमानने सांगितलं की, समय रैनासोबत त्याचे संबंध खराब झालेले नाहीत. दोघांमध्ये संवाद सुरू असून ते एकत्र पॅडल खेळले आहेत. आर्यमानने समयशी मेसेजवरही बोलल्याचं सांगितलं. याशिवाय त्याने समयसाठी होम टूर केल्याचा आणि त्याला भेटवस्तू दिल्याचाही उल्लेख केला. त्यामुळे शोमधील विनोदानंतर वैयक्तिक पातळीवर कोणताही मोठा वाद झालेला नसल्याचं त्याने स्पष्ट केलं.
अर्चना यांनीही या विनोदाबद्दल नाराजी व्यक्त केलेली नाही. उलट, त्यांनी आपल्या मुलाला दुसऱ्यांच्या मतांचा स्वतःवर परिणाम होऊ देऊ नये, असा सल्ला दिला. अर्चनाच्या मते, समयचा उद्देश कुणाला दुखावण्याचा नव्हता. कॉमेडीमध्ये संदर्भ समजून घेणं महत्त्वाचं आहे आणि प्रत्येक विनोदाला गंभीर स्वरूप देण्याची गरज नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे.
या प्रकरणात कॉमेडियन सुनील पाल यांनी मात्र वेगळी भूमिका घेतली. त्यांनी अर्चना पूरन सिंह 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2’मध्ये सहभागी झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. अर्चनाच्या कुटुंबाचा शोमध्ये अपमान झाल्याचं त्यांना वाटत असल्याचं त्यांनी म्हटलं. विशेषतः मुलांना ‘नल्ले’ आणि पतीला ‘बेरोजगार’ म्हणण्यात आल्याने आपल्याला वाईट वाटल्याचं त्यांनी सांगितलं. अर्चनाने स्वतः अपमान केला नाही, मात्र तिच्या कुटुंबाबाबत करण्यात आलेल्या टिप्पणीवर आपला आक्षेप असल्याचं सुनील पाल यांनी स्पष्ट केलं.
आर्यमानने मात्र महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ज्याच्यावर विनोद केला जातो, त्याला तो विनोद मान्य असेल तर बाहेरच्या लोकांनी त्यावर किती नाराज व्हावं, हा वेगळा प्रश्न आहे. त्यामुळे हा वाद केवळ समय रैनाच्या एका विनोदापुरता मर्यादित न राहता कॉमेडी, वैयक्तिक मर्यादा आणि प्रेक्षकांची संवेदनशीलता यावरची चर्चा बनला आहे.