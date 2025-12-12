संजय दत्त 'राजा शिवाजी' सिनेमात साकारणार अफजल खानाची भूमिका, समोर आला पहिला लूक... VIDEO

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित "राजा शिवाजी" या चित्रपटामध्ये संजय दत्त अफजलखानाची भूमिका साकारणार आहे. दिग्दर्शिक रितेश देशमुख शिवाजी महाराजांच्या मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते आणि जेनेलिया देशमुख यांच्याही भूमिका या चित्रपटात आहेत. हा चित्रपट 1 मे 2026 रोजी जगभरात प्रदर्शित होणार आहे. 1 मे 2026 रोजी मराठी, हिंदी, तमिळ, तेलगू, कन्नड, मल्याळम या भाषेत प्रदर्शित होणार आहे.
सलमान खानचे चाहते त्याच्या "बॅटल ऑफ गलवान" या बॉलीवूड चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत असताना, भाईजानच्या मराठी चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. रितेश देशमुख दिग्दर्शित ऐतिहासिक महाकाव्य "राजा शिवाजी" मध्ये सलमान खान दिसणार असल्याचे वृत्त आहे. तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सर्वात विश्वासू सहाय्यक, धाडसी आणि निष्ठावंत योद्धा जीवा महालाची भूमिका साकारणार आहे. शिवाय, हा चित्रपट चाहत्यांसाठी दुहेरी मेजवानी असेल, कारण यात संजय दत्त देखील दिसणार आहे, जो अफजल खानची भूमिका साकारणार आहे.
संजय दत्तच्या अफजल खानच्या भूमिकेचा पहिला लूक समोर आला आहे. एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. संजय दत्त अफजल खानच्या भूमिकेत या व्हिडीओत दिसत आहे.
राजा शिवाजी हा सिनेमा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित आहे. दिग्दर्शक रितेश देशमुख शिवाजी महाराजांच्या मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजेरकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते आणि जेनेलिया देशमुख यांच्याही भूमिका या सिनेमात दिसणार आहे. हा सिनेमा 1 मे 2026 रोजी मराठी, हिंदी, तमिळ, तेलगू, कन्नड, मल्याळम या भाषेत प्रदर्शित होणार आहे.