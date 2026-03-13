संजय दत्तने पूजा भट्टसोबत 'Kissing Scene' करण्यास का नकार दिला?

मुंबई: अभिनेत्री पूजा भट्ट ने तिच्या करिअरची सुरुवात वडील आणि दिग्दर्शक महेश भट्ट यांच्या चित्रपटातून केली होती. ‘सडक’, ‘दिल है कि मानता नहीं’ आणि ‘जख्म’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम करून तिने लवकरच आपल्या अभिनयाची ओळख प्रेक्षकांमध्ये निर्माण केली. परंतु तिच्या करिअरच्या सुरुवातीला घडलेला एक किस्सा आजही तिला आठवतो.
सदर किस्सा ‘सडक’ या चित्रपटाशी संबंधित आहे. या चित्रपटात पूजा भट्ट आणि संजय दत्त यांचा एक रोमँटिक सीन होता. पण संजय दत्तने या सीनसाठी दिग्दर्शकांसमोरच थेट नकार दिला. संजयने स्पष्ट सांगितलं की, “मी पूजासोबत हा सीन करू शकत नाही, कारण मी तिला लहानपणापासून ओळखतो.”
या निर्णयामुळे महेश भट्ट खूप संतापले. त्यांनी संजय दत्तला ‘ढोंगी’ म्हणून फटकारलं आणि म्हटलं, 'जर तू माझ्या मुलीसोबत किसिंग सीन करू शकत नाहीस, तर पडद्यावर दुसऱ्या कोणाच्याच मुलीसोबत तुला हक्क नाही.'
पूजाने आपल्या पॉडकास्टमध्ये सांगितले, 'संजय दत्तसोबत माझा किसिंग सीन होता आणि मी मनातल्या मनात कुठेतरी लपण्याचा विचार करत होते. पण संजयने स्वतः मला किस करण्याची कल्पना नाकारली. मला लहानपणापासून त्याने पाहिलं होतं, त्यामुळे त्याला सहज वाटलं नाही. वडिलांनी हे ऐकलं आणि त्यांनी संजयला ‘ढोंगी’ म्हणून फटकारलं. त्यांनी म्हटलं, जर तू माझ्यासोबत हे सीन करू शकत नाहीस, तर कोणाच्याच मुलीसोबत तुला हक्क नाही.'
ही घटना फक्त एका रोमँटिक सीनपुरती मर्यादित नाही. ती दर्शवते की सिनेमातील इंटिमेट सीन असले तरी वैयक्तिक नातं, आदर आणि प्रामाणिकपणा किती महत्त्वाचे असतात. संजय दत्तच्या प्रामाणिक निर्णयामुळे पूजा भट्टला सुरुवातीला थोडा संकोच वाटला, पण त्याच्या नैतिकतेमुळे वडील महेश भट्ट संतापले आणि त्याने चित्रपटसृष्टीत चर्चेची आभा निर्माण केली.
पूजा भट्ट आणि महेश भट्ट यांनी 1990च्या दशकात अनेक चित्रपटांत एकत्र काम केलं. 2020 मध्ये महेश भट्ट यांनी ‘सडक 2’ या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं, ज्यात पूजा आणि संजय पाहुण्या कलाकारांच्या भूमिकेत होते. मुख्य भूमिकेत होती आलिया भट्ट आणि आदित्य रॉय कपूर. तथापि, हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपेक्षित यश मिळवण्यात अपयशी ठरला.
या घटनेमुळे अभिनयातील नैतिकता, आदर आणि व्यक्तिगत नातं हे किती महत्त्वाचे आहेत हे अधोरेखित होते. सिनेमाच्या पर्द्यावर रोमँटिक सीन असले तरी, व्यावसायिकतेबरोबरच वैयक्तिक संबंधांचा आदर राखणे किती आवश्यक आहे, हे या घटनेतून दिसून येते.