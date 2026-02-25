Sanjay Leela Bhansali यांना आला Heart attack ? रुग्णालयात दाखल झाल्याचीच चर्चा

प्रसिद्ध दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याची बातमी बुधवारी सकाळपासून सोशल मीडियावर वेगाने पसरली आणि बॉलिवूडमध्ये एकच खळबळ उडाली. कालच त्यांनी आपला ६३ वा वाढदिवस साजरा केला होता. त्यानंतर अवघ्या एका दिवसात त्यांना हृदयविकाराचा धक्का बसून रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याच्या अफवा पसरू लागल्या. या चर्चांमुळे चाहत्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. अनेकांनी सोशल मीडियावर त्यांच्या प्रकृतीबाबत विचारणा करत काळजी व्यक्त केली.
मात्र काही वेळातच या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला. भन्साळी यांच्या टीमने अधिकृत निवेदन जारी करत या बातम्या पूर्णपणे खोट्या आणि निराधार असल्याचे स्पष्ट केले. 'भन्साळी सर पूर्णपणे स्वस्थ आहेत. त्यांना कोणताही हृदयविकाराचा झटका आलेला नाही. तसेच त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेले नाही,' असे स्पष्ट शब्दांत सांगण्यात आले. सोशल मीडियावर पडताळणी न करता बातम्या पसरवू नयेत आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही त्यांच्या टीमकडून करण्यात आले आहे.
सध्या संजय लीला भन्साळी आपल्या आगामी आणि बहुप्रतीक्षित ‘लव्ह अँड वॉर’ या चित्रपटाच्या चित्रीकरणात व्यस्त आहेत. या चित्रपटात रणबीर कपूर, आलिया भट्ट आणि विकी कौशल हे प्रमुख भूमिकेत झळकणार आहेत. या तिघांची जोडी आणि भन्साळी यांचे दिग्दर्शन यामुळे चित्रपटाबाबत प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. वाढदिवसाच्या दिवशीदेखील भन्साळी यांनी विश्रांती न घेता थेट चित्रपटाच्या सेटवर जाऊन काम करण्यास प्राधान्य दिले होते. त्यांच्या कामाप्रती असलेल्या समर्पणाची हीच खरी ओळख मानली जाते.
भन्साळी यांच्या चित्रपटांची खासियत म्हणजे भव्य सेट्स, समृद्ध वेशभूषा, प्रभावी संगीत, सूक्ष्म तपशील आणि नेत्रदीपक दृश्यरचना. प्रत्येक चित्रपटातून ते प्रेक्षकांना एक वेगळा आणि भव्य अनुभव देतात. त्यांच्या चित्रपटांतील कलात्मकता आणि भावनिक खोली यामुळे ते नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत. त्यामुळे ‘लव्ह अँड वॉर’ या चित्रपटातूनही काहीतरी मोठं आणि वेगळं पाहायला मिळणार, अशी चाहत्यांची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, या घटनेमुळे सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या अपुष्ट बातम्यांबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कोणतीही माहिती अधिकृत पुष्टीशिवाय प्रसारित केल्यास गैरसमज पसरतात आणि संबंधित व्यक्ती तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना मानसिक त्रास सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे अशा संवेदनशील विषयांवर जबाबदारीने वागणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
एकूणच, संजय लीला भन्साळी पूर्णपणे स्वस्थ असून आपल्या चित्रपटाच्या कामात नियमितपणे व्यस्त आहेत. त्यांच्या प्रकृतीबाबतच्या अफवांमध्ये कोणताही तथ्य नसल्याचे त्यांच्या टीमने स्पष्ट केले आहे. चाहत्यांनी अशा अपुष्ट चर्चांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीकडेच लक्ष द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.