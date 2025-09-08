'संजू बाबा हे आपले बापूजी', दिलीप प्रभावळकरांना बघताच संजय दत्तने मारली मिठी, काय आहे तो किस्सा

Dilip Prabhavalkar : बॉलिवूड अभिनेता संजय दत्त आणि दिग्गज मराठी अभिनेता दिलीप प्रभावळकर यांच्याशी संबंधित एक मजेदार किस्सा आजही चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय आहे. ‘लगे रहो मुन्ना भाई’ या सुपरहिट चित्रपटाच्या सेटवर एक असा प्रसंग घडला की संजय दत्त स्वतः दिलीप प्रभावळकरांना ओळखूच शकला नाही.
‘लगे रहो मुन्ना भाई’च्या शूटिंगदरम्यान दिलीप प्रभावळकर सेटवर एका वेगळ्या लूकमध्ये पोहोचले होते. त्यांनी साध्या अगदी सामान्य वेशात आणि मेकअपने स्वतःला इतके बदलून टाकले होते की कोणालाही त्यांना ओळखणं जवळपास अशक्य झालं होतं. सेटवर पोहोचल्यावर संजय दत्त त्यांच्यासमोर आला पण त्याला समजले नाही.
दरम्यान यााबाबत दिलीप प्रभावळकर यांनी झी 24 तासच्या 'टू द पाईंट' मुलाखतीत याबाबत खुलासा केला आहे. ते म्हणाले की, मी सेटवर पोहोचले. मला मेकअप करण्यासाठी दोन तास लागायचे आणि संजय दत्तला 10 ते 20 मिनिटं. त्यामुळे मी कसा दिसतो हे माहितच नव्हते. त्याने फक्त मागे वळून गांधी पाहिले. त्यानंतर एका डायरेक्टरने संजय दत्तसोबत माझी ओळख करून दिली.
तो म्हणाला की, संजू बाबा हे दिलीप प्रभावळकर. त्यावेळी त्याने फक्त हॅलो. हाय केलं. त्याला वाटलं की कोण चाहता आहे. पण त्यानंतर डायरेक्टर म्हणाला की, संजू बाबा हे आपले बापूजी आहेत. त्यानंतर संजय दत्त फक्त त्यांच्याकडे बघतच राहिला. आपने बापूजीचा रोल केला आहे. हा म्हटल्यानंतर संजय दत्तने जी मिठ्ठी मारली तेव्हा मला वाटले की हा माझे हाडं तोडतो का काय असं वाटलं.
ही घटना केवळ एका कलाकाराने दुसऱ्याला ओळखलं नाही एवढ्यावर थांबत नाही. यावरून अभिनयाची ताकद आणि व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव स्पष्ट होतो. दिलीप प्रभावळकर यांचा लूक आणि संवाद इतके नैसर्गिक होते की संजय दत्तसारखा दिग्गज अभिनेता देखील त्यांना ओळखू शकला नाही.
FAQ
1. ‘लगे रहो मुन्ना भाई’ सेटवरील दिलीप प्रभावळकर आणि संजय दत्त यांच्यातील मजेदार प्रसंग काय होता?
‘लगे रहो मुन्ना भाई’ (2006) च्या शूटिंगदरम्यान दिलीप प्रभावळकर यांनी महात्मा गांधींची भूमिका साकारण्यासाठी इतका परिपूर्ण मेकअप आणि साधा वेश (धोती, चष्मा, टक्कल) केला होता की संजय दत्त त्यांना ओळखूच शकला नाही. सेटवर संजयने त्यांना सामान्य व्यक्ती किंवा चाहता समजले, आणि दिग्दर्शक राजकुमार हिरानी यांनी ओळख करून दिल्यावर संजयने आश्चर्याने आणि उत्साहात दिलीप यांना मिठी मारली, ज्यामुळे दिलीप यांना “हाडं तुटतील की काय” असे वाटले.
2. दिलीप प्रभावळकर यांनी या प्रसंगाबाबत काय सांगितले?
झी 24 तासच्या ‘टू द पॉइंट’ मुलाखतीत (सप्टेंबर 2025) दिलीप प्रभावळकर म्हणाले, “मी सेटवर पोहोचलो तेव्हा माझा मेकअप दोन तासांत पूर्ण झाला, तर संजय दत्तचा 10-20 मिनिटांत. त्याला माझा लूक माहीत नव्हता. दिग्दर्शकाने ओळख करून दिली तेव्हा संजयने ‘हॅलो, हाय’ केले, मला चाहता समजला. जेव्हा दिग्दर्शक म्हणाले, ‘संजू बाबा, हे आपले बापूजी आहेत,’ तेव्हा संजय थक्क झाला आणि त्याने इतकी जोरदार मिठी मारली की मला वाटले, हा माझी हाडं तुटेल की काय!”
3. दिलीप प्रभावळकर यांनी ‘लगे रहो मुन्ना भाई’मध्ये कोणती भूमिका साकारली?
दिलीप प्रभावळकर यांनी ‘लगे रहो मुन्ना भाई’मध्ये महात्मा गांधींची काल्पनिक, भूतरूपी भूमिका साकारली, जी मुन्ना भाई (संजय दत्त) याला मार्गदर्शन करते. त्यांचा साधा वेश, टक्कल, चष्मा, आणि शांत संवाद यांनी गांधीजींच्या व्यक्तिमत्त्वाला जिवंत केले. या भूमिकेने त्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रशंसा मिळवून दिली.