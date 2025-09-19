आर्यन खानच्या वेब सिरीजमध्ये समीर वानखेडेंवर अप्रत्यक्ष प्रहार? वानखेडेंवरील रोस्ट सीन व्हायरल

The Ba***ds of Bollywood : बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानने आपल्या पहिल्याच वेब सीरिज 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'मधून इंडस्ट्रीत धमाकेदार एन्ट्री केली आहे. ही सीरिज रिलीज होताच सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाली असून त्यातील काही सीन सध्या प्रेक्षकांचे लक्ष वेधत आहेत. विशेषत: एका सीनने तर सगळीकडे खळबळ माजवली आहे.
ज्यामध्ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे माजी झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांच्यावर जोरदार टोमणा मारण्यात आला आहे. आर्यनने या सीरिजमधून बॉलिवूडच्या अनेक दिग्गजांची खिल्ली उडवली असून त्याने बॉलिवूडच्या दुनियेचे खरेखुरे चित्रण मजेदार पद्धतीने सादर केले आहे. पण यापैकी सर्वात जास्त चर्चेत आहे ती समीर वानखेडेंवर मारलेली टिप्पणी.
ट्विटरवर व्हायरल झालेल्या एका सीनमध्ये समीर वानखेडेंच्या व्यक्तिरेखेला नाव न घेता सादर करण्यात आले आहे. या क्लिपमध्ये एक पात्र दाखवले आहे. जो ड्रग्जविरोधी कारवाई करणारा अधिकारी आहे. हा अधिकारी गाडीतून उतरतो आणि सरळ एका व्यक्तीकडे जातो. जो उघडपणे नशा करत आहे. अधिकारी त्याला अटक करणार असतो पण ती व्यक्ती सांगते की तो बॉलिवूडमधून नाही. हे ऐकताच अधिकारी त्याला सोडून देतो आणि बाजूलाच उभ्या असलेल्या बॉलिवूड अभिनेत्याला अटक करतो. यावेळी तो म्हणतो, 'तू नशा करणाऱ्या व्यक्तीच्या सोबत उभा आहेस म्हणून तू चुकीचा आहेस'.
या मजेदार आणि टोमणे मारणाऱ्या दृश्याने प्रेक्षकांना खळखळून हसवले आहे. आर्यनने समीर वानखेडेंना अशा चतुराईने आणि विनोदी पद्धतीने लक्ष्य केले की, अनेक नेटकरी त्याच्या या धाडसाने प्रभावित झाले आहेत. सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत.
Aryan khan roasted Sameer wankhede piche wo taklu v hai #TheBadsofBollywood pic.twitter.com/HBChKvoG7D
— SUMIT (@5UM1T_DBZ) September 18, 2025
2021 मध्ये आर्यन खानला मुंबईतील एका क्रूझ शिप पार्टीत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने अटक केली होती. त्याच्यावर ड्रग्ज सेवनाचा आणि तस्करीचा आरोप ठेवण्यात आला होता. ही अटक समीर वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली झाली होती. या प्रकरणाने देशभरात खळबळ माजवली होती आणि त्यावरून बराच वादही झाला होता. आर्यनला काही काळ तुरुंगात राहावे लागले होते. पण नंतर कोर्टाने त्याला ड्रग्ज प्रकरणात क्लीन चिट दिली. याच दरम्यान समीर वानखेडेंवरही अनेक गंभीर आरोप झाले होते. ज्यामुळे त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली होती.
FAQ
1. 'द बॅड्स ऑफ बॉलीवुड' ही वेब सीरिज काय आहे?
'द बॅड्स ऑफ बॉलीवुड' ही आर्यन खानची डेब्यू वेब सीरिज आहे, ज्यामध्ये बॉलीवुडच्या चकचकीत दुनियेच्या मागील गडद आणि विनोदी पैलू मजेदार पद्धतीने दाखवण्यात आले आहेत. ही सीरिज रिलीज होताच सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून, त्यातील काही सीन प्रचंड चर्चेत आहेत.
2. समीर वानखेडेंवर टोमणा मारणारा व्हायरल सीन काय आहे?
सीरिजमधील एका व्हायरल सीनमध्ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या (NCB) माजी झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडेंच्या व्यक्तिरेखेला नाव न घेता टार्गेट केले आहे. या सीनमध्ये एक अधिकारी ड्रग्जविरोधी कारवाई करताना दाखवला आहे. तो एका व्यक्तीला, जो उघडपणे नशा करत आहे, अटक करणार असतो. पण ती व्यक्ती सांगते की तो बॉलीवुडमधून नाही, तेव्हा अधिकारी त्याला सोडून देतो आणि बाजूलाच उभ्या असलेल्या बॉलीवुड अभिनेत्याला अटक करतो. यावेळी तो म्हणतो, "तू नशा करणाऱ्या व्यक्तीच्या सोबत उभा आहेस, म्हणून तू चुकीचा आहेस." हा विनोदी आणि टोमणे मारणारा सीन सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाला आहे.
3. आर्यन खान आणि समीर वानखेडे यांच्यातील वाद काय होता?
2021 मध्ये मुंबईतील एका क्रूझ शिप पार्टीत आर्यन खानला नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने अटक केली होती. त्याच्यावर ड्रग्ज सेवन आणि तस्करीचे आरोप होते. ही अटक समीर वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली झाली होती. या प्रकरणाने देशभरात खळबळ माजवली होती. आर्यनला काही काळ तुरुंगात राहावे लागले, पण नंतर कोर्टाने त्याला क्लीन चिट दिली. याच दरम्यान वानखेडेंवरही अनेक गंभीर आरोप झाले होते, ज्यामुळे त्यांच्यावर टीका झाली.