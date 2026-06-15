/संचिता उगले आत्महत्येचा सुशांत सिंह राजपूतशी काय आहे कनेक्शन? भावाने गेला गौप्यस्फोट

टीव्ही अभिनेत्री संचिता उगले हिने रविवारी रात्री आत्महत्या केली. ती 22 वर्षांची होती. पोलिसांनी सांगितले की, अभिनेत्रीचा मृतदेह तिच्या घरातील पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. तिने साडीचा फास करून गळफास घेतला होता. संचिता उगलेने उचलेल्या या टोकाच्या पाऊलामुळे घरच्यांना खूप मोठा मानसिक धक्का बसला आहे. अशातच तिच्या भावाने गौप्यस्फोट केला आहे. संचिताच्या मृत्यूचा संबंध थेट बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येशी जोडला आहे. नेमकं भावाचं काय म्हणणं आहे?
भावाने दिलेल्या माहितीनुसार, सुशांत सिंह राजपूतप्रमाणे संचिता उगलेला देखील इंडस्ट्रीकडून प्रचंड प्रेशर दिलं जात होतं. यामुळेच संचिताने एवढ्या टोकाचं पाऊल उचलल्याच सांगण्यात येत आहे. एवढंच नव्हे तर 6 वर्षांनंतर संचिता उगलेने त्याच दिवशी टोकाचं पाऊल उचलंलं. 14 जून या तारखेशी सुशांत आणि संचिताच काय कनेक्शन?
संचिताच्या भावाने आकाशने अभिनेत्रीच्या शेवटच्या पोस्टकडे सगळ्यांचं लक्ष वेधत सांगितलं की, संचिताच्या सोशल मिडिया हँडलवरील शेवटची पोस्ट ही सुशांत सिंह राजपूतची होती. तिने इंस्टाग्रामवर एक रील पोस्ट केली होती ज्यामध्ये तिने म्हटलं होतं की, 'पुन्हा 14 जून, रविवारी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची पुण्यतिथी.'
आकाशने पुढे सांगितले की, 14 जून 2020 रोजी सुशांतने आत्महत्या केली. का? कारण बॉलिवूड म्हणजे या फिल्म इंडस्ट्रीने सुशांतवर असंख्य ताण दिला. या तणावामुळे त्याने टोकाचं पाऊल उचललं आणि आत्महत्या केली. याप्रमाणेच माझी बहिण संचिता उगलेने 14 जून रोजी याच कारणामुळे टोकाचं पाऊल उचलून आत्महत्या केली.
त्याने पुन्हा एकदा सगळ्यांचं लक्ष संचिता उगलेच्या शेवटच्या इंस्टाग्राम रीलकडे वेधलं. 14 जून रोजीच ही गोष्ट का घडली? असं त्याच म्हणणं आहे. शेवटीला बोलताना आकाश म्हणाला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावं.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अभिनेत्री संचिता उगलेने नालासोपारा येथील अचोले गावात गळफास लावून आत्महत्या केली. ही आत्महत्या शनिवारी 7 ते 7.30 च्या कालावधीत झाली आहे.