Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • सोन्याचा iPhone 17, लाखोंचं घड्याळ; पाकिस्तानी फॅनने दिले संजय दत्तला कोटींचे गिफ्ट्स

सोन्याचा iPhone 17, लाखोंचं घड्याळ; पाकिस्तानी फॅनने दिले संजय दत्तला कोटींचे गिफ्ट्स

Sanjay Dutt gets expensive gifts from a Pakistani Fan: बॉलिवूडचा स्टार संजय दत्त जिथेही जातो तिथे चाहत्यांची मोठी गर्दी असते. पण अलीकडेच त्याला असा चाहता भेटला की, ज्यामुळे संजू बाबा स्वतःच आश्चर्यचकित झाला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 13, 2026, 04:18 PM IST
सोन्याचा iPhone 17, लाखोंचं घड्याळ; पाकिस्तानी फॅनने दिले संजय दत्तला कोटींचे गिफ्ट्स

मुंबई : बॉलिवूडचा ‘संजू बाबा’ म्हणून ओळखला जाणारा अभिनेता संजय दत्त आपल्या दमदार अभिनयासोबतच खास स्वॅगमुळे नेहमीच चर्चेत असतो. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये प्रदर्शित झालेल्या धुरंधर या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळवत अनेक विक्रम मोडले. जगभरात सुमारे 1300 कोटी रुपयांची कमाई करत हा चित्रपट 2025 मधील मोठा ब्लॉकबस्टर ठरला. चित्रपटातील प्रत्येक कलाकाराच्या अभिनयाचे कौतुक झाले, मात्र संजय दत्तने आपल्या वेगळ्या अंदाजाने प्रेक्षकांच्या मनावर विशेष छाप पाडली.

संजय दत्त जिथेही जातो तिथे चाहत्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणि अभिनयाचा चाहता वर्ग भारतासह परदेशातही मोठ्या प्रमाणावर आहे. अलीकडेच दुबईमध्ये त्याला असा एक चाहता भेटला, ज्याने दिलेल्या महागड्या भेटवस्तूंमुळे सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे.

दुबईमध्ये संजय दत्तची भेट पाकिस्तानमधील प्रसिद्ध टिक-टॉकर काशिफ जमीर याच्याशी झाली. काशिफ हा संजय दत्तचा मोठा चाहता असल्याचे सांगितले जाते. आपल्या आवडत्या अभिनेत्यावरील प्रेम व्यक्त करण्यासाठी त्याने संजय दत्तला अत्यंत महागड्या आणि खास भेटवस्तू दिल्या. या भेटवस्तूंची किंमत ऐकून अनेकजण थक्क झाले आहेत.

या भेटीदरम्यान काशिफ जमीरने संजय दत्तला एक गोल्ड-प्लेटेड iPhone 17 भेट म्हणून दिला. हा फोन विशेषतः संजय दत्तसाठी कस्टमाइज करून तयार करण्यात आला होता. या फोनच्या मागील बाजूवर संजय दत्तचे आई-वडील, दिग्गज अभिनेते सुनील दत्त आणि नर्गिस यांचा फोटो प्रिंट करण्यात आला आहे. ही खास भेट पाहून संजय दत्त काही क्षण भावूक झाला आणि जुन्या आठवणीत हरवून गेला.

इतक्यावरच हा चाहता थांबला नाही. काशिफने संजय दत्तला ‘स्पॅनिश वुल्फ लेदर’चे 21 कॅरेट सोन्याचा मुलामा असलेले लिमिटेड एडिशन घड्याळ देखील भेट दिले. रिपोर्ट्सनुसार या घड्याळाची किंमत जवळपास 12 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. या घड्याळाचा खास डिझाइन आणि त्यावरील सोन्याचा मुलामा यामुळे ते अत्यंत लक्झरी आणि खास मानले जाते.

याशिवाय काशिफ जमीरने संजय दत्तची पत्नी मान्यता दत्त यांच्यासाठीही एक खास भेट दिली. त्याने त्यांच्यासाठी हाताने तयार केलेला महागडा ज्वेलरी सेट भेट म्हणून दिला. या भेटवस्तू पाहून संजय दत्त सुरुवातीला आश्चर्यचकित झाला, मात्र चाहत्याचे प्रेम पाहून त्याने त्या आनंदाने स्वीकारल्या. या भेटीचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून चाहत्यांमध्ये त्याची मोठी चर्चा होत आहे.

संजय दत्तबद्दल चाहत्यांचे असे वेडापिसे प्रेम दिसण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही अनेक चाहत्यांनी त्याच्यावर आपले प्रेम वेगवेगळ्या प्रकारे व्यक्त केले आहे. 2018 मध्ये एका महिला चाहत्याने तिच्या निधनापूर्वी जवळपास 72 कोटी रुपयांची मालमत्ता संजय दत्तच्या नावे केली होती. मात्र ही गोष्ट समजल्यानंतर संजय दत्तने मोठेपणा दाखवत ती संपूर्ण संपत्ती त्या महिलेच्या वारसदारांना परत केली होती. या घटनेनंतर संजय दत्तच्या मोठ्या मनाचेही सर्वत्र कौतुक झाले होते.

दरम्यान, संजय दत्त सध्या त्याच्या आगामी चित्रपटामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. ‘धुरंधर: द रिवेंज’ हा त्याचा नवा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हा चित्रपट 19 मार्च 2026 रोजी गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर प्रदर्शित होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

या चित्रपटात संजय दत्त एसपी चौधरी असलम या दमदार आणि धाडसी पोलीस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसणार आहे. या भूमिकेत त्याचा वेगळा अंदाज आणि अ‍ॅक्शन पाहायला मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून प्रेक्षक या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
sanjay Duttsanju babasanjay dutt newsKashif JameerPakistani Tiktoker

