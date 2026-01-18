English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  संजय कपूर आणि लहान अभिनेत्रीचं अफेअर; GirlFriendला फसवून लग्न केल्याची चर्चा!

संजय कपूर आणि लहान अभिनेत्रीचं अफेअर; GirlFriendला फसवून लग्न केल्याची चर्चा!

Sanjay Kapoor's affair with a young actress : सहा वर्षांनी संजय कपूरच्या प्रेमाची कथा उघडकीस; वन नाईट स्टँडमुळे नाते बिघडले. ही अभिनेत्री कोण?  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 18, 2026, 09:44 AM IST
संजय कपूर आणि लहान अभिनेत्रीचं अफेअर; GirlFriendला फसवून लग्न केल्याची चर्चा!

बॉलिवूडच्या गल्लीबोळात अभिनेत्यांची नावे नेहमीच अफेअर्स, लग्नानंतरच्या प्रेमकथांशी जोडली जातात. लग्न झालेले असूनही दुसऱ्या अभिनेत्रीवर प्रेम करणे, किंवा जुन्या जोडीला फसवून नवीन नातं घडवणे ही घटना इंडस्ट्रीत वर्षानुवर्षे घडत आली आहे. अनेक अभिनेत्यांनी जुन्या इंटरव्ह्यूमध्ये पत्नीला फसवण्याची गोष्ट खुलेपणाने मान्य केली आहे. याच यादीत अनिल कपूरच्या भावाचा, अभिनेता संजय कपूरचा देखील समावेश आहे. त्यांनी आपल्या जुन्या इंटरव्ह्यूमध्ये गर्लफ्रेंडला फसवण्याची गोष्ट कबूल केली होती. तसेच त्यांची पत्नी महीप कपूर यांनीही खुलासा केला आहे की लग्नानंतर देखील त्यांच्यावर अनेकदा फसवणूक झाली होती.

योगायोगाने सुरू झालेली प्रेमकहाणी

संजय कपूर आणि महीप कपूर यांची भेट पूर्णपणे योगायोगाने झाली होती. त्यांनी कधीही विचार केला नव्हता की ही भेट जीवनभराचे बंधन घडवेल. 2024 मध्ये रौनक रजनीच्या शोवर महीप कपूरने संजयसोबतची लव्ह स्टोरी खुलेपणाने सांगितली.

महीपने सांगितले 'आमची कथा खूप साधी होती. मी एका पार्टीत बिनबुलाई पोहोचले होते, तिथेच माझी संजयशी भेट झाली. मी पूर्णपणे नशेत होते. मी संपूर्ण कुटुंबाला भेटले, सासू-सासऱ्यांनाही. तुम्ही माझ्या कुटुंबाला ओळखता ना? अनिल, सुनीता, श्री (श्रीदेवी). मी पूर्णपणे नशेत होतो.' तिने पुढे सांगितले 'तरीही त्यांनी मला स्वीकारले आणि म्हटले, ‘वाह, काय जबरदस्त सून आहे.’ आमच्यात कोणताही प्रपोजल नव्हता. मी तुमच्यापेक्षा खूप मोठी आहे. आमच्या काळात इंस्टाग्राम नव्हते. त्यामुळे आम्हाला या गोष्टींची पर्वा नव्हती. त्यांनी फक्त म्हटले, ‘पाहा, आम्ही लग्न करतोय.’

तब्बूसोबतचे रिलेशन

महीपशी लग्न करण्यापूर्वी संजय कपूर आपल्या डेब्यू फिल्मच्या हीरोइन तब्बूसोबत डेटिंग करत होते. दोघांनी ‘प्रेम’ या चित्रपटात एकत्र काम केले. शूटिंगदरम्यान ते डेटिंग करत होते, पण फिल्म रिलीज होण्यापूर्वीच त्यांचा ब्रेकअप झाला.

फिल्म रिलीजच्या वेळेस दोघांच्या संबंध इतके ताणलेले होते की त्यांनी एकमेकांशी बोलणे बंद केले. संजयने ईटाइम्ससोबत बोलताना तब्बूसोबतचे रिलेशन कन्फर्म केले होते.

चाहत्यांचा प्रतिसाद

संजय आणि महीपची प्रेमकहाणी चाहत्यांमध्ये खूप चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी संजयच्या आणि महीपच्या प्रेमकथेवर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत, तर काहींनी संजयच्या जुन्या अफेअर्सची चर्चा केली आहे. तरीही दोघांचा प्रेमप्रवासी प्रवास चाहत्यांना प्रेरणादायी वाटतो आहे.

बॉलिवूडमधील रिलेशनशिप ड्रामा

संजय कपूरची ही प्रेमकहाणी बॉलिवूडमधील अनेक अफेअर्सच्या यादीत एक उदाहरण ठरते. लग्नानंतर देखील नात्यांमध्ये ताण येणे, जुने रिलेशनशिपचे प्रसंग, आणि योगायोगाने नवा नाते जन्मणे ही गोष्ट इंडस्ट्रीसाठी सामान्य आहे. संजय-महीपचा प्रवास हे दाखवतो की प्रेम, नशिब आणि योगायोगाने आयुष्यावर खोल परिणाम करू शकतो.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

