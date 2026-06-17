'लोक मला घाबरतात, माझे सगळे पैसे खर्च झाले' 6 महिन्यांपासून..., डॉक्टरांनी संचिता उगलेबद्दल सगळं खरं सांगून टाकलं

टीव्ही अभिनेत्री संचिता उगलेच्या आत्महत्या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं आहे. या आत्महत्येचा तसाच करणाऱ्या पोलिसांच्या हातात संचिताचा मोबाईल मिळाला आहे. पोलिसांनी या मोबाइलमधील चॅट्स आणि गॅलरीची तपासणी करत आहे. तसेच फोनमधून काही डिलीट केल्याचा संशय असेल तर त्याला फॉरेन्सिक लॅबमध्ये देखील पाठवलं जाईल. संचिताच्या फोनमधून आणि मैत्रिणीशी संवाद साधल्यानंतर ती गेल्या काही महिन्यांपासून डिप्रेशनमध्ये असल्याच सांगण्यात येत आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संचिता गेल्या 6 महिन्यांपासून डिप्रेशनचं औषध घेत होती. पोलिसांनी डॉक्टरसोबत संचिताचे झालेले चॅट्स सापडले आहेत. पोलीस डॉक्टरांशी बोलून संचिता नक्की का डिप्रेशनमध्ये होती याचा तपास करणार आहे. त्यानंतर पुढील तपास केला जाईल. कुटुंबाचा आरोप आहे की, संचिता टेलिव्हिजनवर काम करत असताना खूप अस्वस्थ होती. संचिता आणि डॉक्टर यांच्यातील चॅट्समधून सगळी माहिती समोर येईल.
डॉक्टर: खराब फ्युचर ?
संचिता: मला वाटतं की माझ्या मेंदूला गंभीर समस्या आहे. माझं लक्ष विचलित होतं. मला ऐकू येत नाही.
डॉक्टर: तू माझ्यासोबत ऑनलाइन सेशन्स घेऊ शकशील का?
संचिता: नक्कीच.
डॉक्टर: तू कधीपासून सुरुवात करू शकतेस ते सांग. तुला हवं तेव्हा तू माझ्याशी बोलू शकतेस, आणि जेव्हा तुला बरं वाटत नसेल तेव्हाही तू माझ्याशी बोलू शकतेस.
संचिता: मला कधीच बरं वाटत नाही. मी पूर्णपणे हरवून गेले आहे.
डॉक्टर: काळजी करू नकोस, मी तुला बरं करेन.
संचिता: कधी? सहा महिने झाले आहेत. माझं वागणं खूपच विचित्र झालं आहे. लोक मला घाबरतात.
डॉक्टर: आधी आपल्याला आपले सेशन्स सुरू करावे लागतील. त्याआधी मी काहीही करू शकत नाही. आधी आपले ऑनलाइन सेशन्स होतील. मग, जेव्हा तुला सोयीस्कर वाटेल, तेव्हा आपण समोरासमोर सेशन्स घेऊ. मला तुझ्याबद्दल प्रत्येक तपशील जाणून घ्यायचा आहे. मला तुझ्या भूतकाळाबद्दल सर्व काही जाणून घ्यायचं आहे. मगच मी आत्मविश्वासाने तुझ्यावर उपचार करू शकेन.
संचिता: माझे सगळे पैसे खर्च झाले, पण कोणताही उपचार लागू पडत नाहीये.
डॉक्टर: सकारात्मक राहा. देवावर श्रद्धा ठेव.
संचिता: माझ्यात आत्मविश्वास नाहीये.
डॉक्टर: मग तुला माझ्याकडून काय मदत हवी आहे?
संचिता: मला माहीत नाही, पण बघूया पुढे काय होतंय.
डॉक्टर: स्वतःची काळजी घे.
संचिता: हो.
संचिता उगलेची मैत्रिण गितांजलीने सांगितलं की, ती गेल्या काही दिवसांपासून त्रस्त होती. या आधीही तिने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. गीतांजलीचं म्हणणं आहे की, जी व्यक्ती सतत आत्महत्येबद्दल बोलत असेल तर हा संचिताचा अचानक घेतलेला निर्णय नव्हता. ती गेल्या सहा महिन्यांपासून सांगत होती की, तिला मरायचं आहे. गितांजलीने सांगितलं की ती गेल्या खूप दिवसांपासून डिप्रेशनमध्ये होती.