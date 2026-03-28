'बस करा बे…' म्हणत संजय दत्त पापाराझींवर चिडला; नेमकं प्रकरण काय?

सोशल मीडियावर संजय दत्त एक व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरला आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 28, 2026, 12:44 PM IST
मुंबई: दिग्दर्शक Aditya Dhar यांचा ‘Dhurandhar 2’ सध्या बॉक्स ऑफिसवर तुफान कमाई करत नवे विक्रम प्रस्थापित करत आहे. या चित्रपटात Sanjay Dutt यांनी साकारलेली ‘चौधरी अस्लम’ ही भूमिका प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरत असून त्यांच्या अभिनयाचंही मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे.

दरम्यान, या यशाच्या पार्श्वभूमीवरच Sanjay Dutt यांचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये ते पापाराझींवर नाराजी व्यक्त करताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रसंगावेळी त्यांच्या सोबत पत्नी Maanayata Dutt देखील उपस्थित होती.

मिळालेल्या माहितीनुसार, Sanjay Dutt अलीकडेच पत्नी मान्यता दत्त आणि जुळी मुलं शाहरान व इकरा यांच्यासोबत मुंबईत डिनरसाठी गेले होते. त्यांना पाहताच पापाराझींची मोठी गर्दी झाली आणि फोटो तसेच व्हिडिओ घेण्यासाठी स्पर्धाच लागली. या वेळी सतत फ्लॅश आणि कॅमेऱ्यांचा वेढा पाहून संजय दत्त नाराज झाले आणि “बस करा बे…” असे म्हणत त्यांनी पापाराझींना थांबण्यास सांगितले.

यानंतर ते थेट रेस्टॉरंटमध्ये गेले. मात्र, डिनर आटोपून बाहेर येताना पुन्हा एकदा त्यांच्यासमोर तोच प्रकार घडला. कॅमेऱ्यांनी वेढा घातल्यामुळे अखेर त्यांचा संयम सुटला आणि ते चिडून म्हणाले, “अरे भाऊ, दोन मिनिटं बंद कर, झालं आता.” या वेळी ते पत्नीचा हात धरून बाहेर येताना दिसले, ज्यामुळे हा व्हिडिओ आणखी चर्चेत आला आहे.

या घटनेनंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. काही चाहत्यांनी संजय दत्त यांच्या प्रतिक्रियेला समर्थन दिलं असून, सततच्या पापाराझींच्या गर्दीमुळे कलाकारांना त्रास होतो, असं मत व्यक्त केलं आहे. तर काहींनी सेलिब्रिटी असल्याने अशा प्रसंगांना सामोरं जावं लागतं, असंही म्हटलं आहे.

वर्कफ्रंटबाबत बोलायचं झाल्यास, ‘Dhurandhar 2’च्या यशानंतर Sanjay Dutt अनेक मोठ्या प्रकल्पांमध्ये दिसणार आहेत. लवकरच ते ‘Raja Shivaji’ या ऐतिहासिक चित्रपटात झळकणार असून, या चित्रपटात त्यांनी अफजल खानाची भूमिका साकारली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित हा भव्य चित्रपट १ मे २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

याशिवाय ते ‘Baap’ आणि ‘KD The Devil’ या चित्रपटांमध्येही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. विशेष म्हणजे ‘KD The Devil’मध्ये Nora Fatehi सोबतच्या गाण्यावरून अलीकडे काही वाद निर्माण झाले होते, ज्यामुळे ते पुन्हा चर्चेत आले होते.

सध्या मात्र त्यांच्या या व्हायरल व्हिडिओमुळेच Sanjay Dutt पुन्हा चर्चेत आले आहेत. पापाराझींशी झालेला हा प्रसंग सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, चाहत्यांमध्ये याबाबत विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

কावেরী পিম্পলে সধ্যা 'ঝী ২৪ তাস ডিজিটাল'মধ্যে কন্টেন্ট এডিটর म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

