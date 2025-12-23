संजय दत्त यांच्या दुसऱ्या पत्नीला प्रसिद्धीपेक्षा न्याय अधिक महत्त्वाचा वाटतो

अभिनेता संजय दत्त याच्या वैयक्तिक जीवनावर नेहमीच प्रचंड लक्ष राहिले आहे, आणि तो अनेक वादांमुळे चर्चेत आहे. सध्या, 'धुरंधर' चित्रपटाच्या यशामुळे संजय पुन्हा एकदा सिनेमा जगतात चर्चेचा विषय ठरला आहे. 'धुरंधर' सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर मोठी कमाई करत आहे आणि त्याचे यश संजयच्या करिअरला नवा वळण देत आहे. तथापि, त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यावरून देखील तो नेहमीच चर्चेत असतो, ज्यात त्याचे तीन वेळा लग्न आणि त्याच्या पत्नींच्या गोष्टींचा समावेश आहे.
संजय दत्तचे पहिले लग्न रिचा शर्मा यांच्यासोबत 1987 मध्ये झाले होते. रिचा शर्मा या संजयच्या पहिल्या पत्नी होत्या आणि त्यांचं कॅन्सरमुळे निधन झालं. त्यानंतर संजयने दुसऱ्या पत्नी रिया पिल्लाईसोबत लग्न केलं. रिया पिल्लाई एक खासगी व्यक्ती होती, पण तिचे जीवन संजय दत्तसोबत एक वादग्रस्त पाऊल ठरलं. रिया पिल्लाईने आपल्या पहिल्या पती मायकल वॉजसोबत लग्न केलं होतं, जो एक इंग्रजी नागरिक होता. रिया आणि मायकल यांचा विवाह 10 वर्ष टिकला, आणि 1994 मध्ये दोघांनी घटस्फोट घेतला.
नंतर, रिया पिल्लाईने संजय दत्तसोबत दुसऱं लग्न केलं. तथापि, संजय आणि रिया यांचे वैवाहिक जीवन फार सुखद आणि स्थिर राहिले नाही. त्यावेळी, रिया पिल्लाईला टेनिस खेळाडू लिएंडर पेससोबत एक प्रेमसंबंध होता. संजय आणि रिया यांच्या नात्यात तणाव आल्यामुळे त्यांनी घटस्फोट घेतला. संजय आणि रिया यांचा घटस्फोट झाला, आणि रिया पिल्लाईने आपल्या लिव्हइन पार्टनर लिएंडर पेससोबत नवा जीवन प्रवास सुरू केला. त्यांचे नाते पण लांब गेले नाही आणि त्यांच्या नात्यात अनेक वाद सुरु झाले.
रिया पिल्लाई आणि लिएंडर पेस यांचं लिव्हइन रिलेशनशिप तब्बल 10 वर्ष टिकलं, मात्र त्यात होणाऱ्या वादांमुळे त्यांचे नातं ढासळलं. रियाने 2014 मध्ये लिएंडर पेस आणि त्याच्या कुटुंबावर घरगुती हिंसाचार, भावनिक छळ आणि आर्थिक शोषणाचे आरोप केले. या आरोपांमुळे त्यांचं नातं न्यायालयात गाठलं. न्यायालयाने 8 वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल दिला आणि त्यांना विवाहाच्या स्वरूपात मान्यता दिली. न्यायालयाने लिएंडर पेसला रियाला मासिक भाडं आणि देखभालीसाठी 1 लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. याशिवाय, कोर्टाने दरवर्षी 5 टक्के दराने देखभाल खर्च वाढवण्याचा निर्णय दिला.
सध्या रिया पिल्लाई आपल्या मुलीसोबत आनंदी आयुष्य जगत आहे. रिया सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे आणि तिचे जीवनचंद्रीच्या संपर्कात राहण्यासाठी ती स्वतःचे फोटो आणि व्हिडीओ नियमितपणे पोस्ट करत असते. तिच्या चाहत्यांमध्ये तिचे जीवन व जीवनशैली पाहण्यासाठी प्रचंड उत्सुकता असते. रिया पिल्लाईच्या सोशल मीडियावर लाखो फॉलोअर्स आहेत, आणि तिच्या पोस्टवर चाहत्यांचे कमेंट्स आणि लाईक्सची संख्या कमी नाही.
रीयाच्या जीवनातील सर्व गोष्टी पाहता, ती एक मजबूत व्यक्तिमत्त्व म्हणून उभी राहिली आहे, जी सगळ्या संकटांचा सामना करून जीवनाच्या नव्या दिशेने मार्गदर्शन करत आहे. तिच्या करिअरची आणि वैयक्तिक आयुष्याची कथा, अनेक लोकांसाठी प्रेरणादायक ठरली आहे