/Bollywood Film: एकाच नावाचे सलग 4 चित्रपट! आता येतोय पाचवा; तुम्ही सांगू शकता नाव?

Bollywood Movie Golmal: बॉलिवूडमध्ये सिक्वेल्सची परंपरा जुनी असली तरी एकाच नावाखाली प्रदर्शित झालेल्या चारही चित्रपटांनी यशाची शिखरे गाठणे हे दुर्मिळच म्हणावे लागेल. दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या ‘गोलमाल’ फ्रँचायझीने नेमकं हेच करून दाखवलं आहे. पहिल्या दोन चित्रपटांनी हिटचा मान मिळवला, तर पुढील दोन भागांनी बॉक्स ऑफिसवर ब्लॉकबस्टर कामगिरी करत इतिहास रचला. आता या मालिकेचा पाचवा भागही प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्याच्या तयारीत आहे.
‘गोलमाल: फन अनलिमिटेड’ या चित्रपटातून रोहित शेट्टी यांनी चार मित्रांची भन्नाट कथा मोठ्या पडद्यावर आणली. अजय देवगण, अर्शद वारसी, तुषार कपूर आणि श्रेयस तळपदे यांच्या विनोदी केमिस्ट्रीने प्रेक्षकांना खळखळून हसवलं. कमी बजेटमध्ये बनलेला हा चित्रपट अनपेक्षितपणे मोठा हिट ठरला आणि त्याने एका यशस्वी फ्रँचायझीची पायाभरणी केली.
2008 मध्ये आलेल्या ‘गोलमाल रिटर्न्स’ने पहिल्या भागाची लोकप्रियता आणखी वाढवली. गैरसमज, कौटुंबिक गोंधळ आणि विनोदी प्रसंगांनी भरलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला. समीक्षकांची मतं मिश्र असली तरी बॉक्स ऑफिसवर त्याने दमदार कामगिरी करत मालिकेचं यश कायम ठेवलं.
2010 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘गोलमाल 3’ने फ्रँचायझीला वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवलं. दोन कुटुंबांमधील संघर्ष आणि विनोदी प्रसंगांच्या मालिकेमुळे हा चित्रपट प्रचंड गाजला. 100 कोटींचा टप्पा पार करणाऱ्या सुरुवातीच्या बॉलिवूड कॉमेडी चित्रपटांमध्ये त्याची गणना झाली आणि तो मोठा ब्लॉकबस्टर ठरला.
सात वर्षांच्या विश्रांतीनंतर 2017 मध्ये ‘गोलमाल अगेन’ प्रदर्शित झाला. यावेळी रोहित शेट्टी यांनी कॉमेडीसोबत हॉररचा तडका दिला. अजय देवगणसह संपूर्ण टीमने पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. दिवाळीच्या मुहूर्तावर आलेल्या या चित्रपटाने देशांतर्गत आणि जागतिक बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त कमाई करत 200 कोटींचा टप्पा पार केला.
सलग चार यशस्वी भागांनंतर आता ‘गोलमाल 5’ची चर्चा रंगू लागली आहे. विविध मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, रोहित शेट्टी यावेळी या फ्रँचायझीला अधिक भव्य स्वरूप देण्याच्या तयारीत आहेत. अजय देवगणसह जुनी स्टारकास्ट पुन्हा एकदा एकत्र येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. तसेच अक्षय कुमारदेखील या चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
चार यशस्वी चित्रपटांनंतर ‘गोलमाल 5’ प्रेक्षकांच्या अपेक्षा पूर्ण करेल का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.