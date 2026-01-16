English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
'समीर, तू खूप नशिबवान आहेस' क्रांती रेडकरची रोमँटिक पोस्ट

Kranti Redkar's Special Anniversary post : क्रांती रेडकरची प्रेमळ अ‍ॅनिव्हर्सरी पोस्ट सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय झाली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 16, 2026, 07:41 PM IST
मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय आणि दमदार अभिनेत्री क्रांती रेडकर पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेत आली आहे. ‘जत्रा’, ‘फक्त लढं म्हणा’ यांसारख्या चित्रपटांमुळे ती घराघरात पोहोचली आहे आणि आपल्या प्रामाणिक व थेट अभिनयाने प्रचंड चाहतावर्ग निर्माण केला आहे. अभिनयाबरोबरच ती तिच्या वैयक्तिक जीवनातही नेहमीच खूप प्रेक्षणीय राहते.

अलीकडेच क्रांतीने आपल्या पती समीर वानखेडे यांच्यावर असलेले प्रेम व्यक्त करत एक खास अ‍ॅनिव्हर्सरी पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये तिने अनेक फोटोसह त्यांच्या लग्नातील आठवणी आणि वैवाहिक आयुष्यातील खास क्षणांविषयी लिहिले आहे.

तिने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले:
'9 वर्षांपूर्वी आपण स्वप्नं आणि प्रेमाने भरलेला एक सुंदर प्रवास सुरू केला. या वैवाहिक जीवनातील तुझ्यासोबतचा प्रत्येक क्षण खास आहे, तुला माहित आहे का, कारण मी माझ्या सर्वात चांगल्या मित्राशी लग्न केले आहे. आपण एकमेकांना आपल्या सर्व चांगल्या गुणांसह आणि उणिवांसह स्वीकारतो आणि यामुळेच आपण इतक्या खंबीरपणे एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहतो.'

क्रांती पुढे प्रेमळ आणि भावनिक अंदाजात म्हणाली:
'तू इतका प्रेमळ, काळजी घेणारा आणि उदार आहेस की कधीकधी विश्वासच बसत नाही. बाहेरून कठोर दिसणाऱ्या या व्यक्तीचे हृदय सोन्यासारखे शुद्ध आहे. तुझ्यामध्ये आपल्या कुटुंबाबद्दल आणि या जगाबद्दल खूप सहानुभूती आहे. तुझ्या सर्व इच्छा नेहमीच पूर्ण होवोत. तू माझ्या आयुष्यात आहेस हे माझे खूप मोठे भाग्य आहे. आणि हो, मी तुझ्या आयुष्यात आहे हे तुझेही खूप मोठे भाग्य आहे.'

क्रांतीच्या या पोस्टला चाहत्यांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. अनेकांनी त्यांच्या रोमँटिक शब्दांवर प्रतिक्रिया दिल्या आणि त्यांच्या घट्ट नात्यावर कौतुक व्यक्त केले.वैवाहिक आयुष्यातही दोघांचा प्रेमळ आणि समर्पित नाताच पहायला मिळतो. क्रांतीने 2017 मध्ये समीर वानखेडे यांच्याशी लग्न केले आणि तेव्हापासून त्यांचे वैवाहिक जीवन सुखमय आणि आनंदी आहे. दोघेही एकमेकांना 1997पासून ओळखतात आणि त्यांचे पदवी शिक्षणही एकाच महाविद्यालयात झाले आहे.

या प्रेमळ जोडप्याला जुळ्या मुली झिया आणि जायदा आहेत. त्यांच्या कुटुंबीय आणि चाहत्यांसाठी दोघांचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर नियमितपणे व्हायरल होतात. क्रांती आणि समीर यांचे नाते इतके घट्ट आणि प्रेमळ आहे की हे सोशल मीडियावरही स्पष्ट दिसते.

क्रांती रेडकरची ही रोमँटिक अ‍ॅनिव्हर्सरी पोस्ट त्यांच्या नात्याच्या घनिष्ठतेची, प्रेमाची आणि विश्वासाची साक्ष ठरली आहे. चाहत्यांना त्यांच्या प्रेमकहाणीची ही झलक पाहून खूप आनंद झाला आहे आणि सोशल मीडियावर हा पोस्ट चांगलाच व्हायरल झाला आहे.

