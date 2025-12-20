English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
‘अहो… आय लव्ह यू’, लग्नानंतर सूरज-संजनाचा रोमँटिक व्हिडीओ व्हायरल, चाहत्यांनी केलं भरभरून कौतुक

लग्न झाल्यानंतर काही दिवसांनंतर सूरज चव्हाणचा बायको संजनासोबतचा रोमँटिक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल. नेटकऱ्यांकडून कमेंट्सचा पाऊस.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 20, 2025, 08:23 PM IST
Suraj Chavan : बिग बॉस मराठी’मुळे अनेक नव्या चेहऱ्यांना ओळख मिळाली आहे. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर सूरज चव्हाण हाही त्यापैकीच एक. ‘बिग बॉस मराठी’च्या पाचव्या पर्वातून सूरजला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली आणि तो अल्पावधीतच घराघरात पोहोचला. विशेष म्हणजे, या पर्वाचा विजेताही सूरज चव्हाणच ठरला. त्यामुळे त्याची चाहता वर्ग देखील मोठ्या प्रमाणात वाढला. 

बिग बॉसनंतर सूरज कायम चर्चेत होता, मात्र सध्या तो त्याच्या लग्नामुळे विशेष चर्चेत आहे. सूरज चव्हाणने 29 नोव्हेंबर 2025 रोजी मोठ्या थाटामाटात लग्नगाठ बांधली. त्याच्या विवाहसोहळ्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते. या लग्नात अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर हिनेही विशेष लक्ष वेधून घेतले होते. तिचे डान्स व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलेच चर्चेत राहिले.

पत्नी संजनासोबतचा रोमँटिक व्हिडीओ व्हायरल

लग्नानंतर आता सूरज चव्हाणने पत्नी संजनासोबतचा एक रोमँटिक व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला असून, तो प्रचंड व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये संजना सूरजला गुलाबाचं फूल देत “अहो… आय लव्ह यू” असं प्रेमाने म्हणताना दिसते. संजनाच्या या प्रेमळ शब्दांनी सूरज अक्षरशः भारावून गेलेला दिसतो.

व्हिडीओमध्ये सूरज म्हणतो, 'किती भारी बोलली… मला खूप आनंद होतोय… आज पहिल्यांदाच इतका खुश झालोय मी.' या भावनिक आणि रोमँटिक क्षणांना सूरजने ‘मला वेड लागले प्रेमाचे’ हे लोकप्रिय गाणं बॅकग्राउंडला लावलं आहे, ज्यामुळे व्हिडीओ आणखी खास वाटतोय.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘माझ्या बायकोचं प्रपोज कसं आहे?’

हा व्हिडीओ शेअर करताना सूरजने मजेशीर कॅप्शन लिहिलं आहे, 'कसं आहे मग माझ्या बायकोचं प्रपोज?' या व्हिडीओवर चाहत्यांनी भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका युजरने लिहिलं, नेहमी सुखी रहा, कोणत्याही परिस्थितीत एकमेकांची साथ द्या. दुसऱ्याने म्हटलं, आपला लाडका सूरज भाऊ आणि संजना. तर आणखी एका कमेंटमध्ये लिहिलं आहे, गरिबीतून मोठा झालेला श्रीमंत माणूस. अशा अनेक सकारात्मक आणि प्रेमळ कमेंट्सद्वारे नेटकरी सूरज आणि संजनावर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत.

सूरज चव्हाणच्या पत्नीचं नाव संजना असून, ती सूरजच्या मामाची मुलगी आहे. कुटुंबातीलच नात्यातून दोघांनी आयुष्याची नवी सुरुवात केली आहे. सूरजचं साधेपण, संघर्षमय जीवनप्रवास आणि आज मिळालेलं यश यामुळे त्याच्याविषयी चाहत्यांमध्ये विशेष आपुलकी दिसून येते.

