संजय नार्वेकरच्या पाकिस्तानी चाहत्याने केलं असं काही, की ‘दीड फुट्या भाई’ झाले अवाक!

मराठी-हिंदी मनोरंजनसृष्टीत आपल्या सहजसुंदर अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घालणारे संजय नार्वेकर हे प्रत्येक घराघरात ओळखले जाणारे नाव आहे. ‘वास्तव’ या चित्रपटातील त्यांची ‘दीड फुट्या’ ही व्यक्तिरेखा आजही लोकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवते. नकारात्मक भूमिकांपासून ते विनोदी आणि गंभीर अशा प्रत्येक व्यक्तिरेखेतून त्यांनी स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. त्यांच्या अभिनयामुळे त्यांचा चाहता वर्ग केवळ भारतातच नाही तर परदेशातही पसरलेला आहे. याच चाहत्यांपैकी एक पाकिस्तानी चाहता त्यांना भेटला आणि त्यावेळी घडलेला किस्सा संजय नार्वेकर यांनी नुकत्याच झालेल्या ‘मित्र म्हणे’ या पॉडकास्टमध्ये सांगितला.
‘दीड फुट्या भाई’ म्हणत मिठी मारली
संजय नार्वेकर सांगतात, 'एका कार्यक्रमादरम्यान एक चाहता अचानक माझ्याजवळ आला. मला पाहताच त्याने ‘दीड फुट्या भाई!’ अशी हाक मारली आणि मला घट्ट मिठी मारली. त्यावेळी तो खूप आनंदी दिसत होता. मी आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहिलं, तेव्हा त्याने सांगितलं की तो पाकिस्तानातून आला आहे आणि माझे चित्रपट तिथे पाहतो.'
पाकिस्तानी चाहत्याच्या तोंडून हे ऐकून संजय थोडेसे थबकले. ते म्हणाले, 'मी त्याला विचारलं, पाकिस्तानातही आमचे चित्रपट दाखवले जातात का? त्यावर त्याने होकार दिला. हे ऐकून मला खूप आनंद झाला. कारण कला ही कुठल्याही सीमा मानत नाही, याचं हे जिवंत उदाहरण होतं.'
यावेळी त्या चाहत्याने आपल्या आवडीने संजय यांना लायटर आणि सिगारेटचं पाकिट भेट म्हणून दिलं. संजय यांनी त्याला पैसे देण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याने पैसे घेण्यास नकार दिला आणि म्हणाला 'हे माझ्याकडून आहे.' संजय म्हणाले, 'मी पुन्हा आग्रह केला तर तो थोडासा हसला आणि म्हणाला भाईसाहब, पाकिस्थानसे हूँ इसलिए?’ त्याचा हा संवाद ऐकून मी काहीच बोलू शकलो नाही. शेवटी मी ती भेट स्वीकारली आणि खिशात ठेवली.'
या प्रसंगाचा उल्लेख करताना संजय भावूक होत म्हणाले, 'कलेला जात-धर्म, भाषा, सीमा काहीही अडवत नाही. कलाकार आणि प्रेक्षक यांचं नातं केवळ भावनांवर आधारलेलं असतं. त्यामुळेच पाकिस्तानातून आलेल्या या चाहत्याने मला निरुत्तर केलं.'
