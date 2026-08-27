'माझ्या मनात बाइक चालवणाऱ्यांविषयी खूपच...', संकर्षण कऱ्हाडेने रात्री उशीरा शेअर केलेली पोस्ट चर्चेत; 'टू व्हीलर वाल्यांनो...'

आपल्या अभिनयाबरोबरच लेखणी, कविता आणि किस्स्यांसाठी प्रसिद्ध असलेला अभिनेता अन् निवेदक संकर्ष कऱ्हाडेने दुकाची चालवणाऱ्यांबद्दलचा आपला आदर अनेक पटींनी वाढल्याचं म्हटलं आहे. संकर्षणने एक खास पोस्ट लिहून त्याला आलेला एक आगळा-वेगळा अनुभव त्यांच्या शब्दांमध्ये मांडला असून अचानक दुचाकी चालवणाऱ्यांबद्दलचा आदर वाढण्यामागील कारणही त्याने सांगितलं आहे. संकर्षणची ही पोस्ट व्हायरल झाली आहे. अनेकांनी त्यावर कमेंट्स केल्या आहेत. नेमकं या पोस्टमध्ये संकर्षणने काय म्हटलंय ते पाहूयात. संकर्षणची पोस्ट अगदी जशीच्या तशी...
'धन्य ते बाईक वाले आणि धन्य त्या बाईक्स'
'आजचा दिवस अतिशय डेंजर गेला... मुंबईला वळसा घातला'
झालं असं की माझे दोन प्रयोग होते ...
सकाळी 11 वाजता बोरिवली ला "संकर्षण व्हाया स्पृहा"
आणि दुपारी 4 वाजता प्रभादेवी ला "कुटुंब किर्रतन"
मी माझ्या राहत्या घरुन (ठाण्याहून) बोरिवलीला जायला सकाळी घोडबंदर रोड चं ट्रैफिक पहाता ८.३० ला निघणं अपेक्षित होतं...
आणि त्याच प्रमाणे मी सकाळी 8 वाजता जेवण करून तैयार होतो ...
माझ्या गाडीचा चालक "येतोच्चे ... येतोच्चे" करत 9.20 वाजता आला ...
११ च्या प्रयोगाला कार ने जायला 1 तास 56 मिनिटं होते ...
म्हणजे प्रयोगाला उशीर होणार...
मी थेट बायकोची गाडी (2 wheeler) काढली आणि वेळेत पोचता येईल म्हणून निघालो ...
निघालो खरा पण मला आजूबाजुने जेंव्हा मोठ्या मोठ्या गाड्या जायला लागल्या , रस्त्यावरच्या छोट्या छोट्या फटीतून चाक गेल्यावर बैलेंस जायला लागला तेंव्हा लक्षात आलं की माझी टू व्हीलर चालवायची सवय कम्पलीट मोडलीये ... पण वेळ वाचवायचा होता ...
कार मधून जातांना "हे साले टू व्हीलर वाले" असं आपण सहज म्हणतो पण भाऊ , मुंबईत टू व्हीलर चालवणं दिव्यं आहे ...
नाका तोंडात जाणारे नाना प्रकारचे वास आणि धूर , बाजूला ट्रक किंव्हा बस थांबली तर त्याच्या येणाऱ्या गर्रम वाफा , अर्ध्या अर्ध्या फुटावरून जाणाऱ्या मोठ्या गाड्या, त्यांचे आवाज ... कसातरी बोरिवली ला वेळेत पोचून तिथला प्रयोग झाल्यावर लक्षात आलं की आता बोरिवली ते प्रभादेवी हे ही अंतर आहे ... जातांना उन्हानी अख्खा गरम झालो होतो मी ... गाडीच्या वेगाने डोळ्यातलं पाणी आपोआप कानात जात होतं...
त्यात रस्त्यात अचानक येणारा खड्डा मणक्यांचं अचूक लोकेशन दाखवतो ...
रात्री 9.45 वाजता दोन्ही प्रयोग करून जवळपास 85 किलोमीटर टू व्हीलर चालवून ठाण्याला घरी पोचलो तेंव्हा बराच वेळ माझे पाय गाडीवरून उतल्यावरही सीटच्याच आकाराचे राहिले होते...
आणि पाठीपासून पायापर्यंत मुंग्या ... हेलमेट मुळे डोकं बधीर झालं होतं... देवा ... माझ्या मनात बाइक चालवणाऱ्यांविषयी खूपच आदरभाव दाटून आला ...
टू व्हीलर वाल्यांनो सांभाळून प्रवास करत जा बाबा तुम्ही...
ह्या सगळ्यात दोन्ही प्रयोग खणखणीत झाले आणि मी मन लाऊन काम करू शकलो ही एक अत्यंत सुखाची बाब ...
आता झोपतो
गुड नाइट ...
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