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'माझ्या मनात बाइक चालवणाऱ्यांविषयी खूपच...', संकर्षण कऱ्हाडेने रात्री उशीरा शेअर केलेली पोस्ट चर्चेत; 'टू व्हीलर वाल्यांनो...'

संकर्षणने आपल्या सोशल मीडिया पोस्टवरुन त्याला आलेला अनुभव शेअर केला आहे. अचानक दुचाकी चालवणाऱ्यांबद्दल त्याला का आदर वाटू लागलाय जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 27, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:08 AM IST
'माझ्या मनात बाइक चालवणाऱ्यांविषयी खूपच...', संकर्षण कऱ्हाडेने रात्री उशीरा शेअर केलेली पोस्ट चर्चेत; 'टू व्हीलर वाल्यांनो...'
Image Credit: संकर्षणच्या पोस्टवर अनेक सिलेब्रिटींच्या कमेंट्स (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य इन्स्टाग्रामवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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