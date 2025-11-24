English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

"प्रभासचे हात...", चित्रपटाच्या मुहूर्तादरम्यान दिग्दर्शकाकडून थक्क करणारी Update

Spirit Movie Update: दक्षिणात्य अभिनेता प्रभासच्या 'स्पिरिट' चित्रपटाच्या शुटिंगचा मुहूर्त ठरला. संदीप रेड्डी वांगा यांनी चित्रपटाच्या शुटिंगपर्वी अभिनेत्याची एक छोटीशी झलक शेअर केली. वंगा यांची पोस्ट पोहून चाहत्यांनी लाइक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे.   

Updated: Nov 24, 2025, 12:24 PM IST
"प्रभासचे हात...", चित्रपटाच्या मुहूर्तादरम्यान दिग्दर्शकाकडून थक्क करणारी Update

Prabhas Upcoming Movie: साऊथ सुपरस्टार प्रभासच्या 'स्पिरिट' चित्रपटासाठी चाहते भलतेच उत्सुक आहेत. 23 नोव्हेंबरला एका भव्य पूजा समारंभाने शुटिंग सुरू झाले. ज्येष्ठ साऊथ अभिनेते चिरंजीवी यांनी "स्पिरिट" चा मुहूर्त समारंभ केला, ज्यामध्ये मुख्य अभिनेत्री तृप्ती डिमरी आणि दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वांगा उपस्थित होते. तथापि, प्रभास कुठेही दिसला नाही.

Add Zee News as a Preferred Source

संदीप रेड्डी वांगा यांनी 'स्पिरिट' चित्रपटाच्या मुहूर्त समारंभाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. त्यामध्ये तृप्ती डिमरीने हिरव्या रंगाचा ड्रेस परिधान केला आहेत तर, पांढरी ओढणी घेतली आहे. एवढेच नाही तर तिच्या कपाळावर टिळादेखील दिसत आहे. दरम्यान चाहत्यांनी फोटोमध्ये प्रभास दिसत नसल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर संदीप रेड्डी वांगा यांनी प्रभासचा 'स्पिरिट' मुहूर्तचा बोर्ड धरलेला फोटो शेअर केला.

"मला वाटतं प्रभास अण्णाचे हात पुरेसे आहेत..."
प्रभासच्या या हाताच्या फोटोसोबतच संदीप रेड्डी वांगा यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिले, "डिअर फॅन्स.. मला वाटतं प्रभास अण्णाचे हात तुम्हा सर्वांना Excited  करण्यासाठी पुरेसे आहेत... म्हणून, या शुभ दिवशी, मी तुमच्यासाठी हे पोस्ट करत आहे. 'स्पिरिट'." चित्रपटाच्या मुहूर्तावर प्रभासचा लूक उघड न करण्याचे कारण अद्याप कळले नाही. पण, प्रभासचे हात पाहून केवळ चाहतेच नाही तर अनेक स्टार्स देखील आनंदी झाले आहेत आणि ते आधीच या चित्रपटाला ब्लॉकबस्टर म्हणत आहेत.

'2000 कोटींचा चित्रपट...'
अभिनेता रजत बेदी यांनी पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली आणि लिहिले, "हा ब्लॉकबस्टर चित्रपट पाहण्यासाठी उत्सुक आहे." अभिनेत्री तनिषा मुखर्जीने छानशी पोस्ट करत चित्रपटाला पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, एका चाहत्याने प्रभाससाठी लिहिले, "त्याचा हात तुम्हाला थक्क करण्यासाठी पुरेसा आहे." दुसऱ्या चाहत्याने मजेशीर कमेंन्ट केली, "स्पिरिट, 2000 कोटींचा चित्रपट लोड होत".

"स्पिरिट" स्टार कास्ट
संदीप रेड्डी वांगा दिग्दर्शित, 'स्पिरिट' हा एक अ‍ॅक्शन-ड्रामा चित्रपट आहे. यात प्रभास मुख्य भूमिकेत दिसणार असून विवेक ओबेरॉय, तृप्ती डिमरी आणि प्रकाश राज हे देखील चित्रपटाचा भाग असतील. "स्पिरिट" ची रिलीज तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही.

About the Author
Tags:
Sandeep Reddy Vangasandeep reddy vanga Upcoming Movieprabhas ImagesTrupti Dimarispirit Movie Shooting

इतर बातम्या

घरातला Cylinder लिक झाल्यास सर्वात आधी काय करावं? 'या...

Lifestyle