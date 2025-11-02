'तो' मेसेज पाहताच संकर्षण कऱ्हाडे झाले भावूक; म्हणाले, 'हेच पाहिजे होता!'

मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे हा केवळ एक कलाकार नाही, तर प्रेक्षकांच्या मनाशी नातं जोडणारा भावनाशील व्यक्तिमत्त्व म्हणूनही ओळखला जातो. सिनेमा, मालिका आणि नाटक अशा विविध माध्यमांतून त्याने रसिकांच्या मनावर अमिट ठसा उमटवला आहे. सध्या तो रंगभूमीवर आपल्या ‘नियम व अटी लागू’ या नाटकाद्वारे प्रेक्षकांच्या मनात स्थान मिळवत आहे. हे नाटक प्रेक्षकांच्या प्रचंड पसंतीस उतरलं असून, महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी हाऊसफुल्ल गर्दीत त्याचे प्रयोग सुरू आहेत.
संकर्षण आपल्या कामाबरोबरच सोशल मीडियावर सक्रिय असतो. तो नेहमीच आपल्या चाहत्यांशी संवाद साधतो, अनुभव शेअर करतो, आणि प्रेरणादायी गोष्टी लिहितो. अलीकडेच त्याने अशीच एक पोस्ट शेअर केली, जी पाहून चाहत्यांच्या डोळ्यांत पाणी आलं. कारण, या पोस्टमागे दडलेली होती एका चाहत्याची भावना आणि एका मुलाचं आपल्या आईवरील प्रेम.
संकर्षणच्या चाहत्यांपैकी रोहन भिंगारदिवे नावाच्या एका युवकाने त्याला सोशल मीडियावर एक खास मेसेज पाठवला होता. त्या मेसेजमध्ये त्याने लिहिलं होतं 'हॅलो संकर्षण, उद्या माझ्या आईचा 60वा वाढदिवस आहे. तिच्यासाठी एक खास सरप्राईज प्लॅन केलं आहे. तिला तुझं काम खूप आवडतं, म्हणूनच उद्या तिला आणि तिच्या लहानपणीच्या मैत्रिणींना ‘नियम व अटी लागू’ हे नाटक पाहण्यासाठी बालगंधर्व नाट्यगृह, पुणे येथे पाठवत आहे. आई जवळपास 36 वर्षांनी नाटक पाहायला येत आहे. आशा करतो तिला हे सरप्राईज नक्की आवडेल.'
हा साधा पण भावनिक मेसेज वाचल्यानंतर संकर्षण कऱ्हाडे अक्षरशः भारावून गेला. त्याने तो मेसेजचा स्क्रीनशॉट शेअर करत एक हृदयस्पर्शी पोस्ट लिहिली 'खरं सांगू? कधी कधी खूप दमायला होतं, एनर्जी कुठून आणू असा प्रश्न पडतो, चिडचिड होते, थकवा येतो, आत्ता मला कुणी नको असा विचार येतो... पण असा एक मेसेज वाचतो आणि सगळं बदलून जातं. कुणीतरी आपल्या आईच्या 60व्या वाढदिवसाला गिफ्ट म्हणून माझं नाटक दाखवतंय, आणि ती आई अनेक वर्षांनी नाटक बघायला येते... तेव्हा वाटतं काय हवं आयुष्यात? हेच पाहिजे! आयुष्यभर हेच पाहिजे!'
संकर्षणची ही पोस्ट वाचून चाहत्यांनाही भावनिक प्रतिसाद दिला. अनेकांनी लिहिलं, 'हेच तर खरं कलाकाराचं यश आहे!' तर काहींनी म्हटलं, “तुझ्या अभिनयामुळे लोकांच्या आयुष्यात आनंदाचे क्षण येतात हेच मोठं यश.' ‘नियम व अटी लागू’ या नाटकाद्वारे संकर्षणने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे की, तो केवळ एक अभिनेता नसून प्रेक्षकांच्या भावना समजून घेणारा संवेदनशील कलाकार आहे. त्याचा अभिनय आणि साधेपणाने भरलेली विचारशैली यामुळे तो मराठी प्रेक्षकांच्या मनात आणखी खोलवर रुजत आहे.
FAQ
‘नियम व अटी लागू’ नाटकाची कथा काय आहे?
हे नाटक मानवी नातेसंबंध, प्रेम आणि जीवनातील वास्तवावर भाष्य करतं. हलक्याफुलक्या विनोदातून आणि भावनिक क्षणांतून ते प्रेक्षकांना विचार करायला लावतं.
संकर्षण कऱ्हाडे भावूक का झाला?
एका चाहत्याने आपल्या आईच्या ६०व्या वाढदिवसानिमित्त गिफ्ट म्हणून तिला ‘नियम व अटी लागू’ हे नाटक दाखवण्याचं ठरवलं. हा प्रेमाने भरलेला मेसेज वाचून संकर्षण भावनिक झाला आणि त्याने त्यावर एक मनस्पर्शी पोस्ट शेअर केली.
नाटकाला प्रेक्षकांचा प्रतिसाद कसा मिळतोय?
‘नियम व अटी लागू’ हे नाटक महाराष्ट्रभरात हाऊसफुल्ल चालू आहे. प्रेक्षकांनी नाटकातील अभिनय, संवाद आणि भावनिक कथानकाचं भरभरून कौतुक केलं आहे.